FC Luzern Bekommt Ex-FCL-CEO Marcel Kälin doch noch Recht? «Pokale gewinnen und Fussballfeste feiern» könnte wahr werden Hohn und Spott gab's für die Vision 21 des FC Luzern. Umsetzen musste sie vor wenigen Jahren CEO Marcel Kälin. Der im März 2018 entlassene FCL-Geschäftsführer könnte am Pfingstmontag eine späte Genugtuung erfahren – falls die Blau-Weissen Cupsieger werden. Daniel Wyrsch 23.05.2021, 11.00 Uhr

Präsentierten einst den blauen FCL-Pass: CEO Marcel Kälin (links) und Präsident Philipp Studhalter. Beide sind nicht mehr im Amt, wenn Luzern am Montag Cupsieger werden kann.

Bild: Pius Amrein/Luzerner Zeitung (Luzern, 13. März 2017)

Die Vision des FC Luzern im Hinblick auf den 120. Geburtstag im Sommer 2021 war bei den Medien gar nicht gut angekommen. Vor allem eine Kernaussage wurde den Verantwortlichen vor vier Jahren immer wieder um die Ohren geschlagen: «Wir wollen Pokale gewinnen und Fussballfeste feiern.» Denn der FCL schaffte es in dieser Zeit höchstens in den Halbfinal des Schweizer Cups – von der Spitze in der Super League blieb er weit entfernt. Im Zentrum der Kritik stand der damalige CEO Marcel Kälin. Der 54-Jährige bestätigt unserer Zeitung vor wenigen Tagen: