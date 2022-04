Super League Warum so nachdenklich, Valentin Stocker? Einer wie er fehlt dem FC Luzern Schon einmal versuchte der FCL, Valentin Stocker zu holen. Nach wie vor scheint der Kampf um die FCB-Legende chancenlos zu sein. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein nachdenklicher FCB-Captain Valentin Stocker (rechts) nach seinem zweiten Treffer zum 2:0 gegen den FC Luzern. Bild: Benjamin Soland/Freshfocus (Basel, 24. April 2022)

Der FC Luzern leidet. Er nagt an der miserablen Vorrunde mit nur elf Punkten in 18 Spielen. Doch auch mit der Rückrunde kann der abstiegsgefährdete Klub nicht zufrieden sein, obwohl das Team unter dem neuen Trainer Mario Frick einen ganz anderen Willen und Zusammenhalt an den Tag legt. 16 Zähler in 13 Spielen sind eine ordentliche Ausbeute, aber die Chancenauswertung ist immer noch mangelhaft.

Diese Ineffizienz ist im letzten Match am Sonntag in Basel besonders ausgeprägt gewesen: Trotz mindestens drei erstklassigen Abschlussmöglichkeiten der Luzerner stand am Ende auf der Anzeigetafel: FCB 3, FCL 0.

Mehr als 100 Tore für Basel und ein Legendenstatus

Mann des Spiels war mit Valentin Stocker ein bestens bekannter Routinier des FC Basel. Der 33-jährige Offensivspieler wechselte 2006 aus der Nachwuchsabteilung des SC Kriens zum FC Basel. Bis auf seine dreieinhalbjährige Zeit beim Bundesligisten Hertha in Berlin blieb er Rot-Blau treu. Gegen den FC Luzern schoss Stocker sein 100. Tor für den FCB – und er entschied die Partie mit seinem 101. Treffer zum 2:0 auch noch.

Trotzdem jubelte er nach diesem vor der Muttenzer Kurve erzielten Tor nicht. Basels Captain wirkte nachdenklich. Was war nur los mit Stocker? Dachte er an seine Einsatzzeit, die in dieser Saison nur etwas mehr als 50 Prozent ausmacht? Oder sinnierte er über die Sparmassnahmen, die FCB-Klubchef David Degen angesichts der ausgehenden Mittel Tage vorher angekündigt hatte?

FCB-Klubboss David Degen droht mit knallharten Vertragsverhandlungen

Degen erklärte im «Blick», dass die Basler den «immer noch zu hohen Löhnen» mit knallharten Vertragsverhandlungen entgegenwirken. Allerdings soll es sich dabei nur um neue Spieler handeln und solche, die einen auslaufenden Vertrag haben, wie der FCB auf Anfrage mitteilt. Stockers Kontrakt ist bis zum 30. Juni 2023 plus Option gültig – dauert also mindestens eine weitere Saison.

Ausserdem macht Simon Walter, Chief Media Relations beim FCB, darauf aufmerksam:

«Vali hat in Basel Legendenstatus.»

Das bedeutet: Keiner der Rot-Blauen wird den ehemaligen Nationalspieler mit sechs Meistertiteln und vier Cupsiegen beim FCB vor dem Ablauf seines Vertrags wegschicken. Bei den Fans in Basel käme ein solches Vorgehen schlecht an.

Schaub und Stocker: Effiziente Torschützen und Passgeber werden vermisst

Verlängert wurde Stockers Kontrakt Mitte September 2020 noch unter der alten Führung von Ex-Präsident Bernhard Burgener. In der Anfangsphase der Saison 2020/21 hatte der FCL Interesse gezeigt, den Luzerner als Profi in die Stadt zu holen, in der er mit Ausnahme der Berliner Jahre immer zu Hause war. Die Gespräche von Sportchef Remo Meyer mit Valentin Stocker fruchteten nicht, am Ende war das Basler Angebot besser. Der FCL verpflichtete an seiner Stelle Louis Schaub leihweise. Der österreichische Internationale ging nach einer erfolgreichen Saison mit Cupsieg und Platz 5 zurück zum 1. FC Köln, wo er in der laufenden Spielzeit sogar markant weniger Einsatzzeit erhält als Stocker in Basel.

Schaub wie Stocker wären mit ihren Toren und Vorlagen in der Swisspor-Arena willkommen. Schaub hätte gewiss Sympathievorteile bei der Mehrheit der FCL-Fans. Stocker müsste sich die Anerkennung beim Anhang zuerst mit Leistung verdienen, wird er in Luzern doch als unangenehmer, früher gar als teils unfair einsteigender FCB-Angreifer wahrgenommen.

Ungeahnte Empathie für den FCL

Daran ändert auch nichts, dass Stocker im Blue-Interview nach dem 3:0-Sieg unerwartete Empathie für den FCL zeigte. Ihm taten die schlecht belohnten Luzerner mit 120 Cupminuten und verlorenem Penaltyschiessen gegen Lugano in den Beinen leid. Er, der seine langjährige Partnerin Eveline im Herbst 2021 in der Hofkirche heiratete (siehe Instagram-Bilderbeitrag oben), wird auf die neue Saison hin kaum zum FCL wechseln. Stocker beantwortete dazu nichts, er will am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem FCB den designierten Meister Zürich schlagen. Und der FCL muss gleichzeitig Schlusslicht Lausanne besiegen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen