Estland-Nationaltrainer Ex-FCL-Coach Thomas Häberli: «Für den Job wurde ich geröntgt» Thomas Häberli spricht über die neue Aufgabe als Nationalcoach von Estland, den geplanten Umzug nach Tallinn und sein Aus beim FC Luzern. Daniel Wyrsch 20.01.2021, 16.30 Uhr

Der ehemalige FCL-Trainer Thomas Häberli aus Ballwil ist neuer Nationalcoach von Estland.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Januar 2021)

Sie erlebten intensive erste zwei Wochen als Nationaltrainer von Estland. Bis Mitte Januar verbrachten Sie zudem sechs Tage im Trainingslager in Marbella. Wie war’s?

Thomas Häberli: Ich bin froh, konnten wir dieses Vorbereitungscamp durchführen. Das war kein offizieller Termin der Nationalmannschaft. Die meisten Spieler kamen direkt aus den Ferien nach Marbella. Weitere Profis, die im Ausland spielen, konnten nicht teilnehmen.

Gegen Ferencvaros Budapest verlor Estland in Marbella ein Testspiel mit 0:1. War der Champions-League-Teilnehmer aus Ungarn überlegen?

Ferencvaros ist ein eingespieltes Team und steht kurz vor dem Start zur Rückrunde. Für uns war die Konstellation nicht ideal, da in Estland die Vorbereitung gerade begonnen hatte. Am Schluss fehlte uns die Kraft. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit der Leistung. Speziell war, dass die Partie in Estland live im Fernsehen übertragen wurde.

Wer ist der Star des estnischen Nationalteams?

Konstantin Wassiljew, das ist unser 36-jähriger Captain. Er ist der stärkste Spieler und die Nummer 10, er war lange Profi in Polen. Dazu haben wir drei, vier junge Spieler. Ich hoffe, sie gehen bald ins Ausland und spielen auf einem höheren Niveau. Wichtig ist, dass sie in ihren Klubs spielen.

Kommunizieren Sie mit den Spielern auf Englisch?

Ja, praktisch alle Esten sprechen sehr gut Englisch. Filme werden nicht synchronisiert oder mit Untertiteln übersetzt. Die offizielle Landessprache ist Estnisch. Das ist eine schwierige Sprache, die ähnlich wie Finnisch ist.

In zwei Monaten beginnt die WM-Qualifikation mit dem Heimspiel gegen Tschechien. Was machen Sie bis dann als Trainer?

Wegen Corona kann ich unsere im Ausland tätigen Spieler nicht besuchen. Mit ihnen muss ich via Zoom kommunizieren. In Estland fällt der Startschuss mit dem Supercup am 28. Februar. Ab dann kann ich die Spiele im Stadion besuchen. Ich freue mich darauf, wie ich mich schon gefreut hatte, endlich wieder eine Mannschaft zu trainieren und an der Linie zu stehen.

In der Gruppe mit Belgien, Tschechien, Belarus und Wales wird es für Estland schwierig – sehen Sie das auch so?

Bei der Auslosung waren wir im Topf 5, klar sind wir die Aussenseiter. Belarus gehörte zum Topf 4. Fussball muss zuerst immer gespielt werden, wobei die WM-Qualifikation für Katar 2022 natürlich schwierig wird. Den letzten Sieg hat Estland Anfang 2019 errungen. Wir müssen besser werden.

Schon 16 Partien hintereinander hat Estland nicht mehr gewonnen.

Es kommt immer darauf an, wer der Gegner ist. Zuletzt hatte das Team in der Nations League nur wenige Punkte geholt. Wir müssen im Frühling 2022 in der Barrage gegen Zypern den Abstieg aus der C-Liga verhindern.

Estland hat nur 1,3 Millionen Einwohner. Es dürfte mit dem Kosovo, der 1,9 Millionen Einwohner zählt, zu vergleichen sein. Haben Sie schon mit Kosovo-Nationalcoach Bernard Challandes telefoniert?

Er rief vor kurzem an, gratulierte mir zum Job und hätte gegen uns gerne ein Testspiel ausgetragen. Das ging leider nicht, da wir unsere Länderspieltermine bereits fixiert hatten. Im Unterschied zu uns sind fast alle Kosovaren im Ausland tätig. Das macht die Aufgabe für Bernard Challandes in Zeiten von Corona komplizierter, weil er nicht reisen kann.

Anders als Challandes werden Sie nicht in der Schweiz leben, sondern mit der Familie nach Tallinn zügeln.

Wir freuen uns auf den Sommer, dann werde ich zusammen mit meiner Frau und drei Kindern nach Estland ziehen. Nur meine älteste Tochter wird hier bleiben, da sie ins zweite Lehrjahr kommt. Es war keine Bedingung, im Land zu leben, doch ich will mich als Nationaltrainer 100 Prozent einbringen. Für uns als Familie wird die Erfahrung in Estland unbezahlbar sein. Die Schulen sind gut und das Land ist schön. Ausserdem ist man von Tallinn mit der Fähre in zwei Stunden in Helsinki und nur zweieinhalb Stunden entfernt liegt St.Petersburg.

Athletiktrainer Michael Müller, mit dem Sie schon beim FC Luzern und FC Basel zusammengearbeitet hatten, gehört zum Trainerstaff. Ist er eine wichtige Vertrauensperson?

Vor allem wegen der Qualität habe ich ihn mitgenommen. Michael hat schon vor meiner Verpflichtung die estnischen Spieler auf ein höheres physisches Level gebracht. Aber klar ist er auch eine wichtige Bezugsperson. Ich kann dort mit guten Leuten zusammenarbeiten, dazu gehören auch meine Assistenten: Einer ist estnischer Herkunft, der andere russisch-estnischer Abstammung. Es gibt in Estland zwei Kulturen – ähnlich wie in der Schweiz die Deutschschweizer und die Romands.

Sie hatten bereits vor ihrem FCL-Engagement Anfang 2019 für den estnischen Verband und den FC Flora Tallinn gearbeitet. Kamen Sie deshalb leichter zum Nationaltraineramt?

Die Beziehungen haben geholfen. Trotzdem wurde es mir nicht leicht gemacht, Estlands Nationaltrainer zu werden. Mehrere Gremien waren in den Prozess involviert. Ich wurde geröntgt, bevor ich dieses ehrenvolle Amt bekommen und den Vertrag unterschrieben habe.

Der Kontrakt dauert bis Ende 2022. Können Sie sich vorstellen, länger in Estland zu bleiben?

Ich bin offen für mehr, aber keiner, der langfristige Verträge unterschreibt. Es muss für beide Seiten passen. Früher oder später kann ich mir vorstellen, wieder als Klubtrainer zu arbeiten.

Ende 2019 erfolgte die Freistellung beim FC Luzern. Wie gingen Sie damit um?

Das gehört zum Business! Klar tönt das jetzt einfacher, als es in diesem Moment emotional war. Ich versuchte dennoch, möglichst rational zu bleiben, analysierte, was ich anders hätte machen und was mit mir anders hätte passieren können.

Drei Wochen nach dem Aus beim FCL reisten Sie Anfang 2020 nach Marbella, um dort Dortmund und anderen Teams beim Training zuzuschauen. Wie schafften Sie das?

Weil ich 20 Jahre ohne Unterbruch Spieler und Trainer war, wollte ich die erste Freistellung zur Auszeit und Weiterbildung nutzen. Völlig unabhängig und losgelöst von Luzern konnte ich in Marbella verschiedene Spitzenmannschaften aus diversen Ländern in der Vorbereitung beobachten. Das war sehr lehrreich.