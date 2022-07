FC Luzern Aussenverteidiger Ashvin Balaruban wechselt zu Neuchâtel Xamax Ashvin Balaruban wechselt auf die kommende Saison zu Neuchâtel Xamax. Der 20-jährige FCL-Spieler wird seine Karriere beim Westschweizer Challenge-Ligisten fortsetzen. 05.07.2022, 19.39 Uhr

Ashvin Balaruban wird ab der nächsten Saison für Neuchâtel Xamax spielen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Mit dem Transfer zu Neuchâtel Xamax schlage Ashvin Balaruban ein neues Kapitel in seiner Karriere auf, heisst es in der Medienmitteilung des FC Luzern vom Dienstag. «Bei Xamax wird Ashvin die Möglichkeit erhalten, seine Entwicklung weiter voranzutreiben», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. «Es war für uns wichtig, eine für Ashvin gute Lösung zu finden und wir glauben, dass ihm dieser Schritt weiterhelfen wird.»

Balaruban durchlief beim FCL die gesamte Nachwuchsabteilung, bevor er im Winter der Saison 2019/20 Teil der 1. Mannschaft der Innerschweizer wurde. Nach neun Spielen für Blauweiss wurde Ashvin Balaruban in der vergangenen Saison an den SC Kriens in die Challenge League ausgeliehen, wobei er 23 Spiele für die Krienser absolvierte. (tos)