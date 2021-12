Holger Badstuber verlässt den FC Luzern

FC Luzern Badstuber hat genug vom FC Luzern – der Ex-Bayern-Titelsammler und die Innerschweizer beenden die Zusammenarbeit per sofort Beim Super-League-Tabellenschlusslicht FC Luzern knallt es bereits vor dem letzten Spiel der Vorrunde am Samstag gegen Servette: Mit Holger Badstuber beendet der prominenteste und erfolgreichste Fussballer das Engagement mit den Zentralschweizern. Daniel Wyrsch Aktualisiert 16.12.2021, 19.27 Uhr

Luzerns Holger Badstuber während dem Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich im Letzigrund. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zürich, 4. Dezember 2021)

Holger Badstuber und der FC Luzern beenden die Zusammenarbeit per sofort, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Der Abgang des Ex-Bayern-Stars hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Zuletzt gegen die Zürcher Grasshoppers (1:1-Unentschieden) stand Abwehrchef Badstuber nicht einmal mehr im Aufgebot.

Erst Mitte Juli des vergangenen Jahres wechselte Badstuber nach seiner dreijährigen Vertragszeit beim VfB Stuttgart ohne Ablöse zum FCL. Der 32-jährige deutsche Ex-Internationale war der bekannteste Luzern-Profi. Der Ex-Titelsammler mit Bayern hatte noch einen laufenden Kontrakt bis Ende Saison. Beim FCL kassierte er anders als in Stuttgart (geschätzt 2,5 Millionen Euro pro Saison) kein Millionengehalt, geschätzt eine mittlere sechsstellige Summe war für den klammen Klub aber viel Geld.

Der bisherige Arbeitgeber von Badstuber teilt am Donnerstagabend mit: «Mit der sofortigen Vertragsauflösung haben sich der FC Luzern und Holger Badstuber dazu entschieden, die auf ein Jahr ausgelegte Zusammenarbeit per sofort zu beenden.» Die Trennung erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen.

Meyer verpflichtete den langjährigen Bundesliga-Profi aus der Regionalliga

FCL-Sportchef Remo Meyer hatte den früheren Bundesliga-Profi des FC Bayern, VfB Stuttgart und FC Schalke 04 im vergangenen Sommer nach Luzern geholt, obwohl Badstuber im letzten Vertragsjahr in Stuttgart nur noch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kam. «Wir sind Holger für seinen hochprofessionellen Einsatz dankbar, welchen er in den vergangenen Monaten für den FCL gezeigt hat», wird Meyer in der Medienmitteilung zitiert. Nette Worte zum Abschied fehlen nicht von Meyer: «Auch wenn wir die Zusammenarbeit früher als ursprünglich geplant beenden, konnten wir von Holgers grosser Erfahrung profitieren und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.»

Auch Holger Badstuber richtet freundliche Worte an den Ex-Verein: «Ich möchte mich beim FC Luzern für die Chance bedanken, die ich hier nach einer schwierigen Zeit bekommen habe. Ich bin sicher, dass die Mannschaft in der Rückrunde das Ruder herumreissen kann, um den Ligaerhalt sicherstellen zu können.»

Mit Christian Gentner bleibt ein zweiter Ex-Bundesliga-Routinier beim FCL

Mit dem 36-jährigen Christian Gentner spielt beim FC Luzern seit dieser Saison ein anderen langjähriger Ex-Bundesliga-Profi. Doch der frühere Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart, von Wolfsburg und Union Berlin ist inzwischen Captain des Schweizer Tabellenletzten und im Verein anerkannt und geschätzt. Gentner hat noch einen Vertrag bis Ende Saison.