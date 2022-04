FC Luzern Allein seine Präsenz hilft dem FCL – Rückkehrer Schürpf berühren die Reaktionen der Fans und von «Ibra» Erst drei Trainings hatte FCL-Stürmer Pascal Schürpf vor seinem Comeback gegen St. Gallen in den Beinen. Am Donnerstag (19.45 Uhr, SFR 2) tritt Luzern in Lugano zum Cup-Halbfinal an. Erinnerungen kommen in Zusammenhang mit Schürpf auf. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Energischer Pascal Schürpf (Mitte) nach dem 1:1-Ausgleich von Marvin Schulz (links) gegen St.Gallen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. April 2022)

Pascal Schürpf schaute knapp 24 Stunden nach dem 3:2-Heimsieg gegen St. Gallen auf ein ereignisreiches und attraktives Spiel zurück. Für den 32-jährigen Basler ist klar, dass nicht nur die Akteure auf dem Rasen zu diesem Fussballfest beigetragen haben. Auch die Kulisse sei wichtig gewesen:

«Unsere Fans sind mit ein Grund, dass wir den Match gewannen. Sie trugen uns in der zweiten Halbzeit. Die Stimmung war unglaublich und beste Werbung für den FC Luzern.»

Zur guten Laune beigetragen hatte Schürpfs Rückkehr: Erstmals seit dem 30. Januar und dem Rückrundenstart zu Hause gegen Basel (0:3) kam der 1,90 Meter grosse Stürmer wieder zum Einsatz. Bei seiner Einwechslung in der 72. Minute stimmten die lautstarken Anhänger in der Kurve das Lied für den lange vermissten Publikumsliebling an. «Pasci Schürpf, Pasci, Pasci Schürpf» lautet der simple Text zur Melodie des 1980er-Discohits «Give It Up».

Die Melodie des Pasci-Schürpf-Lieds kommt vom Discohit aus dem Jahr 1982: «Give It Up» von KC & The Sunshine Band. Video: Youtube

Tänzchen und Welle mit Kumpel Marius Müller

Es machte den Anschein, dass alle beim FCL beflügelt wurden durch die positiven Schwingungen von den Rängen. Schürpf: «Ich weiss nicht, wie die anderen das aufnehmen. Persönlich versuche ich immer, meine ganze Energie ins Spiel zu bringen.» Berührend sei gewesen, wie ihm Siegtorschütze Ibrahima Ndiaye nach dessen Treffer sagte, er habe ihn vermisst. «Solche Dinge pushen auch mich wieder», gesteht Teamplayer Schürpf.

3:2-Siegtorschütze Ibrahima «Ibra» Ndiaye (vorne) lässt sich von den Fans und Mitspielern – rechts ist Pascal Schürpf – nach dem erfolgreichen Luzerner Heimspiel gegen den FC St. Gallen feiern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. April 2022)

Goalie Marius Müller freute sich natürlich sehr, dass sein Freund Pascal Schürpf endlich wieder mitspielen kann. Nach der Partie tanzten sie zusammen auf dem Rasen und animierten die Fans zu weiteren La-Olà-Wellen. «Marius Müller und ich verstehen uns so gut, er verkörpert das Gleiche wie ich: Wir wollen unbedingt gewinnen.»

Nach der Doppeleinwechslung von Schürpf und Dejan Sorgic nahm das Team von Mario Frick die Zweikämpfe richtig an.

«Gegen die St. Galler kannst du nur gewinnen, wenn du noch giftiger als sie bist und noch mehr Energie auf den Platz bringst»,

verrät Schürpf. Er trat beim Stand von 0:1 aufs Feld, erlebte in 22 Minuten mit Nachspielzeit vier Tore zum 1:1, 1:2, 2:2 und 3:2.

Pascal Schürpf freute sich schon in der Vorrunde über einen Heimsieg gegen St. Gallen. Damals gewannen die Luzerner das Spiel mit 2:0. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Oktober 2021)

Eine entscheidende Rolle spielte Schürpf nicht, obwohl er sich mit vollem Körpereinsatz in die Zweikämpfe warf. «Ich hatte vor dem Spiel erst drei komplette Trainings mit der Mannschaft in den Beinen, da ist es normal, wenn der Rhythmus noch etwas fehlt», stellt er fest. Das Wichtigste in seiner Situation sei, dass das Knie der Belastung standgehalten habe. Schürpf ist sicher: «Mein Aufbauprogramm bei Spezialisten in Lyon hat mir sehr gut getan.» Abgeschlossen ist der Prozess nicht: auch gestern Dienstag hat er gezielt Übungen gemacht, um sein linkes Knie zu stärken.

Erinnerungen werden wach an Cupfight von Lugano

Morgen Donnerstag (19.45 Uhr, SRF 2, Liveticker auf Luzernerzeitung.ch) folgt die nächste Herausforderung für den FCL: Der Cup-Halbfinal in Lugano. Quasi die Revanche für den Viertelfinal vom 13. April 2021 in Lugano, den der spätere Cupsieger Luzern 2:1 nach Verlängerung gewann.

Schürpf hatte die Blau-Weissen mit seinem legendären Windtor zum 1:1 in die Verlängerung geschossen. Er sagt nur:

«Mich erinnert die jetzige Mentalität und der Teamgeist an die Spiele bis zum Cupsieg. Wir geben nie auf, drehen Spiele. Doch in Lugano müssen wir uns erneut beweisen, das wird sicher kein Spaziergang.»

Ex-Interimscoach Sandro Chieffo muss FCL verlassen Der FC Luzern beendet die Zusammenarbeit mit U21-Trainer Sandro Chieffo per sofort. Er hat einen auslaufenden Vertrag. Zugleich wird auch Assistenztrainer Roman Wipfli den Klub verlassen. Während der restlichen sechs Spieltage übernimmt Mark Adams die Verantwortung für das älteste Nachwuchsteam des FCL. Adams ist bereits Angestellter der Juniorenabteilung. Die sofortige Trennung von Chieffo und Wipfli erfolgt «aufgrund der in Gefahr geratenen sportlichen Ziele der U21». Die Mannschaft hat von den letzten acht Spielen lediglich eines gewonnen und ist auf Platz 10 abgerutscht. «Mit dem Wechsel auf der Trainerposition erhofft sich der FC Luzern einen neuen Impuls setzen zu können, um die Zielvorgaben in den verbleibenden Spielen noch zu erreichen», heisst es in der Medienmitteilung. Übrigens: Chieffo war nach der Freistellung von Fabio Celestini als Interimscoach für die letzten vier Hinrundenspiele des Profiteams zuständig. Unter ihm holte der FCL einen Punkt.

