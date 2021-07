Fussball Marius Müller, Samuele Campo und Co. – diese angeschlagenen Spieler geben beim FCL zu reden Bevor der FC Luzern am Samstag (18 Uhr) im Duell Cupsieger gegen Meister zum Saisonstart die Young Boys in der Swisspor-Arena empfängt, geben angeschlagene und noch nicht 100 Prozent fitte Spieler bei den Blau-Weissen zu reden. Daniel Wyrsch 19.07.2021, 19.00 Uhr

Der neue Mann mit dem Bayern-Siegergen: Holger Badstuber (vorne) im FCL-Training. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. Juli 2021)

Die Super-League-Mannschaft des FC Luzern befindet sich in der Abschlusswoche vor dem Meisterschaftsstart am Samstag (18 Uhr) zu Hause gegen den Meister BSC Young Boys. Beim Cupsieger FCL sind vor dieser tollen Auftakt-Affiche noch einige Personalien wegen Verletzungen oder noch fehlender Vorbereitungszeit offen. Cheftrainer Fabio Celestini hat unsere Fragen beantwortet, bevor die Mannschaft am Dienstag (10 Uhr) das Training nach zwei freien Tagen wieder aufnimmt.

Der frühere Innenverteidiger des FC Bayern, Holger Badstuber, sprach im SRF-«Sportpanorama» von «Titel gewinnen» mit Luzern. «Wir sind schliesslich Titelverteidiger im Pokal.» Der 32-Jährige benötigte in der ersten Arbeitswoche beim FCL intensives Training: «Holger muss körperlich auf absolutem Topniveau sein, daher hat er einen individuellen Aufbau gemacht», erklärt Celestini. Badstuber werde diese Woche voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Torhüter Marius Müller hatte am Samstag vor einer Woche in Niederhasli gegen GC die erste Hälfte bestritten, ehe er am Samstag im letzten Testspiel gegen Wil schon wieder verletzungsbedingt pausierte. Warum musste Müller erneut aussetzen? Celestini:

«Wir wollen aufgrund der Adduktorenprobleme von Marius Müller kein Risiko eingehen.»

FCL-Stammgoalie Marius Müller in seinem einzigen Testspieleinsatz dieser Vorbereitung gegen GC-Offensivmann Petar Pusic (Nummer 10).



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 10. Juli 2021)

Die Frage, ob der FCL-Stammkeeper gegen YB im Tor stehen wird, konnte der Coach nicht beantworten: «Das werden wir in den kommenden Tagen entscheiden.»

Vaso Vasic wäre Alternative für Marius Müller

Anstelle von Müller hat der 1,86 Meter grosse Vaso Vasic mehr Spielzeit in den Tests bekommen. Der 31-jährige Ex-GC-Goalie, der die letzten drei Saisons bei Royal Mouscron in Belgien unter Vertrag stand, erhält Lob von Celestini:

«Vaso Vasic hat sich schnell integriert und versteht unsere Art Fussball zu spielen immer besser. Ich bin mit seiner Vorbereitung sehr zufrieden.»

Die Nummer 2 im FCL-Tor: Vaso Vasic ist ein schweizerisch-serbischer Keeper aus dem Aargau mit Vergangenheit bei GC. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 17. Juli 2021)

Mittelfeldspieler Samuele Campo ist seit zweieinhalb Wochen beim FCL. Vorher hatte sich der Ex-Basel-Spielmacher einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen. Der 26-jährige Edeltechniker wird erst diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, sagt der Trainer. «Bisher hat Samuele nur wenig mit der Mannschaft trainiert, sondern sich nach der Operation individuell vorbereitet», erklärt Celestini. Wie bei Müller gibt’s von Celestini keine Auskunft über einen Einsatz von Campo gegen YB.

Samuele Campo erhält nun doch die Nummer 10

Auf der Homepage der Swiss Football League (SFL) ist Campo’s Rückennummer im Kader des FC Luzern bis Montagabend noch nicht angegeben worden – ein Indiz für die immer noch bestehende Hoffnung, dass die bisherige Nummer 10, Louis Schaub, doch noch vom 1. FC Köln nach Luzern zurückkehrt? Celestini lässt sich nicht in die Karten blicken, er antwortet: «Samuele Campo wird mit der Nummer 10 auflaufen.» Vor zehn Tagen hatte der Coach nach dem Testmatch im GC-Campus noch in Bezug auf ein Schaub-Comeback gesagt:

«Hoffnung auf gute Spieler habe ich immer.»

Die Nummer 10 von Louis Schaub (Bild) hat Samuele Campo übernommen. Trotzdem existiert immer noch etwas Hoffnung beim FCL, dass der Österreicher Schaub weiterhin für Blau-Weiss spielen wird.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 13. März 2021)

Celestini hätte bestimmt nichts dagegen, wenn er mit Schaub und Campo zwei herausragend starke offensive Linksfüsse im Team hätte.

Entwarnung bei Wehrmann, Empathie für Ndenge

Bereits Anfang Juli definitiv übernommen hat der FCL Jordy Wehrmann. Der 22-jährige Holländer fehlte verletzt in den Testpartien gegen Dynamo Kiew, GC und Wil. Celestini gibt für den 22-jährigen Mittelfeldmanns Entwarnung: «Jordy hat leichte Probleme im Knie, aber das ist keine gravierende Verletzung. Er wird am Dienstag ins Training mit der Mannschaft einsteigen.»

Weniger gut sieht es auf der gleichen defensiven Aufbauerposition für Tsiy Ndenge aus, der gegen Wil zuschaute. Celestini: «Tsiy erlitt einen kleinen Muskelfaserriss und fällt leider zwei bis drei Wochen aus.» Ndenge war erst zum Vorbereitungsstart nach einer monatelangen Verletzung ins Training mit der Mannschaft zurückgekehrt.