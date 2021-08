Europacup-Traum geplatzt: FC Luzern verliert gegen Feyenoord 0:3

Fussball Europacup-Traum schon geplatzt: Feyenoords Til bodigt den FC Luzern fast im Alleingang Der FC Luzern ist Feyenoord Rotterdam deutlich unterlegen und verliert das Hinspiel zu Hause gleich mit 0:3. Daniel Wyrsch 06.08.2021, 09.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Stürmer Guus Til hätte die Mannschaft von Fabio Celestini auf dem Radar haben müssen. Der 23-Jährige mit einem Länderspiel für die Niederlande hatte in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League das Rückspiel vor einer Woche gegen KF Drita aus dem Kosovo mit einem Hattrick entschieden. Dank seinen Toren gewann Feyenoord 3:2 – und qualifizierte sich überraschend knapp für 3. Qualifikationsrunde gegen den Schweizer Cupsieger FC Luzern.

Doch die Innerschweizer waren überhaupt nicht bereit für die erfahrene Europacup-Mannschaft aus Rotterdam. Das Hinspiel vor über 5000 Zuschauern in der Swisspor-Arena endete 0:3. Gleich hoch wie vor zwei Jahren der Vergleich mit dem spanischen Verein Espanyol Barcelona. Genauso chancenlos wie das Team des damaligen Trainers Thomas Häberli unterlag nun die Mannschaft von Celestini Feyenoord.

Til kommt fast ohne Gegenwehr zu seinem Doppelpack

Und eben: Auf Guus Til, der in der vergangenen Saison beim SC Freiburg in der Bundesliga bloss zu sieben Teileinsätzen gekommen war, hatte man keine Antwort. Der offensive Mittelfeldspieler schoss Feyenoord 1:0 (9.) und 2:0 (38.) souverän in Führung.

Guus Til erzielt das 2:0 für Feyenoord Rotterdam. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 5. August 2021)

Enttäuschend war vor allem, dass die Luzerner nach einem eigentlich guten Beginn und einer Chance von Varol Tasar in der 4. Minute, defensiv viel zu wenig kompakt standen und gar nicht in die Zweikämpfe kamen. Die Holländer waren mit ihrem variablen Spiel um Klassen besser. Auffällig war ausserdem, dass die meisten Luzern-Profis mit dem Tempo des Kontrahenten nicht mithielten. FCL-Sportchef Remo Meyer hielt bereits in der Pause beim Stand von 0:2 fest: «Wir hatten zu viel Respekt, dabei wollten wir eigentlich mutig auftreten.»

Wenigstens zeigte der FCL in der zweiten Halbzeit mehr Kämpferherz und steigerte sich deutlich. Angeführt von Filip Ugrinic kamen die Luzerner zu drei guten Abschlussaktionen. Für einen Treffer zum 1:2-Anschluss reichte es aber nicht. Dafür waren die Chancen dann doch zu wenig zwingend. Zudem verteidigten die Holländer weiterhin äusserst aufsässig – und liessen dem Gastgeber nur wenig Raum.

Auffälligster Luzerner: Filip Ugrinic (links), im Duell mit Alireza Jahanbakhsh. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Luzern, 5. August 2021)

Das Spiel plätscherte in der Folge etwas vor sich hin. Feyenoord kontrollierte das Geschehen bis auf die erwähnten Luzerner Konter nach Belieben. Die Abschlüsse der Gäste hatten dann auch nicht mehr die Präzision und Durchschlagskraft um Luzern-Torhüter Vaso Vasic in Verlegenheit zu bringe. Der Back-up des verletzten Stammkeepers Marius Müller, der den Match von der Tribüne zusammen mit dem ebenfalls verletzten Angreifer Pascal Schürpf verfolgte, brachte sich dann allerdings selber in eine unlösbare Situation: In der 84. Minute nahm der eigentlich technisch gute Fussballer Vasic einen Rückpass von Holger Badstuber an, passte den Ball im Sechzehner aber statt zu einem Mitspieler zum eingewechselten Feyenoord-Profi Robert Bozenik. Der bediente den überragenden Flügelspieler Luis Sinisterra, der den Goalie umspielte und zum 3:0-Endstand aus Sicht der Rotterdamer einschoss. Diese Szene zeigte einmal mehr, wie gefährlich das von Celestini geforderte Herausspielen aus der eigenen Zone ist, wenn die Protagonisten fehlerhaft agieren. Der FCL-Coach stellte nach der klaren 0:3-Niederlage, die den Luzerner Europacup-Traum bereits platzen liess, denn auch fest: «Wir machten zu viele Fehler, trafen zudem die falschen Entscheidungen.»

Im Vorfeld dieses Conference-League-Qualifikationspiels hatte Fabio Celestini gesagt, dass er und der FC Luzern international nicht unter Erfolgsdruck stehen würden. Er wiederholte sich: «Den Cuptitel wollen wir verteidigen. Unser einziger Druck ist, in der Super League zu bleiben.»

Ugrinic soll nicht innerhalb der Schweiz wechseln

Das einzig Positive aus Sicht des enttäuschenden Innerschweizer Fussball-Aushängeschilds war am gestrigen Abend, dass Sportchef Remo Meyer um Ugrinic kämpft. Der Mittelfeldspieler hat bekanntlich das Interesse des FC Basel geweckt und soll sich gemäss einem Medienbericht mit den Bebbi einig sein. Meyer sagte kategorisch: «Filip Ugrinic wird innerhalb der Schweiz nicht wechseln. Wir gehen davon aus, dass er in dieser Saison bei uns bleibt.» Er hofft zudem, den Vertrag mit Ugrinic bald verlängern zu können.

Reaktionen von Schulz und Sorgic

Telegramm

Luzern – Feyenoord Rotterdam 0:3 (0:2)

Swisspor-Arena. – 5069 Zuschauer. – SR Hernandez (ESP).

Tore: 9. Til (Sinisterra) 0:1. 38. Til (Jahanbakhsh) 0:2. 84. Sinisterra (Bozenik) 0:3.

Luzern: Vasic; Farkas (63. Domgjoni), Burch, Badstuber, Frydek; Ndiaye, Gentner, Schulz (78. Emini), Ugrinic; Sorgic (78. Alounga), Tasar (63. Wehrmann).

Feyenoord Rotterdam: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcu (78. Fer), Til; Jahanbakhsh (74. Bozenik), Linssen, Sinisterra (87. Haps).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Schürpf, Campo, Ndenge und Alabi (alle verletzt), Feyenoord komplett.

Verwarnungen: 41. Farkas, 44. Kökcü, 45. Burch (alles Fouls).