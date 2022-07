Bestnote für Beloko: Die FCL-Noten gegen Zürich in der Übersicht

..."Beloko überzeugt"..., das kann ich so auch unterschreiben, starke Vorstellung, so darf er weiter fighten, macht Spass zum zuschauen und lässt Schulz vergessen. Jasharis Gelb/Rot meiner Meinung fragwürdig. Ardaiz und Dräger mit einem Hauch von Pech, sonst wären das 2 Tore. Bin ansonsten nicht so einer, der über Schiris herzieht, aber die Leistung von Piccolo war unterirdisch, schlechtester Mann auf dem Platz, nicht SL tauglich, kein Wunder wurde er in der letzten Saison in die ChL degradiert worden, ist immer wieder auf die hin Faller der Zürcher Schauspieler reingefallen, Gnonto müsste für die Schwalbe Gelb kassieren und später für Dauerreklamieren Gelb/Rot erhalten, denke das war der Meisterbonus. Ansonsten für das erste Liga Spiel eine gute Vorstellung des ganzen FCL Teams, So darf es weiter gehen. Den Meister geärgert und den Punkt nehmen wir mit einem Augenzwinker mit aus Zürich, hehe. (Gruss an Mülli, 12.7.). Happy weekend und hopp Lozärn.