FC Luzern Ausgerechnet den vorbildlichen Lucas Alves hat es erwischt – insgesamt vier FCL-Profis in Isolation Lucas Alves klagt über den Verlust des Geschmackssinns, der Südamerikaner wird positiv auf Corona getestet. Später kommen Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub dazu. Hat sich Alves in den Ferien in Brasilien angesteckt? Daniel Wyrsch 13.01.2021, 16.50 Uhr

Lucas Alves mit Mund- und Nasenschutz beim Trainingsstart am Montag vor einer Woche in Kriens.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 4. Januar 2021)

Lucas Alves ist ein Vorzeigeprofi. Der 28-jährige Brasilianer ist topfit, er legt grossen Wert auf seinen physischen Zustand. «Mein Körper ist mein Kapital», diese Aussage kann man dem Vize-Captain des FC Luzern mit gutem Gewissen in den Mund legen, denn zu keinem Spieler der Mannschaft von Fabio Celestini passt er besser als zu Lucas Alves. Der 1,93 Meter grosse und 90 Kilo schwere Innenverteidiger lebt von seiner Robustheit, der Zweikampf- und Kopfballstärke.

Für die Teamkollegen ist er ein Vorbild. Nicht nur im Spiel, sondern bereits im Training. Er geht immer vorneweg, ob bei Laufübungen oder im Kraftkeller. Als Lucas Alves vor zehn Tagen zum Trainingsstart auf dem Kunstrasen in Kriens erscheint, trägt er einen Mund- und Nasenschutz.

Frage des Infektionsortes kann nicht beantwortet werden

Doch ausgerechnet den topseriösen Profi hat es nun erwischt: «Lucas Alves klagte am Montagabend über leichte Krankheitssymptome und begab sich umgehend in Isolation», schreibt der FC Luzern in der Medienmitteilung. Er hatte keinen Geschmackssinn. «Der am Dienstag durchgeführte Coronatest fiel positiv aus», heisst es weiter.

Aufgrund dieses positiven Ergebnisses veranlasste der FCL am Dienstagnachmittag eine zusätzliche Testserie bei allen Mitgliedern des Trainerstaffs sowie den Spielern der Super-League-Mannschaft. Dabei fielen auch die Resultate von Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub positiv aus. Die genannten Spieler befinden sich entsprechend in einer zehntägigen Isolation.

Nun stellt sich die Gretchenfrage: Wo haben sich die Profis angesteckt? Lucas Alves hatte seinen über 80'000 Abonnenten auf Instagram Bilder vom Urlaub über die Festtage gezeigt: der muskelbepackte Brasilianer in einer modernen Ferienanlage beim Krafttraining und Ausruhen.

Wenige Tage später beim Trainingsauftakt im kühlen Kriens strahlte der in einem Armenviertel von São Paulo aufgewachsene Fussballer und erzählte:

«Ich verbrachte sehr schöne Tage in Brasilien, ein ganzes Jahr war ich vorher nicht mehr in meiner Heimat.»

Lucas Alves schon zehn Tage zurück in der Schweiz

Typisch Lucas Alves: Kein einziges Wort des Bedauerns kam über seine Lippen, da die Spieler wegen des engen Coronaspielplans nur elf Tage freibekommen hatten. Eigentlich waren es nur zehn Tage, denn am Tag vor dem Trainingsauftakt – am Sonntagmorgen des 3. Januars – mussten die Spieler und Staffmitglieder zum Covid-19-Test erscheinen. «Wir hatten damals keinen positiven Testfall», bestätigte FCL-Medienchef Markus Krienbühl.

Lucas Alves war bereits am Samstag, 2. Januar, zurück in die Schweiz geflogen. Dass er sich in Brasilien infiziert haben könnte, scheint eher unwahrscheinlich, weil sich die Symptome erst am zehnten Tag zurück in Luzern bemerkbar machten. Das BAG schreibt über die Inkubationszeit: «Die Zeitspanne zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome beträgt meist fünf Tage.» Allerdings steht im Zusatz: «Sie kann jedoch bis zu 14 Tage dauern.»

Kantonsarzt lässt Rest des Teams weitertrainieren

Eine Gewissheit über den Ort der Ansteckung gibt es nicht, das gilt auch bei vielen anderen positiv getesteten Personen. Vor Lucas Alves könnte ein anderer Spieler bereits infiziert gewesen sein. Kantonsarzt Roger Harstall hatte am 17. November das für den Abstieg entscheidende Nations-League-Spiel der Schweiz gegen die mit mehreren positiven Fällen angereiste Ukraine in Luzern abgesagt. Der FCL dagegen kann bis jetzt aufatmen, da er die Schutzmassnahmen nachweislich eingehalten habe, heisst es. Darum kann der Trainingsbetrieb regulär fortgeführt werden.

Spieler und Staff werden weiter getestet. Das erste Ligaspiel findet am

Sonntag, 24. Januar, zu Hause gegen Lugano statt. Alves kommt nur drei Tage vorher aus der Isolation. Knezevic, Sidler und Schaub werden erst zwei Tage vorher wieder beim Team sein.