FCL-Noten: Burch für einmal ungenügend

Einzelkritik Gute Noten für Ugrinic und Kvasina — Burch für einmal ungenügend Für einmal hat Marco Burch eine ungenügende Note. Dafür hat Verteidigungspartner Simani erneut überzeugt. Bei vielen anderen besteht noch Verbesserungspotenzial. Turi Bucher Jetzt kommentieren 03.04.2022, 17.04 Uhr

Notenschlüssel:

6 Weltklasse

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall

Marius Müller, Torhüter – Note: 5

Rettet in der 92. Minute mit einer Glanztat den Punktgewinn. Weiter Schwächen bei Abschlägen.

Martin Frydek, Verteidiger – Note: 4,5

In der Defensive nicht immer Herr der Lage. Steht Dräger in Sachen Offensivdrang in nichts nach.

Marco Burch, Verteidiger – Note: 3

Nicht sein Sonntag: Sein Gegenspieler Celar erzielt beide Tore.

Denis Simani, Verteidiger - Note: 5

Stellt seinen Körper hin und bereinigt so viele heikle Situationen. Könnte in der Nachspielzeit vor der Pause das 1:1 köpfeln.

Mohamed Dräger, Verteidiger - Note: 5

Mit seinem Offensivdrang schreit er förmlich ins Stadion: «Ich fahre an die WM.» Wie gewohnt ist gegen Schluss der Kräfteverschleiss zu spüren.

Jordy Wehrmann, Mittelfeld – Note: 4

Sichert beim FCL-Schlussspurt das Mittelfeld ab.

Lorik Emini, Mittelfeld – Note: 4

Bis zur Auswechslung vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt.

Filip Ugrinic, Mittelfeld – Note: 5

Wirblig, spritzig – so wollen ihn die FCL-Anhänger sehen. Er kann noch viel mehr. Das Tor tut ihm gut.

Christian Gentner, Mittelfeld – Note: 4,5

Präsent, stets anspielbar. Auch er könnte vor der Pause das 1:1 erzielen. Leitet vor seiner Auswechslung das 1:2 ein.

Samuele Campo, Mittelfeld – Note: 4

Lichtblicke, aber mehr Schatten. Kann das FCL-Offensivspiel nicht wie gewünscht prägen.

Ibrahima Ndiaye, Mittelfeld– Note: 4

Sorgt für Angriffsschwung, ohne den entscheidenden Exploit.

Asumah Abubakar, Stürmer – Note: 3,5

Geht im Lugano-Bollwerk unter. Keine richtige Torchance für den FCL-Topskorer.

Nikola Cumic, Stürmer – Note: 3

Auch er kann den FCL-Angriff nicht gefährlicher machen. Zu harmlos.

Marko Kvasina, Stürmer – Note: 5

«Mr. Kopfball» holt dem FCL noch einen wichtigen Punkt.

Nicht bewertbar: Varol Tasar und Dejan Sorgic.