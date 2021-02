Einzelkritik Das sind die FCL-Noten nach dem Sieg gegen Lugano Trotz zweimaligem Rückstand gewinnt der FC Luzern auswärts in Lugano mit 3:2. Doppeltorschütze Varol Tasar war dabei der beste Mann auf dem Platz. Die Bilanz in der Übersicht: Daniel Wyrsch 21.02.2021, 20.33 Uhr

Marius Müller, Torhüter: 4,5

Bei beiden Gegentoren ist er ohne Abwehrchance, ansonsten agiert er als selbstbewusster Rückhalt und lauter Captain.

Stefan Knezevic, Rechter Verteidiger: 4

Eine eher unauffällige Leistung des zentralen Abwehrmanns in der ungewohnten Dreierkette.

Marvin Schulz, Innenverteidiger: 5

Steigt nicht ins Luftduell mit Covilo, der das 1:0 erzielt. Steigert sich klar, trifft mit seinem vierten Penalty zum vierten Mal – zum 1:1.

Marco Burch, Linker Verteidiger: 4

Gegen den Ex-Krienser Abubakar verteidigt er mit zunehmender Spielzeit besser. Bottanis Schuss lenkt er ab zum 1:2.

Silvan Sidler, Rechtes Mittelfeld: 4

Die wenige Spielzeit ist dem U21-Internationalen anzusehen. Trotzdem leistet er sein Möglichstes zu diesem Sieg.

Jordy Wehrmann, Zentrales Mittelfeld: 4

Der Niederländer bestätigt in seinem vierten Spiel seine Qualitäten als Teamplayer.

Lorik Emini, Zentrales Mittelfeld: 4

Fängt mit Fehlpass und Hand-Gelb (14.) an. In der Folge kommt er etwas besser in Gang.

Ibrahima Ndiaye, Linkes Mittelfeld: 5

Steigert sich im Duell mit Lavanchy – und holt den Handspenalty zum 1:1 heraus. Später serviert er Schaub eine Topchance (48.).

Louis Schaub, Rechter Stürmer: 4

Nicht zum ersten Mal vergibt der Edeltechniker eine Topchance, es wäre das 2:1 gewesen.

Dejan Sorgic, Mittelstürmer: 4

Ein Schuss ins Aussennetz (20.), sonst bleibt er in der Luganeser Abwehr weitgehend isoliert. Er bleibt aber ein Unruheherd.

Filip Ugrinic, Linker Stürmer: 4,5

Der polyvalent einsetzbare Offensivmann passt auf Tasar, bevor dieser das 2:2 erzielt.

Varol Tasar, Rechter Stürmer: 5,5

Er ersetzt Emini, verstolpert zuerst Bälle, ehe er wunderschön das 2:2 (81.) erzielt und auf Freistoss zum 3:2-Siegtor (88.) trifft.

Pascal Schürpf, Stürmer: 4

Für Schaub im Spiel, bringt er seine Kämpfermentalität ein.

Nicht bewertbar: Ashvin Balaruban

6 Matchwinner

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall