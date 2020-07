«Es hat einfach nicht zu hundert Prozent gepasst»: Pirmin Schwegler wird nie mehr für den FC Luzern spielen Pirmin Schwegler hat sich entschieden: Nach dieser Saison beendet der Schweizer Internationale aus Ettiswil seine Karriere. Mit seinem australischen Team steht er noch in den Playoffs – danach ist Schluss. Turi Bucher 21.07.2020, 05.00 Uhr

Der 33-jährige Luzerner Pirmin Schwegler, der jüngere Bruder von FCL-Verteidiger Christian Schwegler (36) spielt zurzeit mit den Western Sidney Wanderers in der australischen A-League um den Einzug in die Playoffs. Das heisst: Schwegler musste nach seiner Rückkehr nach Down Under für 14 Tage in Corona-Quarantäne, sass tagaus, tagein in seinem Hotelzimmer fest. Seit dem Wochenende darf er wieder mit der Mannschaft trainieren.