Fragen und Antworten Covid-Zertifikat ist Pflicht: Unter diesen Bedingungen dürfen die FCL-Fans wieder das Stadionerlebnis geniessen Am Samstag, 24. Juli (18.00), startet der FC Luzern daheim gegen Meister Young Boys in die Saison. Geimpft, getestet oder genesen: Dann wird den Zuschauern der Eintritt in Swisspor-Arena gewährt. Turi Bucher 14.07.2021, 05.00 Uhr

Ab dieser Saison sind wieder volle Zuschauerränge erlaubt, wie hier in der Swisspor-Arena. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 20. Oktober 2019)

Tief und zufrieden war das Durchatmen bei den Fussballvereinen im Profibereich, als der Bundesrat die Bestimmungen für öffentliche Sportanlässe lockerte. Aber: Das heisst nicht, dass jeder an den FCL-Match darf. Vor dem ersten Heimspiel gegen YB (Vorverkauf läuft seit Dienstag) ist klar: Reingelassen wird nur, wer die 3G-Regel einhält und das erforderliche Zertifikat vorweisen kann. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stadionbesuch:

Für unter 16-Jährige genügt ein reguläres Ticket oder die Abo­card (nicht Covid-19-Abocard), ausserdem muss ein amtlicher Ausweis (Identitätskarte oder Pass) vorgewiesen werden können. Alle übrigen Besucher über dem 16. Altersjahr müssen auch ein Covid-Zertifikat via mittlerweile etabliertem QR-Code in der App oder in Papierform mit dabei haben.

Der FC Luzern benutzt das Wort «vorgelagert». Was bedeutet: vor dem Stadion und vor den Ticket-Drehkreuzen. FCL-Medienchef Markus Krienbühl erklärt: «Wir werden zirka zwanzig Meter vor den Drehkreuzen die Zertifikatskontrollen durchführen.» Bevor es bei der Swiss­por-Arena also zur eigentlichen Ticketkontrolle geht, müssen sich die Matchbesucher in die fünf bis sechs extra eingerichteten «Covid-Kolonnen» einreihen. Dort werden ihre QR-Codes via Scanner kontrolliert. Die jeweiligen Daten werden vom FCL weder weitergegeben noch gespeichert.

Ganz einfach: Geimpft, Getestet oder Genesen. Mindestens ein G-Kriterium muss beim FCL-Besucher, der Stadioneinlass will, vollständig erfüllt sein – belegt eben genau durch den QR-Code per Handybild oder in ausgedruckter Papierform.

«Den dürfen wir nicht reinlassen. Solche Besucher werden ausnahmslos weggewiesen», sagt Medienchef Krienbühl. Die Kontrollverfügung gilt bis auf weiteres beziehungsweise bis zu neuen Signalen seitens Bundesebene. Krienbühl betont: «Der FCL bietet am Spieltag vor Ort keine Testmöglichkeiten an.»

«Wir vom FCL», erklärt Krienbühl, «in Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern und der Swiss Football League aufgrund der Vorgaben des BAG.»

Laut Krienbühl belaufen sich die Kosten für Infrastruktur sowie Scanner und Helfer im «vernünftigen Rahmen». Es ist nicht so, dass der finanzielle Aufwand den FCL bös zurückwirft. Dass der FCL nun wieder Tausende Zuschauer ins Stadion lassen darf, lasse den Gewinn verglichen mit dem Kontrollaufwand um ein Vielfaches höher ausfallen, so Krienbühl.

Ja, aber nur innerhalb des Stadions bei den Food-Boxen. In der Vorzone des Stadions gibt es keinen Gastrobetrieb. Neu kann mit den im Zahlungsverkehr üblichen Kreditkarten bezahlt werden.

Wer die Kontrollkriterien erfüllt hat und passieren darf, muss auf seinem Platz keine Maske tragen. Auch die Zuschauerzahl ist diesbezüglich nicht limitiert. «Nach vollzogener Covid-Kontrolle kann man sich im Stadion so fühlen, wie wenn man vor zwei Jahren ein Fussballspiel besucht hat», freut sich Krienbühl. Übrigens: Auch der Gästesektor wird normal verfügbar sein.