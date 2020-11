Ex-FCL-Profi Yannick Schmid kommt mit der Euphorie des Musterprofis in die Swisspor-Arena

FCL-Trainer Fabio Celestini analysierte während der Nationalmannschaftspause, an was es seinem sieglosen Team in dieser Saison noch fehlt. Er stellte fest: «Christian Schwegler besitzt Leaderqualitäten, die kannst du nicht in der Migros kaufen. Entweder hat man sie oder nicht.»

Beim FCL hofft man auf die Rückkehr von Leitwolf Schwegler

Mit anderen Worten: Der Leitwolf Schwegler, inzwischen 36 Jahre und fünf Monate alt, wurde schmerzlich vermisst. Celestini bestätigte, dass der lange verletzte Captain zurück ist. Ob er gegen Vaduz antritt, steht noch nicht fest. Fit ist Vorkämpfer Pascal Schürpf, Lucas Alves dagegen sitzt seine Sperre ab.