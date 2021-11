FC Luzern Fünf Pflichtspiele ungeschlagen – Fabio Celestini leidet trotz FCL-Aufwärtstrend im Oktober Nach einem schwachen Saisonstart ist der FC Luzern im Monat Oktober endlich in die Gänge gekommen, morgen Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) im Kellerduell gegen Sion ist aber ein Heimsieg gefordert. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini während dem Cup-Achtelfinal gegen den FC Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Schaut man in der sportlichen Bilanz des FC Luzern nur den Oktober an, dann versteht niemand, warum die Innerschweizer in der Super League an vorletzter Position stehen. Im zu Ende gegangenen Monat spielte die Mannschaft von Fabio Celstini wie folgt: 1:1 in Basel, 1:1 bei YB, 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen, 2:0-Auswärtssieg im Cup gegen Schaffhausen und 1:1 in Lausanne. In der Liga ergibt das sechs Punkte aus vier Spielen, im Cup bedeutet das Viertelfinaleinzug (beim FC Biel aus der Promotion League im Februar).

In den erwähnten letzten fünf Pflichtspielen blieb der FCL also ungeschlagen. Mit dem Punkteschnitt von 1,5 kämen die Luzerner in der Meisterschaft auf 18 Zähler in zwölf Partien. Damit würden sie auf Platz 4 stehen. Die Realität ist nicht so komfortabel, sondern im Gegenteil unangenehm, weil der FC Luzern bis Ende September lediglich vier Punkte in acht Spielen sammelte. Wie schon in der Vorsaison müssen die Innerschweizer für den verpatzten Saisonstart büssen.

Taktik gegen das Herz des Offensivcoaches

Das Selbstvertrauen der Spieler leidet, Fabio Celestini macht im Moment auch keinen zufriedenen Eindruck. «Ich leide mit, wenn ich meine Spieler ohne Ball verteidigen sehe.» Obwohl der 46-Jährige versichert, dass er seinen Job nach wie vor liebt, solche Herausforderungen zur Arbeit gehören würden. Zehn Punkte aus zwölf Spielen – «das ist zu wenig», weiss Celestini.

Um der Mannschaft, die erst ein Ligaspiel gewonnen hat, die nötige defensive Stabilität zu geben, hat er nach der 2:3-Heimniederlage gegen Lugano die Grundausrichtung umgestellt. «Wir spielen derzeit öfter ohne Ball.» Dabei lässt er seine Schützlinge contre coeur tiefer stehend verteidigen, obwohl er ein Verfechter des Offensivfussballs ist – und keinen Zweifel daran aufkommen lässt, wenn er sagt:

«Mit Ball zu spielen ist schwieriger als ohne, und es macht aus meiner Sicht viel mehr Freude.»

Fabio Celestini im Auswärtsspiel gegen YB mit seinen Spielern Dejan Sorgic (Nr. 9), Jordy Wehrmann (mit Trinkflasche) und Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 16. Oktober 2021)

Doch das Gebot der Stunde lautet: Möglichst oft maximal punkten und so bald als möglich die Abstiegszone verlassen. Sportchef Remo Meyer hat diese Forderung unmissverständlich gestellt.

Viel weniger Gegentore bekommen

Die grösste Schwäche der Vorsaison, die zu hohe Anzahl Gegentore, hat der FCL im Oktober – rein statistisch gesehen – in eine Stärke umgewandelt: Nur drei Gegentreffer wurden in fünf Pflichtspielen kassiert.

Besonders ausgeprägt war das Defensivverhalten der Celestini-Elf am letzten Sonntag in Lausanne: Man verzichtete auf ein Pressing, spielte lange ohne Sturmspitze und verteidigte neben der Viererkette auch noch mit den Flügelspielern Ibrahima Ndiaye und Filip Ugrinic. Celestini erklärt: «Wir wollten Lausanne mit den schnellen Amdouni und Ouattara keinen Raum und keine Tiefe zum Kontern geben.» Zu sechst liess der Coach abwehren, «damit Lausanne nicht zum Flanken kam». Das 1:1-Unentschieden gibt Celestinis Taktik Recht, obwohl er nicht glücklich ist, wie seine Leute in der zweiten Halbzeit Gegenstosschancen ausliessen.

Campo fällt mit Meniskusverletzung aus

Dejan Sorgic und Pascal Schürpf liess der Coach wegen der Verletzungsgefahr auf Kunstrasen lange auf der Bank. Mit Samuele Campo erlitt dort ein FCL-Profi aber eine Meniskusverletzung, muss sich operieren lassen. Celestini erwartet den Mittelfeldmann erst zur Vorbereitung auf die Rückrunde zurück im Team.

Am Samstag braucht der FCL im Kellerduell gegen Sion einen Sieg. Fabio Celestini:

«Derzeit ist es etwas egal, wer Gegner ist. Wichtig ist: Demütig aufzutreten.»