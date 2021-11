FC Luzern Bruno Berner geniesst bei den FCL-Fans den höchsten Zuspruch – Raphael Wicky ist zurück in Los Angeles Während Raphael Wicky wahrscheinlich kein Interesse hat, neuer Trainer beim FC Luzern zu werden, gibt sich Bruno Berner bedeckt. Erst im Sommer wechselte er vom SC Kriens zum Schweizerischen Fussballverband (SFV). Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 24.11.2021, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn es nach den Lesern unseres Online-Portals luzernerzeitung.ch gehen würde, dann wäre klar, wer neuer FCL-Trainer wird: Bruno Berner. Der 44-jährige Zürcher erhält in einer Umfrage klar am meisten Zuspruch.

Bruno Berner Bild: Urs Flüeler / Keystone

Im Gespräch gibt sich der Ex-Kriens-Trainer bedeckt: Dass sie beim FC Luzern einen Nachfolger für Fabio Celestini suchen, «nehmen wir beim SFV zur Kenntnis», sagt der U19-Nationalcoach.

Im regen Austausch mit FCL-Interimstrainer Sandro Chieffo

Freuen würde er sich, dass Sandro Chieffo die Chance erhält, die Führung des Fanionteams beim FCL interimistisch zu übernehmen. «Sandro und ich hatten uns in den letzten Wochen und Monaten oft über die Luzerner Nachwuchsspieler für die Nati ausgetauscht.»

Beim ersten Zusammenzug bot der neue U19-Nationalcoach Bruno Berner nicht weniger als acht Luzerner Nachwuchsspieler auf. Zuletzt holte er mit seinem Team in der EM-Qualifikation gegen Englands U19 ein 0:0-Unentschieden. Für die Schweiz spielten vom FCL Pascal Loretz, Severin Ottiger, Mauricio Willimann und Noah Rupp.

Luzern könne neue Freulers, Schweglers und Zibungs herausbringen

Übrigens: Chieffo besuchte am Mittwoch den Trainerlehrgang für die Uefa-Pro-Lizenz in Magglingen zusammen mit Michel Renggli. Das Training in Luzern leitete Claudio Lustenberger, ihm zur Seite stand Talentmanager Marco Schneuwly. Am Donnerstag (10 Uhr) trainiert Sandro Chieffo erstmals die Luzerner Profi-Mannschaft.

Interessante Aussage von Berner – und könnte man als Lust auf den Job interpretieren: Für den neuen Cheftrainer sieht der ehemalige England-Profi «sehr gute Perspektiven mit jungen Talenten zu arbeiten. Der FC Luzern kann neue Remo Freulers, Pirmin und Christian Schweglers und David Zibungs herausbringen.» Der neue Coach sei gefordert, die hervorragenden Ressourcen im Klub zu nutzen, den Nachwuchs zu fördern und diesen im Super-League-Team zu integrieren.

Wicky zurück in den USA – FCL soll kein Thema sein

Von Raphael Wicky hören wir bislang nichts. Dafür erfahren wir aus der Heimat des 44-jährigen Wallisers von einer seriösen Quelle: «Wicky ist seit Sonntag wieder in Los Angeles – und der FCL sei kein Thema.» Die Frau des Ex-Internationalen ist US-Amerikanerin.

Raphael Wicky Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Interesse auf den Job in Luzern haben dafür Maurizio Jacobacci (Vertrag bei Grenoble bis 2023), Alex Frei, Ludovic Magnin und Thorsten Fink (alle ohne Klub). Mit Ex-Dortmund-Coach Thomas Doll bewirbt sich ein weiterer Deutscher. Der 55-Jährige wurde mit Ferencvaros Budapest 2016 Meister und zudem dreimal Cupsieger in Ungarn. Doll ist ohne Klub. In Dortmund hatte der frühere Topkicker aus der DDR im Jahr 2008 mit einer Brandrede für einen Eklat während einer Medienkonferenz gesorgt.

U21-Nationalcoach und Ex-FCL-Profi Mauro Lustrinelli wäre interessant als Alternative zu SFV-Trainer Berner.