Einzelkritik Die Noten der FCL-Spieler nach der miesen Vorrunde – nur die Goalies und Ugrinic verdienen sich eine 5 Als Cupsieger ging der FC Luzern voller Hoffnung in die Saison. Dann folgte die schwächste Vorrunde seit dem Aufstieg 2006. Logisch, gibt es nur wenig genügende Noten in der Bilanz nach 18 Spielen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.12.2021, 20.19 Uhr

Adduktorenverletzung stoppt ihn – nur acht Ligaspiele. Starker Auftritt bei der zwischenzeitlichen Rückkehr gegen GC. Nach einem Flopspiel beim FCZ ist er zum Schluss gegen GC und Servette wieder der gewohnte Rückhalt.

Wird als Nummer 2 verpflichtet, steht wegen Müllers Blessur zehn Ligaspiele im Tor. Dabei steigert er sich permanent. Pariert nicht nur auf der Linie stark, sondern beweist auch am Ball Klasse. Er ist Luzerns bester Neuzugang.

Der Tscheche erleidet im Cup in Buochs einen Mittelfussbruch, verpasst sieben Ligaspiele, um schliesslich noch vier von total zehn Partien zu bestreiten. Er lässt nach, wohl wegen der Verletzung und Form des Teams.

Den Tiefpunkt erlebt er im zweiten Spiel in St. Gallen bei der Premiere als Captain: Zwei Fehlpässe zu Beginn, der zweite führt zum 0:1. In der Folge wird er wieder zum Teamplayer, er ist abhängig vom Zustand der Mannschaft.

Sein Name und seine Erfolge im Bayern-Dress regen die Fantasie an. Die Realität ist: Ein Ex-Star will sich beweisen, kann sich aber nicht wie gewünscht einbringen. Die vorzeitige Trennung lässt zwei Verlierer zurück: Den FCL und ihn.

Der Österreicher erfüllt die Erwartungen nicht. Vielleicht hat es mit dem Schlaganfall zu tun, den er vor zwei Jahren bei RB Salzburg erlitt. In Luzern kommt ein Bänderriss dazu. Es passt nicht. Sein neuer Klub heisst TSV Hartberg.

Mit zwei Weitschusstoren gegen Lausanne und GC sichert das 23-jährige Eigengewächs seinem Team zwei Punkte. Sonst erlebt er wie die anderen Luzerner Verteidiger eine schwierige Hinrunde in einem unorganisierten Team.

Für den 21-jährigen U21-Internationalen ist es eine schwierige Halbsaison: Neben Badstuber wirkt er in der Innenabwehr weniger sicher als zuvor an der Seite von Ex-FCL-Profi Knezevic. Trotzdem fällt seine Leistung nie ab.

Absolviert sechs Einsätze, dabei holt der FCL nur einen Punkt. Zweimal wird der kosovarische Innenverteidiger nach 45 Minuten ausgewechselt: Beim 1:4 in Genf und beim 0:4 in Zürich – zu den Höchstniederlagen trägt er bei.

Er ist ein Profi durch und durch. Über 400 Spiele in der Bundesliga hat er auf dem Buckel, mit 36 Jahren ist er immer noch fit – und sicher am Ball. Er übernimmt das Captainamt, der ehemalige deutsche Nationalspieler kann aber unmöglich alles selbst richten.

Der Cupsieger wechselt im Sommer definitiv nach Luzern. Doch der Holländer startet mit einer Verletzung in die Saison, benötigt einen längeren Anlauf. Nur in Basel überzeugt er, trifft zum 1:1. Sonst sucht er seine Bestform.

Er ist einer der wenigen Profis seines Teams, die nie aufgeben. Der Senegalese hat Pech, dass er im Cup in Schaffhausen eine Gehirnerschütterung erleidet – und sofort wieder spielt. Total sorgt er für drei Tore und einen Assist.

Fast ein Jahr pausiert er, ehe er am 24. Oktober beim einzigen FCL-Sieg sein Kurz-Comeback gibt. Weitere fünf Einsätze sind inzwischen dazugekommen. Nach vielen Verletzungen gehen Spieler und Trainer sehr vorsichtig vor.

Der Ex-Basler sollte im Sommer die Spielmacherrolle von Louis Schaub (jetzt 1. FC Köln) übernehmen. Wegen Verletzungen steht er nur acht Mal im Einsatz, liefert zwei Assists. Unter Mario Frick muss er zwingend mehr kämpfen.

Obwohl der FCL die schlechteste Halbsaison in 16 Jahren Super League spielt – die Innerschweizer können sich auf ihren Allrounder verlassen. Der Deutsche beweist immer Vorwärtsdrang und verliert nie den Mut.

Der Super-Joker der Vorsaison trifft in 17 Spielen nur einmal. Oft geht er zu ungestüm in Zweikämpfe und verursacht gefährliche Freistösse für den Gegner. Unter Frick darf er nach Ballverlusten nicht mehr stehen bleiben

Das Eigengewächs aus der Stadt Luzern konserviert seine gute Form der letzten Saison sogar beim Schlusslicht: Mit vier Toren und drei Assists hat er nicht nur die beste Statistik im Team, er arbeitet auch immer engagiert.

Zuerst fragt man sich, was die 23-jährige Leihgabe aus Piräus beim FCL verloren hat. Doch dann leistet der Serbe im Training Extraschichten, trifft gegen Basel und GC. Dumm nur, holt er sich Gelb-Rot fürs Trikotausziehen.

Unter Celestini hat der 22-jährige Zuger einen schweren Stand: Er übernimmt in Sion Verantwortung, trifft mittels Penalty zum 1:1-Endstand. Als Dank sitzt er im nächsten Spiel wieder auf der Bank. Der Mutige verdient mehr Vertrauen.

Der 32-jährige Angreifer leidet unter der Sturmflaute. Der Mann aus Unterägeri vermisst die Pässe und Flanken seiner Mitspieler. Schaub ist nicht mehr da, Schürpf zu lange verletzt. Nur drei Tore in 17 Spielen sind für ihn zu wenig.

Der Start ist fantastisch: Zwei Tore gegen YB, 3:1-Führung. Doch das Spiel gegen den Meister geht 3:4 verloren – und dem Doppelpack-Stürmer schmerzt das Knie. Inzwischen ist er wieder fit – und brennt wie eh und je.

Was ist nur mit dem 19-jährigen Stürmer passiert? Nach einer ordentlichen ersten Saison hat der Ex-Aarauer nicht nur stagniert, sondern spielt ohne jegliches Selbstvertrauen. Ein weiterer Profi, der neue Impulse braucht.

Anders als Bradley Fink entschied sich das Talent vor zweieinhalb Jahren gegen einen Transfer zu Borussia Dortmund. Jetzt wird der 18-jährige Zuger behutsam an seine künftige Aufgabe bei den Profis herangeführt.

Ohne Noten: Severin Ottiger (1 Spiel), Pascal Loretz, Luca Jaquez, Thoma Monney, Samuel Alabi und Ardon Jashari (alle ohne Spiel).

Notenschlüssel:

6 Weltklasse

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall