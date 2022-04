GC gegen FCL: Das sind die Noten der FCL-Spieler

Kultkomiker Emil (89) geht auf Tournee - und sagt: «Es ist arrogant, wie man die Alten behandelt»

Er ist einfach unverwüstlich. Emil Steinberger geht wieder mit einem neuen Programm auf Tour. Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» erzählt er, was er während der Pandemie gemacht hat und warum er auch in seinem Alter oft noch länger Energie hat als seine Zuschauer.