FC Luzern: So spielten die Profis vor der WM-Pause - die Noten

Einzelkritik Ardon Jashari und Max Meyer mit den besten Noten – Joaquin Ardaiz fällt ab: Wie die FCL-Profis vor der WM-Pause spielten Fünf Siege, fünf unentschieden, sechs Niederlagen: 16 Spiele hat der FC Luzern vor der WM-Pause absolviert. Die Bilanz. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.11.2022, 07.07 Uhr

Notenschlüssel:

6 Sehr gut

5 Gut

4 Befriedigend

3 Ausreichend

2 Mangelhaft

1 Ungenügend

Marius Müller, Torhüter – Note 5

Er ist immer noch der grosse Rückhalt seiner Mannschaft. Auf der Torlinie reflexstark, mit den Füssen nicht immer stilsicher. Seit dem verbalen Aussetzer vom 13. August schweigt der Schlussmann gegenüber den Medien.

Martin Frydek, Verteidiger – Note: 5

Spielerisch ist der Tscheche eine Offenbarung. Das Angriffsspiel des Teams von Mario Frick macht der linke Verteidiger unberechenbarer. In den letzten fünf Spielen wird der 30-Jährige wegen eines Meniskusrisses vermisst.

Marco Burch, Verteidiger – Note: 4,5

Für den Schweizer U21-Internationalen verläuft der erste Saisonteil nicht immer nach Wunsch. Ungewohnte Fehlpässe unterlaufen dem Innenverteidiger. Insgesamt bleibt er wichtig fürs Team, erzielt ausserdem drei Tore.

Denis Simani, Verteidiger - Note: 3,5

Büsst von seiner Souveränität der vergangenen Rückrunde ein. Dem 31-jährigen Routinier unterlaufen regelmässig Fehler, die bei einem Innenverteidiger meist Tore zur Folge haben. Dazu kassiert er je eine Rot- und Gelbsperre.

Mohamed Dräger, Verteidiger - Note: 5

Harissa nennen sie ihn in Tunesien. Scharf wie ein nordafrikanischer Chili ist der WM-Teilnehmer nicht nur für sein Nationalteam, sondern auch für den FCL. Der Offensivverteidiger sorgt für Intensität, schiesst drei Tore.

Pius Dorn, Verteidiger - Note: 5

Der deutsche Abwehr- und Mittelfeldspieler zählt zu den Entdeckungen der Liga. Letzte Saison noch bei Thun in der Challenge League, überzeugt er auch im Oberhaus: Gehört mit fünf Assists zu den Top-Vorlagengebern.

Luca Jaquez, Verteidiger - Note: 4,5

Der 19-Jährige ist ein Versprechen für die Zukunft. Mit jedem Spiel in der Super League gewinnt er an Erfahrung und Vertrauen. In seinen letzten zwei Partien – beide gegen Winterthur – agiert er zuverlässig und sicher.

Lorik Emini, Mittelfeld – Note: 4

Fünf Ligaeinsätze und total 185 Minuten Einsatzzeit stehen für den Zuger nach 16 Spieltagen zu Buche. Zu wenig für den 23-Jährigen. Ende Saison läuft der Vertrag aus, spätestens dann sollte eine Luftveränderung fällig sein.

Ardon Jashari, Mittelfeld - Note: 5,5

Die starke erste Halbsaison bestätigt er auf eindrückliche Weise. Mit 20 übernimmt er von «Gente» meistens das Captainamt, lässt sich auch vom Beraterstreit um seine Person nicht unterkriegen – und fährt verdient mit zur WM.

Christian Gentner, Mittelfeld – Note: 4

Von seiner Erfahrung und Übersicht profitiert die Mannschaft immer noch, obwohl die Luft nicht mehr für ganze 90 Minuten reicht. Schiesst sogar sein erstes Tor in der Super League, und gibt zwei wichtige Assists (einen im Cup).

Samuele Campo, Mittelfeld – Note: 3,5

Seit dem Eklat mit Goalietrainer Bucchi im vierten Saisonspiel in St. Gallen kommt er nur noch zu fünf Kurzeinsätzen. Der hochbegabte Linksfuss steht nach nur eineinhalb Saisons nun auch beim FC Luzern auf dem Abstellgleis.

Nicky Beloko, Mittelfeld – Note: 5

Mit seiner Zweikampfstärke beeindruckt der 22-jährige Schweiz- Kameruner. Er ist ein Balleroberer, der seinem Team enorm guttut. Wie Dorn kommt der Ex-Xamaxien aus der zweitobersten Liga – und hilft dem FCL von Anfang an.

Jakub Kadak, Mittelfeld – Note: 4,5

Er ist ein dynamischer und technisch beschlagener Offensivmann. Der 21-jährige Slowake deutet seine Klasse in zehn Ligaspielen an, vergibt aber viele Torchancen, ehe ihn ein Kreuzbandriss jäh in der Entwicklung stoppt.

Max Meyer, Mittelfeld – Note: 5,5

Nach einer Odyssee von England via Deutschland, Dänemark und der Türkei kommt er in Luzern an. Frick schenkt dem früheren Wunderkind Vertrauen. Der Ex-Schalker zahlt mit Toren – bisher sechs – und grosser Spielfreude zurück.

Pascal Schürpf, Mittelfeld – Note: 4,5

Er überrascht auch noch mit 33. Wie beim tollen Tor zu Hause gegen YB. Erleidet zwei Spiele vor der Winterpause einen Muskelbündelriss, vier bis sechs Wochen Pause drohen – dann spielt er doch bis zu den Ferien durch.

Sofyan Chader, Mittelfeld – Note: 4,5

Der Ex-Profi von Lausanne-Ouchy wechselt Anfang Saison von Clermont (Ligue 1) zum FCL. Er zeigt seine Qualitäten, muss allerdings schneller abspielen, um seine Technik und sein Tempo effizient zur Geltung zu bringen.

Joaquin Ardaiz, Stürmer – Note: 3

20 Tore sagt er vor der Saison an, nach 16 von 36 Spielen sind es 0, Differenz immer noch 20. Was beim Differenzler-Jass mal vorkommen kann, ist für den Profi aus Uruguay eine schwere Hypothek. Sie lastet sichtbar auf ihm.

Dejan Sorgic, Stürmer – Note: 5

Sowohl beim 2:0-Heimsieg über Sion wie beim 3:1-Erfolg bei GC ist er Doppeltorschütze. Im Cup gegen Bellinzona trifft er in der Verlängerung zum 1:0-Sieg. Dazu arbeitet er fürs Team. Erholt sich gerade von einer Verletzung.

Asumah Abubakar, Stürmer – Note: 4,5

Der Ex-Krienser passt zum Team und zu Frick, der ihn für sein Spiel zwischen den Linien lobt. Zwei Tore, zwei Assists hat er auf dem Konto. Wenn es mal nicht läuft – wie zuletzt bei YB – sollte er nicht aufgeben, sondern kämpfen.

Thibault Klidjé, Stürmer – Note: 3,5

Der 21-Jährige aus Togo ersetzt in den letzten beiden Spielen vor der Pause den verletzten Sorgic. Basel (0:2) und YB (0:3) sind nicht ideale Gegner für die 1,69-Meter grosse Angreiferhoffnung. Gute Ansätze sind gewiss vorhanden.

Ohne Noten: Vaso Vasic, Ismajl Beka, Leny Meyer, Noah Rupp und Nando Toggenburger (alle mit drei oder weniger Spielen).

