Einzelkritik Frydek fällt ab, Sorgic und Müller sind die Besten – die FCL-Noten zur Niederlage in St.Gallen Topskorer Sorgic macht sein Tor, Goalie Müller zeigt einige Paraden. Verteidiger Frydek verursacht den Penalty und sieht Rot. Das sind die Noten für die FCL-Spieler nach dem Spiel in St.Gallen. Daniel Wyrsch 17.02.2021, 21.20 Uhr

Marius Müller, Torhüter: Note 5

Er ist zur Stelle, strahlt grosse Sicherheit aus. Bei den Gegentoren aber ohne Abwehrchance.

Martin Frydek, Verteidiger: Note: 2,5

Wie im Herbst beim 1:1-Heimremis gegen Vaduz verursacht er einen Foulpenalty. Diesmal kassiert er dazu ein Notbremse-Rot.

Marco Burch, Verteidiger: Note 4,5

Er findet praktisch immer die richtige Lösung in der Abwehr und beim Herausspielen.

Stefan Knezevic, Verteidiger: Note 4

Er findet praktisch immer die richtige Lösung in der Abwehr und beim Herausspielen.Nach abgesessener Sperre hält er seine Abwehr bis zum Ausgleich gut zusammen.

Christian Schwegler, Verteidiger: Note 3

Gibt sich keine Blösse in den Zweikämpfen, läuferisch wirkt er hingegen kraftlos.

Lorik Emini, Mittelfeld: Note 3,5

Der Einwechselspieler verleiht der Defensive nicht die notwendige Stabilität.

Marvin Schulz, Mittelfeld: Note 4

Lebt in diesem Kampfspiel von seiner Wucht und Robustheit, muss in Unterzahl in die Abwehr.

Filip Ugrinic, Mittelfeld: Note 4

Seinen Schuss lässt Zigi nach vorn abprallen, Sorgic erbt zum 1:0. Sonst mit Licht uns Schatten.

Jordy Wehrmann, Mittelfeld: Note 4

Macht seine Sache ordentlich, lässt seine Klasse und Agilität hin und wieder aufblitzen.

Louis Schaub, Mittelfeld: Note 4

Kann mit seiner stupenden Technik immer wieder Entlastungspässe spielen.

Pascal Schürpf, Stürmer: Note 3,5

Kämpferischer Einsatz, verpasst vor seiner verletzungsbedingten Auswechslung zwei Vorlagen.

Ibrahima Ndiaye, Stürmer: Note 3

Kommt für Schürpf – und hat kaum Einfluss aufs Spiel.

Varol Tasar, Mittelfeld: Note 3

Eingewechselt, sorgt er bei seinen wenigen Ballkontakten in Unterzahl nicht für Entlastung.

Dejan Sorgic, Stürmer: Note 5

Leitet die Aktion ein und steht dann dort, wo ein Goalgetter stehen muss; das 1:0 ist sein 9. Tor.