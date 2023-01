FC Luzern Ausdauerschichten für gefallenen FCL-Stürmerstar – darum trainiert Joaquin Ardaiz immer noch alleine Joaquin Ardaiz trainiert seit bald drei Wochen nicht mit der Mannschaft des FC Luzern. Was ist mit dem 20-fachen Challenge-League-Torschützen passiert? Steht der 24-jährige Angreifer aus Uruguay mit Vertrag bis Sommer 2025 vor einem Wechsel? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Lange mussten Trainer Mario Frick und die Fans im vergangenen Sommer auf den Transfer von Joaquin Ardaiz warten. Erst nach sehr zähen Verhandlungen konnte die neue Sturmhoffnung Anfang Juli beim FC Luzern vorgestellt werden. Sportchef Remo Meyer ging mit dem inzwischen hier bestens bekannten Spielervermittler Giacomo Petralito und Pablo Bentancur, der die Rechte am Angreifer des FC Schaffhausen besass, an die Schmerzgrenze: Man spricht von einer Million Franken Ablöse.

Viel Schweiss, praktisch null Ertrag: FCL-Stürmer Joaquin Ardaiz scheint sich mit kaltem Wasser aus dem Albtraum ohne Ligatore wecken zu wollen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Emmenbrücke, 15. Juli 2022)

Der 1,86 Meter grosse und 85 Kilo schwere Uruguayer wechselte als Torschützenkönig der Challenge League in die Super League. Beim FCL unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2025. 20 Tore hatte er für Schaffhausen erzielt. Im Barrage-Hinspiel brachte Ardaiz den FCL fast zur Verzweiflung. Mohamed Dräger und Marius Müller waren sich nach dem 2:2-Remis in der Wefox-Arena einig: «Den müsste man sofort holen, so wie der ein unglaubliches Laufpensum hinlegt und arbeitet.»

Beim FCL kommt Ardaiz aber nicht in die Gänge: Im Startspiel beim FC Zürich (0:0) trifft er nur die Latte, in total 15 Ligaspielen und 543 Minuten schiesst er kein einziges Tor. Den einzigen Treffer erzielt er im Cup gegen den viertklassigen FC Schötz, wo der FCL 4:0 gewinnt.

Gescheitert an den eigenen Erwartungen

Dabei kündigte Ardaiz bei seiner Vorstellung an, dass er die 20 Saisontore mit Schaffhausen eine Liga höher übertreffen wolle. Nicht nur FCL-Coach Frick und das gesamte Umfeld inklusive dieser Zeitung erhofften sich viel vom Südamerikaner: Er selbst setzte sich einem immensen Druck aus, der ihn mit jedem erfolglosen Match mehr belastete. Traurig aber wahr: Er ist ein gefallener Star. Wobei: Ein Star war er hier nur eine kurze Zeit ganz am Anfang.

Seit dem Trainingslagerstart am 6. Januar in Marbella arbeitet Ardaiz an seiner physischen Grundlage. Dieser Umstand ist zum Thema geworden, als er zurück in Luzern immer noch individuell trainiert. Meist läuft er Runden um den Trainingsplatz. Warum geriet er derart in Rückstand? Aufgrund einer Erkältung habe er die komplette erste Vorbereitungswoche verpasst, antwortet der FCL.

Frick erklärte vor dem Zürich-Spiel (2:2), das Ardaiz von der Bank aus sah:

«Im athletischen Bereich hat er noch Luft nach oben. Ich möchte, dass er seine Explosivität ausspielen kann. Explosivität kann man jedoch nur ausspielen, wenn sich der Körper schnell erholt.»

Darum sei das Basistraining nötig geworden. Eine Infektion (zum Beispiel «Pfeiffersches Drüsenfieber») liege bei Ardaiz nicht vor, heisst es vom FCL.

Joaquín Ardaiz trainiert seit dem Camp in Marbella an der physischen Grundlage. Hinten: Konditionstrainer Marco Heer (auf dem Gerät) und der junge Mittelfeldspieler Noah Rupp. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 12. Januar 2023)

Ist Ardaiz nach der Verpflichtung von Kimpioka auf der Streichliste?

Am Dienstag erfolgte ein Test. Die Resultate zeigen: Das Basistraining schlägt an. Neue Konkurrenz im Sturm bringt der schwedisch-kongolesische Zuzug Benjamin Kimpioka – neben den bisherigen Angreifern Sofyan Chader, Asumah Abubakar und Dejan Sorgic. Sollte der FCL Joaquin Ardaiz ausleihen, wäre es keine Überraschung.

