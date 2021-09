FC Luzern gegen GC: Die Noten der Luzerner nach dem 1:1

Einzelkritik Bestnote für die FCL-Akteure Badstuber und Müller beim Unentschieden gegen GC – Captain Sorgic ist der Schlechteste Der FCL wartet weiter auf den ersten Sieg: weil nicht alle eingesetzten Spieler zu überzeugen vermochten. Das Comeback von Torhüter Marius Müller ist äusserst wertvoll; Holger Badstuber lieferte seine besten Partie im FCL-Dress. Turi Bucher Jetzt kommentieren 11.09.2021, 20.42 Uhr

Notenschlüssel:

6 Weltklasse

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall

Marius Müller, Torhüter – Note 6

Total starkes Comeback! Rettet in der 35. Minute am Boden gegen Pusic. In der 67. Minute verhindert er gegen den eingewechselten Bonatini mit einem Superreflex die GC-Führung. Und in der 88. Minute rettet er dem FCL gegen Schmid den Punkt.

Silvan Sidler, Verteidiger – Note 5

Zuletzt gegen Lausanne 1:1-Torschütze, nun gegen GC Schütze zum 1:0-Treffer. Hinten solid, vorne mit dem frühen Lucky Punch (3.).

Marco Burch, Verteidiger – Note 4,5

Verteidigt in der 30. Minute gegen GC-Stürmer Demhasaj clever. Lässt sich wenig später von Pusic den Ball abluchsen. Alles in allem aber: gute Arbeit.

Holger Badstuber, Verteidiger – Note 6

Eine sackstarke Leistung. Immer am richtigen Ort, putzt er hinten praktisch jeden Ball weg. Der deutsche Star ist endlich in Luzern angekommen.

Martin Frydek, Verteidiger – Note 4

Sehr lauffreudig, beschäftigt als Verteidiger sogar die GC-Abwehr. Nicht alles gelingt lupenrein. Der GC-Konter zum Ausgleich läuft über seine Seite, defensiv auch sonst instabil.

Marvin Schulz, Mittelfeld/Verteidigung – Note 4,5

Überall anzutreffen. Sehr mannschaftsdienlich und kämpferisch. Er bringt die Intensität auf den Rasen, die der Trainer verlangt.

Filip Ugrinic, Mittelfeld – Note 4,5

Schreckenspass in der 11. Minute zur grossen GC-Ausgleichschance. Vorne nicht so auffällig wie zuletzt meistens, dafür defensiv mit einer fleissigen Leistung.

Christian Gentner, Mittelfeld – Note 4

Sein Einfluss auf das FCL-Spiel ist diesmal gering, und doch ist seine Präsenz im defensiven Mittelfeld sehr wichtig. Ein sicherer, immer anspielbarer Wert.

Samuele Campo, Mittelfeld – Note 4,5

Offensiv hat er noch nicht die Wirkung wie Louis Schaub in der letzten Saison. Aber er ist mit einem ebenso feinen Füsschen ausgestattet. Sein Einfluss auf das FCL-Spiel bleibt gegen GC aber überschaubar. Aber auch er: meistens anspielbar.

Ibrahima Ndiaye, Stürmer – Note 5

Wie so oft ein Aktivposten. Wirblig, wendig, unberechenbar. Was fehlt: eine entscheidende Aktion.

Varol Tasar, Mittelfeld – Note 3,5

Ersetzt nach etwas mehr als einer Stunde Campo. Sein Wirkungskreis bleibt bescheiden - kein Joker-Exploit wie letzte Saison des Öfteren.

Nikola Cumic, Stürmer – Note 3,5

Macht nach seiner Einwechslung und bei der Premiere im FCL-Dress sofort mit einem rasanten Sprint auf sich aufmerksam. Danach kaum noch im Ballbesitz.

Dejan Sorgic, Stürmer – Note 2,5

Er bleibt ein Sorgenkind, bleibt ohne Torgefahr. Vergibt in der 7. Minute das 2:0 mit dem Kopf und hätte auch in der 55. Minute ein Tor erzielen müssen.