FCL-Saison-Noten – Müller, Dräger und Ugrinic sind die Besten

Einzelkritik Die FCL-Saison-Noten in der Übersicht – Müller, Dräger und Ugrinic sind die Besten Der FC Luzern hat eine schwierige Saison mit dem Klassenerhalt in der Barrage gegen Schaffhausen abgeschlossen. Bei den Saison-Bewertungen stehen Goalie Marius Müller, Rechtsverteidiger Mohamed Dräger und der offensive Mittelfeldspieler Filip Ugrinic oben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Notenschlüssel:

6 Sehr gut

5 Gut

4 Befriedigend

3 Ausreichend

2 Mangelhaft

1 Ungenügend

Marius Müller, Torhüter – Note 5,5

Zwar hielt er nicht durchgehend, was haltbar war, und mit den Füssen spielte er die Bälle nicht immer präzise auf die Mitspieler, aber von der Persönlichkeit und seinem Sieger-Gen her ist er unverzichtbar für diese Mannschaft.

Vaso Vasic, Torhüter – Note 5

Während Stammgoalie Müller verletzt war, kam der erfahrene Aargauer zu insgesamt 15 Pflichtspieleinsätzen. Er erfüllte seinen Job nach Startproblemen zur vollen Zufriedenheit, blieb als Nummer zwei immer ruhig und positiv.

Martin Frydek, Linker Verteidiger – Note 4,5

Nach einer eher schwachen Vorrunde steigerte sich der Tscheche zusammen mit der Mannschaft. Frick gab ihm neue Inputs in der Offensive (Stichwort Standards). Aber auch in der Defensive machte er den Job besser.

Marco Burch, Innenverteidiger – Note 4,5

Nach starken Anfangsjahren ging er an der Seite von Badstuber und Domgjoni durch eine schwierige Vorrunde in der zentralen Abwehr. Zusammen mit Simani bildete er danach immerhin ein verbessertes Defensiv-Fundament.

Denis Simani, Innenverteidiger - Note 5

«Aggressivleader mit kurzer Zündschnur» titelten wir im Winter bei der Vorstellung des Ex-Vaduzers. Der Titel passte perfekt zum Innenverteidiger, der Durchsetzungsvermögen und gehörig Feuer ins Luzerner Spiel brachte.

Mohamed Dräger, Rechter Verteidiger - Note 5,5

Starke Bilanz für den offensiven Abwehrmann und tunesischen WM-Fahrer: In 17 Ligaspielen schoss er drei Tore und gab zu sieben Treffern die Vorlage. Er war ein Faktor im Kampf um den Ligaerhalt und begeisterte die Fans.

Silvan Sidler, Rechter und linker Verteidiger – Note 4,5

Er steht eigentlich für Ruhe und Disziplin, doch er verabschiedete sich mit spektakulären drei Saisontoren und einem Treffer im Cup-Halbfinal. Den Aussenverteidiger wollte Sportchef Meyer nicht als Back-up behalten.

Simon Grether, Verteidiger/Mittelfeldspieler – Note 4

Unter Celestini wurde er spielerisch wie persönlich überfordert, denn er ist weder ein Techniker noch ein Captain, sondern ein Teamplayer. So bleibt der Basler in Erinnerung. Die Fans verabschiedeten ihn als «Fussballgott».

Jordy Wehrmann, Defensiver Mittelfeldspieler – Note 3,5

Vor einem Jahr noch Torschütze im erfolgreichen Cupfinal, danach mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. In dieser Saison aber unter den Erwartungen geblieben und schliesslich unter Frick völlig aus den Traktanden gefallen.

Lorik Emini, Defensiver Mittelfeldspieler – Note 4

Die überragend begonnene Karriere in der Super League erlitt in der zu Ende gegangenen Saison definitiv einen Knick. Und dies, obwohl der 22-jährige Rotkreuzer immer Verantwortung übernahm, wenn er die Chance dazu erhielt.

Ardon Jashari, Defensiver Mittelfeldspieler - Note 5

Der 19-jährige Baarer ist die Rückrunden-Entdeckung von Trainer Frick. Anders als Celestini sah er das riesige Potenzial und die Persönlichkeit des Juniors, der bereits auf der Einkaufsliste mehrerer Grossklubs steht.

Marvin Schulz, Mittelfeldspieler/Innenverteidiger – Note 5

Auch der Puncher litt unter der verkorksten Hinrunde und dem Stimmungstief. Im Frühling blühte er auf, bewies einmal mehr, was der FCL an ihm hatte: Einen starken Allrounder, der zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga wechselt.

Filip Ugrinic, Offensiver Mittelfeldspieler – Note 5,5

Mit neun Toren und acht Assists (inklusive Barrage) ist der Stadtluzerner der Topskorer seiner Mannschaft. Der 23-Jährige machte noch einmal einen grossen Schritt – den nächsten macht er nun bei YB in Bern.

Christian Gentner, Mittelfeldspieler – Note 4

Als Königstransfer zusammen mit Holger Badstuber im vergangenen Sommer zum FCL geholt, konnte der alternde Ex-Bundesliga-Star nichts mehr reissen. Als intelligenter, erfahrener Teamplayer half er, wo er konnte.

Samuele Campo, Offensiver Mittelfeldspieler – Note 4,5

Von Celestini zum FCL gelotst, kam er nach Verletzungen erst unter Frick regelmässig zum Einsatz. Als Ballverteiler war er oft ein wertvoller Mann, müsste aber mit mehr Wasserverdrängung noch mehr in den Abschluss gehen.

Varol Tasar, Rechter Mittelfeldspieler – Note 3

Vom Super-Joker zum unglücklich Ersatzmann, so könnte man seinen Abstieg beschreiben. Nur je ein Liga- und Cuptor und unter Frick mit wenig Einsatzzeit, baute er in der Barrage Schaffhausen mit einem Fehlzuspiel auf.

Pascal Schürpf, Linker Mittelfeldspieler/Stürmer – Note 4

Nach dem Galaauftritt im Startmatch gegen YB (3:4) mit zwei Toren kämpfte er fast die gesamte Saison mit seinem verletzten linken Knie. Sein Ausfall dürfte den FCL viele Punkte gekostet haben. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr.

Ibrahima Ndiaye, Stürmer – Note 4,5

Nach einer erfolgreichen Saison, in der er grossen Anteil am Cupsieg hatte, musste er sich durch den schwierigen Herbst kämpfen, ehe er im Frühling je länger je häufiger wieder traf. Sechs Tore schoss der Senegalese total.

Nikola Cumic, Stürmer – Note 4

Sein Speed machte ihn wertvoll. Sonst fehlte dem Leihstürmer im Abschluss zu oft die Kaltblütigkeit, er schoss nur vier Tore. Unvergessen bleibt die gelb-rote Karte nach dem Tor zum 1:1 gegen GC wegen Trikotausziehen.

Dejan Sorgic, Mittelstürmer – Note 4

Für den Goalgetter der Vorsaison verlief die abgelaufene Spielzeit kompliziert. Der Captain von Anfang Saison kam erst spät in Form. Mit sieben Toren immerhin bester FCL-Stürmer. Nur: 2020/21 waren es noch 13 Treffer.

Asumah Abubakar, Stürmer – Note 5

Restlos überzeugte der frühere Kriens- und Lugano-Profi nicht immer, doch seine drei Treffer zu den ersten beiden Siegen unter Frick waren Gold wert. Für den FCL schoss er fünf und für den FC Lugano drei Tore in dieser Saison.

Marko Kvasina, Mittelstürmer – Note 3,5

Der 1,95 Meter grosse Österreicher bewies sich als Kopfballspezialist: Zum 1:1 gegen Servette und 2:2 gegen Lugano köpfelte er Luzern zu einem Punkt. In punkto Dynamik und Ballgewandtheit zeigte der Leihstürmer Defizite.

Ohne Noten: Tsiy Ndenge, Noah Rupp (je 6 Spiele), Luca Jaquez, Severin Ottiger (je 1 Spiel), Serkan Izmirlioglu, Samuel Alabi (alle ohne Spiel), Pascal Loretz, Thoma Monney (beide verletzt).