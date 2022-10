Chapeau dem ganzen Team. Ein extra Kompliment gehört Frick und dem ganzen Trainerteam. Sackstark was Frick aus der Mannschaft herausholt und aus ihr gemacht hat. Man halte sich vor Augen, wo der FCL stand, als er übernahm. Seine Handschrift ist nun deutlich zu erkennen. Grandios wie er jedes Mal die Spieler versteht zu pushen und alle an einem Strick ziehen. Ich würde behaupten es gibt keinen Trainer der besser zum FCL passt – als Frick. Seine Bescheidenheit, Konzentration aufs Wesentliche und Siegeswillen ist für den Verein gold wert. Meiner Meinung nach würde das Team ohne Frick nie so stark aufspielen. Man sollte alles dafür machen, dass er lange dem Verein erhalten bleibt. Wäre schön, wenn er einer der wenigen Trainer wäre, die lange bei einem Verein bleiben. Er hat das Zeug dazu eine FCL Trainer Legende zu werden. Was Union Berlin an Fischer hat, hat der FCL an Frick. Hopp Lozärn.