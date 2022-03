Einzelkritik Marius Müller stark, Filip Ugrinic enttäuscht: Die FCL-Noten gegen YB in der Übersicht Kämpferische Luzerner erringen nach zwei frühen Gegentoren beim Noch-Meister Young Boys in Bern ein 2:2-Unentschieden. Daniel Wyrsch 05.03.2022, 21.04 Uhr

Notenschlüssel:

6 Weltklasse

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall

Marius Müller, Torhüter – Note 5,5

Der Keeper hält seine Mannschaft mit einer Super-Parade gegen den Schuss von Lauper (51.) im Spiel – und rettet den Punktgewinn gegen die Abschlüsse von Kanga (89.) und Garcia (92.).

Marco Burch, Innenverteidiger – Note: 5

Beim 0:2 kann er mit dem Fuss nicht klären, aber bei seinem mutigen Vorstoss kurz vor der Pause erzielt er nach Doppelpass mit Campo das eminent wichtige 1:2-Anschlusstor.

Denis Simani, Innenverteidiger - Note: 5

Stellt sich den YB-Angriffswellen mit stoischer Ruhe und Härte entgegen. Wirkt wie ein Fels in der Brandung.

Mohamed Dräger, Rechter Verteidiger - Note: 5

Erlebt einen ungemütlichen Abend gegen den quirligen Mambimbi, offensiv glaubt er aber bis zum Schluss an den Punktgewinn – und erzielt mit einem Traumtor aus über 20 Metern das Tor zum 2:2-Endstand,

Silvan Sidler, Linker Verteidiger – Note: 3,5

Ist beim frühen 0:1 nicht auf seiner Position – und kann so Edimilson Fernandes nicht am Flanken hindern. Auch das 0:2 fällt kurze Zeit später über seine Seite. In der Folge kann er sich steigern und spielt solide.

Ardon Jashari, Defensives Mittelfeld - Note: 4,5

Wie schon gegen den FC Zürich spürt der 19-Jährige auch gegen YB mehr gegnerischen Druck. Insgesamt zeigt er dennoch eine reife Leistung und liefert den Assist zum 2:2.

Marvin Schulz, Defensives Mittelfeld – Note: 4

Muss für einmal bis zur 57. Minute auf seinen Einsatz warten. Stabilisiert die Defensive, zeigt eine ordentliche Leistung.

Filip Ugrinic, Linkes Mittelfeld – Note: 3

Im Moment läuft es ihm nicht, er muss darauf achten, die grundlegenden Dinge sauber zu spielen. Dann kommt er auch wieder aus der Baisse.

Christian Gentner, Rechtes Mittelfeld – Note: 4

Auf dem schnellen Kunstrasen gegen die agilen Young Boys nicht immer auf der Höhe, aber insgesamt mit seiner Ballsicherheit und Routine doch ein Spieler, der dem Team hilft.

Samuele Campo, Offensives Mittelfeld – Note: 4,5

Obwohl er nicht jeden Zweikampf gewinnt, kann er seine Bälle verteilen. Beim 1:2-Anschlusstor spielt er mit Schütze Burch Doppelpass.

Nikola Cumic, Rechter Stürmer – Note: 4,5

Das Startsignal zur Aufholjagd kommt vom Olympiakos-Piräus-Leihstürmer: Er gibt den ersten Schuss aufs YB-Tor ab (38.) und passt ideal auf Sturmpartner Kvasina (40.).

Asumah Abubakar, Stürmer – Note: 4

Nach seinen Parforce-Leistungen gegen Lausanne und Zürich wird er in Bern zuerst geschont, kommt mit Schulz aufs Feld – bemüht sich sehr, ohne aber Zählbares herauszuspielen.

Marko Kvasina, Linker Stürmer – Note: 4

Kurz vor der Halbzeitpause hat er seine besten Aktionen mit einem Weitschuss und einem Abschluss aus kurzer Distanz – bringt den Ball jedoch nicht an YB-Goalie von Ballmoos vorbei.

Nicht bewertbare Kurzeinsätze: Varol Tasar und Ibrahima Ndiaye.