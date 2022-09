FC Luzern Berater-Krach um Jashari: FCL-Fans demonstrieren gegen Petralito – ungeheuerliche Vorwürfe gegen Sportchef Meyer widerlegt Der Beraterstreit um Luzern-Captain Ardon Jashari geht in die nächste Runde: Beim Cupmatch in Bellinzona zeigen FCL-Fans mit einem Transparent, dass Alpstaeg-Einflüsterer Giacomo Petralito unerwünscht sei. Und die haarsträubenden Vorwürfe eines Newsportals gegen Sportchef Remo Meyer entkräftet der Spieler Adrian Bajrami. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Beim Cupspiel am Samstag in Bellinzona hat der Beraterstreit um Ardon Jashari eine neue Dimension erreicht. Die rund 500 FCL-Fans, die zum Cupspiel ins Tessin gereist waren, entrollten ein Transparent. Darauf stand deutlich lesbar: «Petralito: Persona non grata.» Aus dem Lateinisch übersetzt für unerwünschte Person – oder auf die erwähnte Person bezogen: Giacomo Petralito ist beim FC Luzern nicht erwünscht.

Vor der Gästekurve in Bellinzona mit den rund 500 FCL-Fans ist das Transparent ans Gitter befestigt, deutlich zu lesen ist die unmissverständliche Botschaft: «Petralito: Persona non grata». Bild: Daniel Wyrsch (Bellinzona, 17. September 2022)

Doch wer ist überhaupt Petralito? Gemäss der Boulevardzeitung «Blick» wurde der heute 72-jährige Spielerberater dank dem Fussballgeschäft vom «Ziegenhirten zum Multimillionär». Petralito tätigte grosse Transfers in der Serie A – speziell für Juventus Turin mit Luciano Moggi. Er steht auch in Verbindung mit Murat Yakin, den er früher als Spieler beraten hatte.

Angst vor Übernahme durch ausländische Investoren

Was den FCL-Fans missfallen dürfte: Petralito gilt als Einflüsterer von FC-Luzern-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Die Supporter sollen Angst haben vor einer Übernahme durch ausländische Investoren. Zudem heisst es, Petralito möchte FCL-Juwel Ardon Jashari beraten. Der 20-jährige Captain wählte im Sommer Agron Krasniqi zum Berater. Von Alpstaeg und dem FCL gibt’s keine Stellungnahme zu Petralito und zur Zankerei um den hochbegabten Fussballer Jashari.

Blick auf die Luzerner Fankurve während dem Cupspiel in Bellinzona: Da ist das Transparent gegen Giacomo Petralito zum ersten Mal entrollt und im Stadion gezeigt worden. Bild: Daniel Wyrsch (Bellinzona, 17. Sepember 2022)

Bereits am vergangenen Freitag titelte das Newsportal Nau.ch: «Darum sind die Tage von FCL-Sportchef Remo Meyer gezählt». Die Geschichte wurde allerdings mit einem relativierenden Lead ergänzt: «Stolpert FCL-Sportchef Remo Meyer über eine Spielerberater-Posse? Das Vertrauen ist in Frage gestellt, Meyers Tage in Luzern könnten gezählt sein.»

Über den deutschen Spielervermittler Sedat Duraki soll gemäss dem Bericht Sportchef Meyer der 20-jährige Adrian Bajrami von Benfica Lissabon angeboten worden sein. Der talentierte Verteidiger ist ein ehemaliger YB-Junior, dem eine grosse Zukunft vorausgesagt wird.

Wahrheit oder konstruierte Story?

In der Folge habe sich Meyer interessiert an Bajrami gezeigt. Doch der Spieler und ein Familienmitglied, das ihn begleitete, sollen gemäss Nau.ch beim Gespräch völlig überraschend Remo Meyer und dem Spielervermittler von FCL-Shootingstar Ardon Jashari gegenüber gesessen sein. Meyer soll den Spieler gefragt haben, ob er Sedat Duraki kenne. Bajrami habe bejaht und bestätigt, dass er Duraki damit beauftragt habe, einen neuen Verein für ihn zu finden.

Der Spielerberater soll in der Folge «gnadenlos übergangen worden sein». Denn trotz dieser Aussagen habe Remo Meyer mit dem Jashari-Berater am Tisch dem Spieler ein Engagement beim FC Luzern angeboten. «Eigentlich ein absolutes No-Go», heisst es im Bericht.

Diese Story habe Bajrami seinem eigentlichen Agenten Duraki geschildert – und dieser bestätigte die Geschichte gemäss der Nachricht dem Journalisten von Nau.ch. Das Verhalten von Remo Meyer hätte Konsequenzen gehabt. «Der Wechsel von Bajrami zum FC Luzern kommt nicht zustande, der Deal platzt», heisst es im Artikel. Dadurch sei die Vertrauensbasis zu Klubbesitzer Bernhard Alpstaeg gestört.

Stadionverbot für Jasharis Berater ohne Angaben von Gründen

Wie schwer die Folgen für den versuchten erzwungenen Berater-Wechsel für Meyer sein würden, werde die Zukunft zeigen, schreibt das Newsportal. Nun wird im Artikel der Bogen geschlagen zum aktuellen Berater-Zoff um Ardon Jashari: Bei Bajrami sei der Berater eingeschalten worden, der Alpstaeg gar nicht passe. Nämlich Agron Krasniqi, der tatsächlich von Alpstaeg ein Stadionverbot bekommen hat. Übrigens: Ohne Angaben von Gründen. Seit Sommer und den Verhandlungen für eine FCL-Vertragsverlängerung mit Jashari ist Krasniqi der Berater von Jashari.

Und das FCL-Juwel verlängerte mit seinem Ausbildungsverein schliesslich bis Sommer 2026. Alle, die Blau-Weiss mögen, sind glücklich und zufrieden – ausser offenbar der Klub-Boss Alpstaeg. Der sich allerdings öffentlich nicht äussert, warum ihm dieser Deal nicht passen würde.

Adrian Bajrami entbindet Remo Meyer von jeglichem Fehlverhalten

Und jetzt wird's wirklich kurios: Der im oben beschriebenen Nau.ch-Artikel eine Hauptrolle einnehmende Ex-YB-Spieler Adrian Bajrami antwortet unserer Zeitung per Whatsapp auf die Frage, wie er den angehängten Bericht des Nachrichtenportals einschätze, mit folgender Antwort (im persönlichen Austausch mit Autor Daniel Wyrsch):

«Hallo Daniel, natürlich kann ich das! Herr Duraki war nie offiziell mein Berater und ich habe nix Schriftliches mit ihm unterschrieben. Remo Meyer hat sich transparent und korrekt gegenüber mir und meiner Familie verhalten – und hat nix falsch gemacht. Freundliche Grüsse Adrian»

Man muss sich spätestens jetzt definitiv fragen, wer in diesem Berater-Krach falsch spielt.

Per Whatsapp-Mitteilung beantwortet Adrian Bajrami unserem Fussball-Reporter Daniel Wyrsch die Frage, wie er den Nau.ch-Artikel gegen FCL-Sportchef Remo Meyer einschätzt. Screenshot: Whatsapp

