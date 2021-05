Einzelkritik Lucas Alves lässt «Air» Hoarau keinen Stich und verdient sich eine Fünf beim Comeback Die Luzerner haben in Sion aufgrund der mangelnden Effizienz den fünften Ligasieg in Serie verpasst. Nach dem 1:1-Unentschieden im Wallis gehört Innenverteidiger Lucas Alves zusammen mit Torhüter Marius Müller und Mittelfeldspieler Filip Ugrinic zu den FCL-Cracks mit den besten Noten. Daniel Wyrsch aus Sion 12.05.2021, 23.37 Uhr

Marius Müller, Torhüter: Note 5

Zwar wackelt der Deutsche einmal im Luftduell mit Hoarau, doch er korrigiert im Nachfassen und lenkt in der Schlussphase Uldrikis Kopfball in extremis an den Pfosten.