FCL vor der Saison Der FC Luzern will Schluss machen mit der negativen Hinrunden-Tradition Dem FCL ist in der Zeit von Sportchef Remo Meyer nur eine von fünf Vorrunden gelungen. Unter Mario Frick erwartet man in der neuen Saison mehr Konstanz. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Goalie Marius Müller will mit seinem Team «oben mitspielen». Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Emmenbrücke, 9. Juli 2022)

Für Cheftrainer Mario Frick war schon Mitte Juni beim Vorbereitungsstart des FC Luzern klar: «Wir werden in der Öffentlichkeit an den 29 Punkten gemessen, die wir in der Rückrunde der vergangenen Saison holten.»

Der Liechtensteiner steht für hohe Zielvorgaben, er verlangt von seiner Mannschaft alles ab. Daran ändert auch die veränderte Ausgangslage nichts. Gab es im Frühjahr bei der Mission Ligaerhalt nichts anderes, als möglichst viel zu punkten, ist der Druck beim Start der neuen Saison doch ein anderer. Schliesslich fängt nach dem in extremis geschafften Klassenerhalt – in zwei Barrageduellen gegen Schaffhausen – in der Super League alles wieder bei null an.

Frick will die Erwartungen der Fans erfüllen

Frick ist der Letzte, der sich auf den Lorbeeren ausruht. Der 47-jährige Ex-Vaduzer sagt:

«Die Erwartungen an uns sind hoch, aber natürlich werden wir versuchen, die erfolgreiche Rückrunde zu betätigen.»

Allerdings hat sich beim FC Luzern in den letzten fünf Jahren unter der sportlichen Führung von Remo Meyer eine negative Tradition durchgesetzt, die nur einmal durchbrochen wurde. Die Rede ist von den misslungenen Vorrunden.

Tiefpunkt war die Hinrunde der vergangenen Saison: In 18 Spielen sammelten die Innerschweizer lediglich elf Punkte. Die schlechteste Halbsaison in 16 Jahren Super League bedeutete für den FCL eine enorm grosse Hypothek in der Rückrunde. «Wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben», warnten Marius Müller und Pascal Schürpf unisono vor Weihnachten.

Die Situation stellte sich tatsächlich als äusserst heikel dar, und wenn das damals an zweitletzter Stelle stehende Lausanne nicht mit einer Niederlagenserie in die zweite Saisonhälfte gestartet wäre, hätte sich die Rettung vor dem direkten Abstiegsplatz viel nervenaufreibender gestaltet.

Verkorkste Hinrunde führt bei drei Trainern zum Aus

Die Vorrunde der Vorsaison ist zwar von der tiefsten Zählerausbeute her ein Negativrekord, aber auch die vorherigen zwei Spielzeiten tat sich der FCL im Herbst schwer: Unter dem heutigen Estland-Coach Thomas Häberli holte man in der Saison 2019/20 18 Punkte aus ebenso vielen Partien. Für den Ballwiler bedeutete dies nach zehnmonatiger Amtszeit das Aus. Sein Nachfolger Fabio Celestini rettete die Blau-Weissen in der Rückrunde mit 28 Zählern, um aber die Vorrunde der Saison 2020/21 ebenso ernüchternd wie Vorgänger Häberli mit 18 Punkten in 18 Spielen abzuschliessen.

In der zweiten Saisonhälfte lieferte Celestini mit dem Team erneut: 28 Punkte wie im Frühling davor brachten den FCL schliesslich auf Platz fünf. Auf den ersten Cuptriumph seit 29 Jahren folgte der kata­strophale erste Saisonteil vor einem Jahr: Nach 14 Ligaspielen mit nur zehn Zählern musste Celestini seinen Hut nehmen.

Gleiches Ungemach widerfuhr Markus Babbel in der Saison 2017/18: Nach 19 Spielen, die wegen der WM 2018 bereits bis Dezember 2017 ausgetragen wurden, mit 20 Punkten musste der Ex-Profi des FC Bayern und FC Liverpool gehen. Babbel hatte ausserdem das «Rumeiern» um seine Zukunft in Luzern satt, kritisierte Meyer und die Klubleitung heftig, worauf er freigestellt wurde. Nachfolger Gerardo Seoane lancierte seine erfolg­reiche Trainerkarriere mit überragenden 34 Punkten in 17 Spielen – der FCL landete auf Platz drei und Seoane bei Meister YB.

Müller und die Sehnsucht, oben mitzuspielen

Nachfolger René Weiler schaffte es als einziger Coach in der Ära Meyer, keine schwache Vorrunde zu spielen: 25 Zähler waren komfortabel, doch Weiler forderte ständig mehr – und verstand sich nicht mit Meyer. Drei Niederlagen zum Rückrundenstart später war er Geschichte.

Genug von solchen Missverständnissen und Negativserien. Goalie Müllers Sehnsucht steht stellvertretend für ganz Luzern: «Ich würde gerne mal oben ­mitspielen.» Klar ist: Dafür braucht’s eine Saison mit konstant guter Vor- und Rückrunde.

Marius Müller (rechts) bei der Auswechslung im Testspiel gegen Dynamo Kiew mit FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Emmenbrücke, 9. Juli 2022)

Zwei weitere Testspiele für das FCL-Kader Vor dem Meisterschaftsstart am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr auswärts gegen den Schweizer Meister FC Zürich absolviert der FC Luzern in dieser Woche zwei weitere Testspiele. Ziel von Trainer Mario Frick ist, dass alle Kadermitglieder zu zusätzlicher Spielpraxis kommen. Am Donnerstag trifft der FCL um 19 Uhr im Stadion Gersag auf den gastgebenden FC Emmenbrücke. Der Luzerner Vorortsklub ist kürzlich in die 1. Liga Classic aufgestiegen. Tickets für die Haupttribüne gibt es für 10 Franken, Stehplätze sind kostenlos. Einen Tag später, am Freitag, empfangen die Luzerner im Leichtathletikstadion Allmend (hinter der Swisspor-Arena) den CFC Genua. Die Italiener sind im Sommer in die Serie B abgestiegen. Das Testspiel findet um 11 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen