Häberli-Nachfolge geklärt: Fabio Celestini ist neuer Trainer des FC Luzern Wie unsere Zeitung exklusiv bereits am 30. Dezember angekündigt hat, wird der frühere Lugano- und Lausanne-Coach Fabio Celestini per sofort den FC Luzern trainieren. Der Schweizer Ex-Internationale hat heute Donnerstagnachmittag einen 1,5 Jahre dauernden Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Daniel Wyrsch und Pascal Studer 02.01.2020, 17.27 Uhr

Fabio Celestini, der ehemalige Coach des FC Luganos, ist neuer FCL-Trainer. Samuel Golay/Keystone (16. Mai 2019)

Die Nachfolge von Thomas Häberli ist geklärt: Fabio Celestini übernimmt den Trainerposten beim FC Luzern. Damit hat Sportchef Remo Meyer seine Zielsetzung eingehalten. Er kann noch vor dem Trainingsstart morgen Freitag den neuen Coach präsentieren. Die Vorstellung findet am Freitag um 11 Uhr in der Swisspor-Arena statt, die Mannschaft trainiert um 14 Uhr (Kleinfeld in Kriens) erstmals nach zweieinhalb Wochen Ferien und mit dem neuen Übungsleiter Celestini.