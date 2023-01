FC Luzern Ardon Jashari beim Trainingsstart dabei – Mario Frick setzt weiterhin hohe Ziele Am Montagmorgen startete beim FCL die Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte. Auch der umworbene Ardon Jashari war beim Training mit dabei. Mario Frick ist mit der Vorbereitung der Mannschaft bisher sehr zufrieden. Silvio Frei Jetzt kommentieren 02.01.2023, 12.42 Uhr

Auch Ardon Jashari war beim Trainingsstart des FCL am 2. Januar mit dabei. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Luzern, 2. Januar 2023)

Nach langer Pause begann der FC Luzern am Montag offiziell wieder mit dem Training. Aufgrund der Weltmeisterschaft 2022 ist in dieser Saison alles ein bisschen anders als gewohnt. Nichtsdestotrotz steigt die Mannschaft von Mario Frick mit Enthusiasmus ins Training ein. Auch der Schweizer WM-Teilnehmer Ardon Jashari war beim Training dabei.

Ob Jashari beim Training dabei sein wird, war in den letzten Tagen noch unklar. Am Sonntag berichtete unsere Zeitung über einen möglichen Abgang des FCL-Captains. Unter anderem sollen RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Leeds United, Napoli und Celtic Glasgow am 20-jährigen Supertalent interessiert sein. Die Spekulationen dürften trotz der Anwesenheit von Jashari beim Trainingsstart weitergehen.

Mario Frick blickt zuversichtlich auf die Rückrunde

Nach dem Training äussert sich auch Trainer Mario Frick zur Personalie Ardon Jashari. Frick geht davon aus, dass Jashari auch in der Rückrunde wieder beim FCL auflaufen wird. Zu weiteren Gerüchten rund um das FCL-Juwel will sich der Liechtensteiner verständlicherweise nicht äussern.

Gute Laune bei Mario Frick beim Trainingsstart. Bild: Urs Flueeler/ Keystone (Luzern, 2. Januar 2023)

Während der WM konnte die Mannschaft sich vor allem im athletischen Bereich gut vorbereiten. «Wir konnten bezüglich Athletik bei den Testspielen mit den Bundesligisten Freiburg und Stuttgart mithalten», meint Frick stolz. Aktuell gelte es in der Vorbereitung vor allem darum, sich noch den letzten taktischen Feinschliff zu holen.

Die Fitness wird denn auch gefragt sein. Mit 20 Spielen wird es für den FCL eine sehr lange und intensive Rückrunde. Insbesondere mit den hoffentlich noch kommenden Cupspielen. «Es ist weiterhin unser Ziel, den Cup zu gewinnen», erklärt Frick:

«Aber auch in der Meisterschaft wollen wir uns klar nach vorne orientieren.»

Das weitere Programm

In wenigen Tagen ist Abflug nach Iberien. Im südspanischen Marbella absolviert der FCL ab kommenden Freitag, 6. Januar, bis Samstag, 14. Januar, sein traditionelles Trainingslager. Dort werden die Luzerner unter anderem Testspiele gegen den FSV Mainz und den VfL Bochum bestreiten.

In der Meisterschaft geht es dann am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr weiter. Dann empfängt man auf der Allmend den aktuellen Meister und Tabellenschlusslicht FC Zürich. Im Cup trifft der FCL am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Achtelfinal auswärts auf den Challenge-Ligist FC Thun.

