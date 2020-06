Englische Wochen, neue Anspielzeiten: So spielen der FC Luzern und der SC Kriens die Saison zu Ende Jetzt ist klar, wie die Super League und Challenge League zu Ende geht. Der FC Luzern beginnt am 21. Juni mit einem Heimspiel gegen den FC Basel, der SC Kriens startet einen Tag früher gegen den FC Schaffhausen. 04.06.2020, 16.38 Uhr

Der FC Luzern spielt in der Swissporarena ein Testspiel gegen den FC Zürich. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 7. März 2020)

(dvm/rem) Nach fast viermonatiger Zwangspause werden die Meisterschaften der Super League und der Challenge League der Saison 2019/20 am Freitag, 19. Juni, fortgesetzt. Der Startschuss in die Schlussphase der höchsten Liga erfolgt mit dem Klassiker BSC Young Boys – FC Zürich, der um 20.30 Uhr angepfiffen.

Um die 13 Spielrunden bis Anfang August durchführen zu können, müssen in den sechs Wochen ab Wiederaufnahme des Spielbetriebs in beiden Meisterschaften durchgehend auch Partien unter der Woche angesetzt werden. Dabei erhalten die Anspielzeiten leichte Anpassungen. Am Samstag und an den Wochentagen Dienstag bis Donnerstag werden die Super League-Spiele um 18.15 Uhr oder 20.30 Uhr angepfiffen. Die drei Spiele am Sonntag finden wie gewohnt um 16 Uhr statt.

So spielt der FC Luzern

So spielt der SC Kriens

Die Spiele der Challenge League werden am Freitag und Samstag sowie Dienstag und Mittwoch angesetzt. Der Anpfiff erfolgt jeweils an den beiden Anspielzeiten 18.15 Uhr oder 20.30 Uhr.