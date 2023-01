Die FCL-Noten gegen den FCB in der Übersicht

Einzelkritik Max Meyer verdient sich mit zwei Torvorlagen die Bestnote beim FCL Beim 3:2-Sieg des FC Luzern – dem ersten Vollerfolg der Innerschweizer im Basler St.-Jakob-Park seit April 2015 – zeigen mehrere Spieler aus der Mannschaft von Mario Frick eine gute Leistung. Max Meyer spielt in der zweiten Halbzeit gross auf, Pascal Schürpf und Torhüter Marius Müller beweisen sich erneut als Leistungsträger und Teamleader. Daniel Wyrsch, Basel Jetzt kommentieren 28.01.2023, 23.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Notenschlüssel:

6 Sehr gut

5 Gut

4 Befriedigend

3 Ausreichend

2 Mangelhaft

1 Ungenügend

Hier Opinary-Umfrage einfügen / anpassen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Marius Müller, Torhüter – Note 5

Dem Schlussmann gelingen mehrere starke Paraden, er strahlt Sicherheit aus und ist bei den Gegentoren machtlos.

Martin Frydek, Linker Verteidiger – Note 4

In der Anfangsphase lässt er den Baslern auf seiner Seite zu viele Räume, so auch Amdouni, der zum 1:0 für die Gastgeber trifft. Danach steigert sich der FCL-Tscheche. Er ist zudem an der Vorbereitung zum Luzerner 2:1 beteiligt.

Denis Simani, Innenverteidiger - Note 4

Der 31-jährige Routinier ersetzt den verletzten Burch. Er macht seine Sache ordentlich, in der Schlussphase fehlt etwas die Kraft, ihn plagt zudem ein Muskelkrampf.

Mohamed Dräger, Rechtes Mittelfeld - Note 3

Der tunesische WM-Fahrer ist noch nicht angekommen im Liga-Alltag: Ihm unterlaufen im Offensivspiel ungewohnt viele Ballverluste. Konsequenz: In der Halbzeitpause bleibt er draussen.

Pius Dorn, Rechter Verteidiger - Note 5

Unauffällig auffällig spielt der ballsichere Deutsche, der in der 89. Minute das 3:2-Siegtor mit einem tollen Doppelpass zusammen mit Max Meyer herrlich einleitet.

Ardon Jashari, Defensives Mittelfeld - Note 4

Der Luzerner Captain scheint wie Dräger nach der WM noch nicht 100 Prozent in der Liga angekommen zu sein. Auch ihm unterlaufen ungewohnte Ballverluste – aber er trifft zur 2:1-Führung mit einem präzisen Klasseschuss.

Max Meyer, Offensives Mittelfeld – Note 5,5

Über 90 Minuten plus Nachspielzeit ein guter Auftritt, seine zweite Halbzeit ist sogar Extraklasse. Hervorragende Torvorlagen zur 2:1-Führung und zum 3:2-Siegtor.

Pascal Schürpf, Linkes Mittelfeld – Note 5

Einmal mehr beweist der 33-jährige Basler seinen Charakter und tollen Kampfgeist. Prompt schiesst er den 1:1-Ausgleich und führt damit das Team auf den Weg zum ersten Luzerner Vollerfolg in Basel seit fast acht Jahren.

Asumah Abubakar, Offensives Mittelfeld – Note 4,5

Seine Einwechslung zu Beginn der zweiten Hälfte eröffnet dem FCL deutlich bessere spielerische Optionen.

Sofyan Chader, Mittelstürmer – Note 4

Der Franko-Algerier ist lange isoliert im Sturmzentrum. Mit seinem Pass in der 60. Minute im gegnerischen Strafraum auf Diambou leitet er den 1:1-Ausgleich ein.

Ismajl Beka, Innenverteidiger – Note 5

Mit seinen aggressiven Tacklings in der Anfangsphase setzt er erste Ausrufezeichen im Joggeli. Lässt defensiv kaum etwas zu. Zudem gelingt ihm sein erster Assist im FCL-Dress zum 1:1-Ausgleich von Schürpf.

Mamady Diambou, Defensives Mittelfeld – Note 4,5

Der Leihspieler von RB Salzburg stellt bei seinem Luzerner Startelfdebüt seine saubere Technik augenscheinlich unter Beweis. Noch gelingt ihm nicht alles, aber gute Ansätze sind alleweil vorhanden.

Nicht bewertbare Kurzeinsätze: Thibault Klidjé, Lorik Emini und Benjamin Kimpioka.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen