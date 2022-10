FC Luzern «Bin mit der ganzen Führung nicht zufrieden»: FCL-Mehrheitsaktionär Alpstaeg stellt sich gegen Sportchef Remo Meyer und Präsident Wolf Erstmals äussert sich Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg zum Konflikt mit der FCL-Klubführung: In einem Interview kritisiert er Sportchef Remo Meyer und Präsident Stefan Wolf scharf. Er deutet sogar an, dass die Zeit der beiden Ur-Luzerner im Klub abgelaufen sein könnte. Daniel Wyrsch 02.10.2022, 11.31 Uhr

Wie unsere Zeitung bereits seit Wochen schreibt, ist der 77-jährige Bernhard Alpstaeg im Clinch mit der Klubführung und dem Verwaltungsrat des FC Luzern. Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Heimspiel gegen die Young Boys (Anpfiff heute Sonntag um 16.30 Uhr) vor rund 14'000 erwarteten Zuschauerinnen und Zuschauern geht der Mehrheitsaktionär und Stadionbesitzer in einem Interview mit dem «Sonntags-Blick» auf Frontalkurs gegen Sportchef Remo Meyer und Präsident Stefan Wolf, der sich immer voll und ganz hinter Meyer gestellt hat:

«Ich bin mit der ganzen Führung nicht zufrieden. Ich muss sie alle kritisieren. Sie sind zu wenig demütig, zu wenig aktiv, zu wenig bescheiden. Sie müssen lernen zu arbeiten.»

Bernhard Alpstaeg. Bild: Pius Amrein (Steinhausen, 4. September 2020)

Die Geschäftsführung trage den Kopf zu weit oben. «Ganz grundsätzlich sage ich, dass die aktuelle Führung zu wenig darauf hört, was die Mitarbeiter sagen.»

Mit allen anderen Mitarbeitenden sei er sehr zufrieden, so Alpstaeg. Ein Extralob bekommt Trainer Mario Frick: «Der FCL stand vor einem halben Jahr am Abgrund. Trainer Mario Frick hat dann alles gerettet. Das ist sein Verdienst, nicht das Verdienst von Herrn Meyer.»

Von links: Präsident Stefan Wolf, Trainer Mario Frick und Sportchef Remo Meyeran einer Pressekonferenz zum Saisonstart 2022/23. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Zopf von Remo Meyer nicht nach Alpstaegs Geschmack

Ganz «old school» und unter die Gürtellinie geht Alpstaeg gegen Remo Meyer vor. Vom Journalisten auf die Geschichte mit Heinz Hermann (FCL-Sportchef zwischen 2012 und 2013) angesprochen, dessen Haarpracht er einst als «Heilandsfrisur» bezeichnet hatte, sagte Alpstaeg:

«Das ist lange her. Aber das gefällt mir bis heute noch nicht. Wie auch der Zopf von Remo Meyer – gar nicht mein Geschmack.»

Auch Präsident Stefan Wolf kommt beim Swisspor-Patron nicht gut weg. Der Journalist stellte im Video-Interview fest, dass der frühere Captain und Nationalspieler eine Ikone des FCL sei. Alpstag, der über sich selbst sagt, er verstehe nichts von Fussball, antwortete darauf: «Ich finde nicht, dass er eine Ikone ist.» Und ergänzte wie erwähnt: «Die Führung macht Fehler.» Welche Fehler? «Sie beobachtet und achtet zu wenig ihre Leute.» Das kommt doch ziemlich unbedarft rüber vom Mann, der mit 52 Prozent die Mehrheit an der FCL-Holding AG besitzt.

Auf die konkrete Frage im Video-Interview, ob Alpstaeg sowohl Präsident Wolf wie Sportchef Meyer auswechseln wird, sagte der 77-Jährige: «Das weist die Zukunft.» Das klingt nicht gerade danach, dass die beiden länger beim FCL angestellt sein werden, sollte sich Alpstaeg wirklich gegen den Verwaltungsrat durchsetzen.

Zum Beraterstreit und Stadionverbot für Jasharis Agent

Zum Stadionverbot für den Berater des frischgebackenen FCL-Nationalspielers Ardon Jashari sagt Alpstaeg: «Herr Krasniqi fiel immer wieder negativ auf. Er sprach schlecht über alle. Er zeigte keine Loyalität. Darum wollte ich ihn nicht mehr im Stadion haben. Loyalität, korrektes Auftreten und Vertrauen sind mir wichtig, beruflich und privat. Das sind meine Werte.»

Bekanntlich ist die Führung und der Verwaltungsrat des FCL gegen das Stadionverbot von Agron Krasniqi. Der Krienser sass Mitte Juni an der Seite des 20-jährigen Klub-Juwels, als Jashari trotz lukrativerer Angebote aus Basel und von ausländischen Klubs seinen Vertrag bei seinem Ausbildungsverein bis Sommer 2026 verlängerte. Der 72-jährige Berater Giacomo Petralito wollte die Bild- und Werberechte von Jashari via Krasniqi abkaufen. Alpstaeg selber hat eine Sportberatungsagentur gegründet. Angeblich um Sportler zu unterstützen, wie er im Interview mit dem «Sonntags-Blick». Der erfahrene Ringier-Medienmann nimmt Alpstaeg dieses barmherzige Samariterturm nicht ab.

Durch die Gründung der Beraterfirma macht sich Alpstaeg sogar angreifbar. Denn im Reglement der Swiss Football League (SFL) steht unter «Arbeit mit Vermittlern» im Artikel 2 unter Grundsätze: «Spieler und Vereine dürfen keine Offiziellen als Vermittler beauftragen.» Dem FCL-Mehrheitsaktionär droht sogar ein Disziplinarverfahren durch die Liga. Alpstaeg: «Ich habe nichts getan, das verboten wäre. Denn die Firma war nie aktiv.» Zur klar formulierten Vermarktungstätigkeit mit Sportlern, die im Handelsregistereintrag zu lesen ist, sagt der Mann aus St.Niklausen in der Gemeinde Horw: «Ich muss ehrlich sagen, dass der Zweck der Gesellschaft unglücklich formuliert ist. Das wird in Kürze geändert.»

Er droht mit weiteren Stadionverboten

Zurück zum Stadionverbot gegen Krasniqi: «Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass ich der Mehrheitsaktionär und Hausherr bin. Wenn ich jemanden zu Hause nicht empfangen will, dann mache ich das nicht. Ich kann noch weitere Stadionverbote verhängen, wenn ich will.» Tönt so, als ob Herr Alpstaeg jeden bald missliebigen Berater, Journalisten oder Fan von den FCL-Heimspielen ausschliessen könnte.

Zum 44-jährigen Agron Krasniqi aus Kriens sagt Alpstaeg ausserdem: «Jashari kann jeden Berater haben, den er will – aber bitte nicht diesen.» Immer wieder wird kolportiert, dass sich Alpstaeg um die Familie von FCL-Captain Jashari gekümmert habe. Der schwerreiche Swisspor-Patron mit 4200 Angestellten erzählt: «Ich hörte vor einigen Jahren, dass seine Mutter in der Spenglerei in der Nähe der Swisspor putzen geht – für 400 bis 500 Franken monatlich, damit ihr Sohn Fussball spielen kann. Ich sagte, ich würde ihr das Geld zahlen, sie solle zu Hause bleiben. Dem Jungen besorgte ich eine Lehrstelle intern. So konnte er flexibel arbeiten, um sich fussballerisch fortzubilden. Und dann ist plötzlich Krasniqi aufgetaucht und hat eine Provision kassiert, ohne etwas für den Spieler zu machen.»

Unsere Zeitung hat die Information erhalten, dass Jasharis Mutter nie geputzt habe. Frau Jashari arbeitete in einem Altersheim. Alpstaeg soll die Bankkontonummer-Verbindung von Jashari verlangt haben: Im ersten Jahr soll er 300 Franken monatlich und im zweiten Jahr 400 Franken überwiesen haben. Das habe Alpstaeg getan, als der junge Ardon Jashari in den älteren Nachwuchsmannschaften (ab U16) von Agenten umworben worden ist.