FC Luzern gegen FC Zürich: Die FCL-Noten in der Übersicht

Einzelkritik Zu viele FCL-Spieler bei der 1:2-Niederlage beim FC Zürich nicht in Normalform Ungewohnt viele Luzerner bringen die Leistung im Letzigrund nicht auf den Platz. Torhüter Pascal Loretz, Nicky Beloko und Dejan Sorgic sind bei der 1:2-Niederlage gegen den FCZ die Lichtblicke im Team von Mario Frick. Daniel Wyrsch, Zürich Jetzt kommentieren 18.03.2023, 21.10 Uhr

Notenschlüssel:

6 Sehr gut

5 Gut

4 Befriedigend

3 Ausreichend

2 Mangelhaft

1 Ungenügend

Pascal Loretz, Torhüter – Note 4,5

Im siebten Match kassiert er seinen sechsten Penalty – und das erste Gegentor aus dem Spiel heraus. Seine Spielauslösung war schon besser, aber wie er Tosin den Ball vom Fuss schnappt (26.), beweist seine Klasse.

Martin Frydek, Linker Verteidiger – Note 3

Über die Handsregel kann man streiten, aber bekannt ist, dass man die Arme bei gegnerischen Flanken nicht in die Höhe hebt. Er verschuldet so den Penalty zum 1:1 und zeigt sich auch sonst nicht in Bestform.

Denis Simani, Innenverteidiger - Note 4

Eine ziemlich solide Leistung. Nur beim 1:2 lässt er den Querpass von Aliti zusammen mit Innenverteidiger-Kollege Beka zu Torschütze Tosin rollen.

Pius Dorn, Rechtes Mittelfeld - Note 3

Sein Abschluss wird von Kamberi geblockt (60.). In der Schlussphase muss er für den ausgewechselten Ottiger hinten rechts verteidigen. Er vergisst Aliti, der ohne Gegenwehr den Pass zum 2:1 schlagen kann.

Severin Ottiger, Rechter Verteidiger – Note 4

In seinem ersten Super-League-Spiel in der Startelf fällt er mit viel Einsatz auf. Er spielt beherzt, kassiert jedoch eine gelbe Karte nach Foulspiel. Frick nimmt ihn Gelb-Rot-gefährdet vom Platz.

Ismajl Beka, Innenverteidiger – Note 3,5

Nach mehreren guten Partien ist das eine schwächere Darbietung der FCL-Entdeckung aus Wil. Spielt nicht stilsicher genug, kann das 1:2 von Tosin nicht verhindern.

Ardon Jashari, Defensives Mittelfeld - Note 4

Ist während längerer Zeit der gewohnte Organisator, Balleroberer und die Umschaltstation seines Teams. In der Schlussphase verliert er allerdings den Zugriff – unter anderem vor dem 1:2.

Nicky Beloko, Linkes Mittelfeld – Note 4,5

Erneut viele Balleroberungen, aber auch mit viel Zug in der Offensive. Er steht mit einem Traumpass auf Sorgic am Ursprung von Max Meyers Topchance in der 52. Minute.

Max Meyer, Offensives Mittelfeld – Note 4

Er verwertet auch seinen insgesamt fünften Elfmeter zum 1:0, sieht in der 52. Minute seine Direktabnahme von Brecher abgewehrt. Ihm fehlt in dieser Partie ein zweiter spielstarker Mitspieler in der Offensive.

Pascal Schürpf, Linker Stürmer - Note 3,5

Der Teamsenior (33,5 Jahre alt) mit Licht und Schatten. Die fehlende Schnelligkeit wird sichtbar im Duell gegen Zürichs Oldie Dzemaili, Schürpf kann insgesamt zu wenige Akzente setzen.

Dejan Sorgic, Rechter Stürmer – Note 4,5

Holt den Elfmeter clever mit einem Schritt nach aussen heraus. Er ist wieder richtig fit und bringt viel offensive Power und gute Pässe mit, arbeitet zudem fleissig nach hinten.

Nicht bewertet: Sofyan Chader, Mamady Diambou, Benjamin Kimpioka