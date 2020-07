Matchbericht & Noten «Es war eine Frage des Willens» – der FC Luzern gewinnt endlich wieder im Tourbillon Kämpferische Luzerner entführen aus dem Wallis drei Punkte. Der 2:0-Sieg kam dank einem guten Matchplan zustande. Es ist ein Erfolg nach langer Durststrecke im Stadion Tourbillon. Daniel Wyrsch & Claudio Zanini 02.07.2020, 23.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für den FC Luzern ging fünf Minuten vor der Pause auf einmal alles auf: Simon Grether eroberte an der Seitenlinie den Ball, er passte in die Mitte auf Francesco Margiotta. Der Turiner spielte vertikal in den Lauf von Ibrahima Ndiaye – und endlich traf der Senegalese nach einer über halbjährigen Durststrecke wieder – zum 1:0.

Ndiaye feiert sein Tor ausgiebig. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es war ein sehenswerter Schuss, Sion-Goalie Kevin Fickentscher war ohne Abwehrchance. Die Gäste aus der Innerschweiz hatten zuvor schon in der 17. Minute eine gute Gelegenheit in Führung zu gehen. Verteidiger Marco Burch köpfelte an die Latte der Walliser.

Aber auch die Gastgeber beklagten vergebene Chancen recht früh im Spiel. Anto Grigic (9.) und Pajtim Kasami (15.) scheiterten mit guten Abschlüssen, die allerdings knapp am linken Torpfosten vorbeiflogen. Der Brasilianer Baltazar (34.) wurde bei seinem vermeintlichem Torerfolg aus Abseitsposition von Schiedsrichter Alain Bieri zurückgepfiffen. Und in der 35. Minute schlitterte FCL-Verteidiger Stefan Knezevic in einen Sion-Querpass, der Ball berühre den Luzerner Torpfosten. Jedoch gaben Bieri und dessen Assistent erneut Entwarnung. Bereits zuvor war eine Sittener Abseitsposition geahndet worden.

Wild angreifende Sittener kriseln vollends

Nach der Pause versuchten die Walliser alles, um den 0:1-Rückstand möglichst schnell wettzumachen. Sion-Präsident Christian Constantin blieb für einmal auf seinem Platz auf der Tribüne sitzen, doch nach nur einem Punktgewinn aus den vorherigen drei Partien seit dem Re-Start der Meisterschaft, war die Situation bereits alarmierend unter dem neuen und alten Trainer Paolo Tramezzani. Die Sittener waren am Mittwoch – nach dem 3:2-Sieg von Thun gegen Zürich – auf den zweitletzten Platz abgerutscht, mit nur einem Punkt Vorsprung vor Neuchâtel Xamax.

Sion hadert, der FCL jubelt. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

«Der FC Sion war ein angeschlagener Gegner. Daher waren die Walliser aber auch ein gefährlicher Kontrahent», befand nach dem Match Pascal Schürpf. Der 30-jährige Basler war in der 56. Minute für David Mistrafovic eingewechselt worden. Der 19-jährige Schweizer U19-Nationalspieler hatte Mühe, seine Seite gegen die Sittener dicht zu machen. Darum tat die Einwechslung von Schürpf besonders gut, denn dieser brachte mit seiner offensiven Spielweise auch Entlastung für die eigene Defensive. Die Luzerner bekamen gegen die drückenden Sittener denn auch die eine oder andere Konterchance. Zuerst scheiterte Francesco Margiotta (64.) nach einem starken Zuspiel von Lorik Emini an Sion-Keeper Kevin Fickentscher. In der 71. Minute blieb 1:0-Torchütze Ibrahima Ndiaye nach einem langen Pass von Torhüter Marius Müller ebenfalls an Fickentscher hängen. Noch zuvor hatte sich Müller bei einem Freistoss von Pajtim Kasami (67.) ausgezeichnet. Nur eine Minute später traf Birama Ndoye an die Latte hinter dem bereits geschlagenen Schlussmann Müller. Da hatte der FCL auch das nötige Glück auf seiner Seite.

Einwechselspieler Schürpf und Eleke sorgen für 2:0-Endstand

In der 66. Minute wechselte Luzern-Trainer Fabio Celestini den nigerianischen Stürmer Blessing Eleke ein. «Das war ein gutes Gefühl, dass ich nach Pascal Schürpf mit Blessing einen weiteren erfahrenen Angreifer ins Spiel bringen konnte», stellte der Coach hernach fest. Und Eleke und Schürpf lieferten dann auch: In der 88. Minute war ihre Chance mittels Gegenstoss gekommen, Eleke bediente Schürpf, der geschickt in die weite Ecke an Fickentscher vorbei zum 2:0-Endstand traf.

FCL-Newsletter Der FC Luzern im Überblick: Unsere Sport-Redaktion stellt für Sie jeweils am Samstag die aktuellsten Vorschauen, Matchberichte, Porträts und Analysen zusammen. Hier gratis abonnieren.

«Das ist ein verdienter Sieg für uns, ein Sieg unserer Mentalität. Wir brauchten dazu Geduld», befand Schürpf. Während der FC Luzern mit dem ersten Sieg in Sion seit drei Jahren und überhaupt dem erst dritten Vollerfolg im Tourbillon seit 2012 sich wieder auf Platz 5 verbessert hat, pfiffen die 800 Fans des FC Sion nach dem Abpfiff. Ein Remis in vier Spielen unter Tramezzani sind die Ausbeute eines Absteigers. Die Angst vor dem Sturz in die Challenge League geht derzeit durchs einst gefürchtete Stadion der Walliser.

Wenn es nach dem Spiel regne, sagte der Medienbetreuer des FC Sion, gebe es keine Spielerinterviews. Denn: Interviews könne man wegen Auflagen nur draussen auf dem Feld durchführen. Pünktlich zum Spielende setzte schliesslich der Regen ein.

Die Fussballer aber, sie redeten trotzdem. Vor allem diejenigen aus der Innerschweiz. FCL-Mittelfeldspieler Simon Grether, der mit seiner Balleroberung wesentlich am 1:0 beteiligt war, sagte:

«Unser oberstes Ziel war heute, dass wir keine Tore kassieren. Wir wollten aber trotzdem nicht hinten reinstehen, sondern etwas fürs Spiel tun. Insofern ist der Matchplan sehr gut aufgegangen.»

Und Grether schien in der Kabine gut aufgepasst zu haben. In den Worten von Trainer Celestini sagte er: «Es waren Arbeit und Demut, die uns zum Sieg führten.» Entfallen ist ihm aber dennoch nicht, wie Sion phasenweise enorm Druck machte. Also schob er nach: «Vielleicht hatten wir auch ein bisschen Glück.» Pascal Schürpf, der kurz vor Schluss mit seinem Treffer für die Entscheidung sorgte, sagte:

«Es war eine Frage des Willens.»

Letztlich half wohl auch, dass Abstiegskandidat Sion mittlerweile die Verunsicherung in den Beinen hat. Vielleicht meinte der Medienbetreuer den Regen auch im übertragenen Sinne. Im Wallis hält das Tief an.