FC Luzern Bei Abstieg droht Minus von 10 Millionen Franken – Ex-FCL-Boss Stierli: «Die Spieler müssen wissen, um was es geht» Der FC Luzern hat 2009 bereits einmal in einer Barrage gegen den Abstieg in die Challenge League gekämpft. Die Ausgangslage vor dem Rückspiel vom Sonntag (16.30 Uhr) gegen den FC Schaffhausen ist ähnlich wie damals gegen den FC Lugano. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.05.2022, 21.07 Uhr

Schon einmal kämpfte der FC Luzern ums Überleben in der Super League: Vor 13 Jahren war es, als die Innerschweizer als Neunter der Super League auf den FC Lugano, Zweiter der Challenge League, trafen. In Luzern führte damals der charismatische Präsident Walter Stierli den Verein. «Die Ausgangslage präsentierte sich 2009 ähnlich. Wir verloren das Hinspiel in Lugano 0:1, mussten das Barrage-Rückspiel zu Hause unbedingt gewinnen», erinnert sich der 74-jährige Ex-Unternehmer. Im Gegensatz zum aktuellen Duell gegen Schaffhausen, das einfach gewonnen werden muss, war damals sogar ein Sieg mit zwei Toren Unterschied gefordert.

Ein Bild aus der Klubhistorie: FCL-Präsident Walter Stierli während dem Barrage-Rückspiel zwischen seinen Luzernern und dem FC Lugano. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009)

Stierli erzählt, als ob es erst gestern gewesen wäre:

«Ich bin vor dem Match in die Kabine gegangen, habe jedem Spieler die Hand gedrückt und in die Augen geschaut.»

Der Klubchef appellierte damit an die Verantwortung der Profis – «sie müssen wissen, um was es geht», so der heutige FCL-Ehrenpräsident.

Am Sonntag gegen Schaffhausen werde es genau so sein. «Es geht um die Existenz der Spieler, und für den Klub mit seinen vielen Mitarbeitenden geht’s auch um sehr viel.» Nicht zu vergessen seien die fantastischen Fans: «Nicht nur ich, sondern Tausende wären am Sonntag traurig, würde der FCL absteigen.»

Doch an dieses Schreckenszenario will Stierli nicht denken. «Glauben die Spieler an sich, werden sie Schaffhausen bezwingen», ist er überzeugt. Als Trümpfe zählt er das Heimspiel in der ausverkauften Swisspor-Arena und den Naturrasen auf.

«Wir haben die bessere Mannschaft, Schaffhausen profitierte im Hinspiel vom Kunstrasen. Zu Hause treten wir stärker auf, bringen die Begeisterung von den Rängen auf den Platz.»

Unvergessener Abschied vom alten Allmendstadion

Der präsidiale Motivationsbesuch in der Kabine hatte sich am 13. Juni 2009 bezahlt gemacht: «Ich durfte mit unserem Trainer Rolf Fringer erleben, wie sich der Siegeswillen unserer Mannschaft durchsetzte. Lugano hatte keine Chance im Rückspiel.» Der FCL feierte einen unvergessenen 5:0-Sieg bei der Derniere im alten Allmendstadion.

Die Blau-Weissen und ihr Boss mussten vor der anschliessenden Party und Stadionabbruch-Feier einen Schreckmoment überstehen: Eine Knallpetarde explodierte neben einem der Linienrichter, dessen Gehör erlitt Schaden. «Intuitiv spürte ich, dass ich etwas unternehmen musste, denn ein Spielabbruch wäre eine Katastrophe gewesen», so Stierli. Er eilte an die Seitenlinie bei der Gegentribüne, wo damals die Fans standen, schnappte sich ein Megafon und forderte die heissblütigen Supporter auf:

«Mached de Mannschaft das Spiel nid kaputt!»

Der verletzte Linienrichter zeigte sich bereit, das Spiel zu beenden. Alle Anhänger beschränkten sich nun darauf, das eigene Team anzufeuern. So soll es auch am Sonntag sein, trotz den Scharmützeln zwischen den beiden Fanlagern in Schaffhausen.

Abstieg würde den Klub teuer zu stehen kommen

Nicht auszudenken, was ein Abstieg den FCL kosten würde: Allein ein Minus von 1,3 Millionen Franken an TV-Geldern. Inklusive weniger Zuschauer-, Werbung-, Sponsoring- und Hospitality-Einnahmen müsste von total 10 Millionen Franken Verlust ausgegangen werden. Zudem haben mehrere Spieler Verträge nur für die Super League.

