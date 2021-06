FC Luzern FCL bangt um die Dienste von Cupsieger-Trainer Celestini – und auch Assistent Colatrella könnte sich verabschieden Die FCL-Fans kennen das Gefühl: Wenn die Euphorie um die Mannschaft am grössten ist, droht der Aderlass. Zuletzt erlebt 2018, als Erfolgscoach Gerardo Seoane die Luzerner auf Platz 3 führte und anschliessend beim Meister YB in Bern unterschrieb. Daniel Wyrsch 04.06.2021, 14.30 Uhr

Bald nur noch ein Erinnerungsbild aus erfolgreichen Cupsieger-Tagen? Das FCL-Trainerteam (von links): Assistent Genesio Colatrella, Goalietrainer Lorenzo Bucchi, Chefcoach Fabio Celestini und der zweite Assistent Claudio Lustenberger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

Fabio Celestini ist ein ehrlicher Mensch, er hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass ihn der Trainerposten beim BSC Young Boys interessieren würde. Vor wenigen Wochen bezeichnete er den FC Luzern als «das beste Projekt im Schweizer Fussball». Meister YB ist für den 45-jährigen Lausanner jedoch «kein Projekt». Logisch, die Berner sind viel weiter, sie feierten zuletzt unter Adi Hütter (2018) und Gerardo Seoane (2019, 2020, 2021) vier Meistertitel in Serie.

Kein Bekenntnis zum FC Luzern

Der Luzerner Seoane, der im Juni 2018 nach einer sehr erfolgreichen Halbsaison mit dem FCL den grossen Schritt zu YB wagte, hat inzwischen beim Bundesliga-Spitzenklub Bayer Leverkusen unterschrieben. Der begehrte Job in Bern ist frei. Celestini gab unserer Zeitung noch vor dem Cupsieg kein Bekenntnis zu Luzern ab: Er würde mit den YB-Verantwortlichen zusammensitzen, sollten sie ihn zu einem Gespräch einladen, bestätigte der FCL-Coach.

Das hatte Celestini bereits im Sommer 2020 getan: mit dem damaligen Präsidenten Bernhard Burgener und dem damaligen Sportchef Ruedi Zbinden vom FC Basel. Der Vertrag mit dem FCB war bereits unterschriftsreif aufgesetzt, einzig Burgener zögerte am Ende, nahm mit dem FCL keinen Kontakt auf, um die fällige Ablösesumme für Celestini (er besass zu diesem Zeitpunkt einen Einjahresvertrag) zu verhandeln.

Celestini ist erst der dritte Luzerner Trainer mit einem Titel

Zum Glück für Luzern, so blieb Celestini eine weitere Saison in der Innerschweiz. Nach einer Systemumstellung im Anschluss an die schmerzhafte 3:4-Heimniederlage gegen Basel Anfang April spielte der nun ausbalancierte FCL die Saison erfolgreich zu Ende: Platz 5 in der Super League und der euphorisch gefeierte erste Cupsieg seit 29 Jahren sind die Belohnung für Trainer und Team gewesen.

Fabio Celestini ist nach den beiden verstorbenen deutschen Trainern Rudi Gutendorf (Cupsieg 1960) und Friedel Rausch (Meister 1989, Cupsieg 1992) erst der dritte FCL-Coach, der einen Titel gewann. Celestini ist in Luzern eine lebende Legende. Wird der Romand mit italienischen Wurzeln die Innerschweiz trotzdem verlassen?

Bedient sich YB-Sportchef Spycher schon wieder in Luzern?

Gemäss unseren Informationen wird darüber der 43-jährige YB-Sportchef Christoph Spycher entscheiden. Bedient sich der Berner zum zweiten Mal bei seinem Ex-Klub? In Luzern hatte der frühere Schweizer Internationale Spycher zwischen 1999 und 2001 seine Profikarriere lanciert. Klar ist: Es geht wie vor einem Jahr mit dem FCB wieder um die Ablöse. Wird Spycher anders als Burgener zum Telefon greifen und seinen Ex-FCL-Mitspieler Remo Meyer anrufen, um über die Transfersumme für Celestini zu verhandeln?

Celestini hat im Februar seinen Vertrag in Luzern vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Unter einer Million Franken – eher teurer (!) – wird FCL-Sportchef Remo Meyer seinen Cupsieger-Coach nicht an die Young Boys abgeben. Gibt es keine Einigung, soll auf der YB-Liste noch der Name von Ex-FCB-Trainer Raphael Wicky (aktuell beim MLS-Klub Chicago Fire/USA) stehen.

Colatrella hat ein Angebot des FC Zürich

Vom aktuellen FCL-Trainerquartett könnten bis zum Trainingsstart am 17. Juni nur noch Goalietrainer Lorenzo Bucchi und Assistenzcoach Claudio Lustenberger übrig bleiben. Der langjährige Nachwuchschef Genesio Colatrella hat ein Angebot des FC Zürich als Coach der U21-Mannschaft. Der 50-jährige Luzerner Colatrella hat Fabio Celestini seit dessen Ankunft im Januar 2020 als Assistenztrainer unterstützt. Ob Colatrella das FCZ-Angebot annimmt, ist noch offen. Er wäre nach Sportchef Marinko Jurendic und Ausbildungschef Heinz Moser der dritte Innerschweizer mit FCL-Vergangenheit beim FCZ.

Erste Namen kursieren für allfällige Celestini-Nachfolge

Sollte Fabio Celestini den FCL verlassen, wären Bruno Berner, Giorgio Contini und Maurizio Jacobacci die naheliegendsten Kandidaten für dessen Nachfolge. FCL-Medienchef Markus Krienbühl antwortet auf unsere Fragen betreffend eines möglichen Abgangs von Trainer Celestini: «Wir nehmen keine Stellung zu Spekulationen über unsere Angestellten.»