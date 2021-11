FC Luzern Corona-Alarm beim FCL: Jetzt ist auch Josef Bieri infiziert – er nahm das Virus mit nach Indien zur Kur Nach Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und Sportchef Remo Meyer hat es nun auch Vizepräsident Josef Bieri erwischt. Der 64-jährige Surseer ist doppelt geimpft – und befindet sich gerade in einer Ayurveda-Kur im Süden von Kerala in Indien. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.11.2021, 07.43 Uhr

Vizepräsident Josef Bieri. Bild: Boris Bürgisser (8. März 2021)

Corona ist definitiv zurück beim FC Luzern: Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass sich Hauptgeldgeber Bernhard Alpstaeg und Sportchef Remo Meyer mit dem Virus infiziert haben, ist nun auch Vizepräsident Josef Bieri positiv getestet worden. Nur befindet sich der Besitzer des zweitgrössten Aktienanteils der FCL Holding AG (Bieri besitzt 48 Prozent, Alpstaeg hat 52 Prozent) seit Anfang Woche in Indien.

Im Süden von Kerala wollte Josef Bieri eine körperlich sehr anspruchsvolle Ayurveda-Kur beginnen. Nachdem er die rund 24-stündige Reise mit einem Zwischenhalt in Dubai gut überstanden hatte, zwei Corona-Tests negative Ergebnisse brachten, fühlte er sich zum Start der Kur nicht gut. Sofort wurde Bieri getestet – und siehe da: Wie der ebenfalls doppelt geimpfte 75-jährige Bernhard Alpstaeg hat er einen Impfdurchbruch.

Bieri bestätigt, erkrankt zu sein

Der 64-jährige Josef Bieri bestätigt via Whatsapp:

«Ich bin seit Juni 2021 doppelt geimpft, nun hat es mich doch erwischt – trotz Impfung!»

Dazu schreibt der Surseer: «Die Krankheit ist verdammt eklig und brutal.»

Immerhin soll Bieri im Vedasudha Ayurveda Spital in Vayala gut aufgehoben sein. Die meisten Ärzte seien Schulmediziner und nicht nur in der alternativen Medizin ausgebildet. Bieri soll sich sofort in Isolation begeben haben. In der Klinik wurden die Sicherheitsmassnahmen erhöht, das Maskentragen ist wieder obligatorisch.

Die Ayurveda-Kliniken in Indien, zu denen auch jene gehört, in welcher Josef Bieri seine mehrwöchige Kur absolvieren wollte, betreibt der Stanser Arzt George Theruvel. Der FCL-Vizepräsident ist einer von zahlreichen Innerschweizern, die sich für diese Therapie angemeldet haben.

Gewinnen Sie ein exklusives VIP-Fussballerlebnis in der Swissporarena Wollten Sie schon immer einmal ein VIP sein? Mit Freundinnen und Freunden in einer privaten Loge einem spannenden Spiel folgen und sich dabei richtig verwöhnen lassen? Dann machen Sie mit an der Verlosung einer FCL-Loge für eine ganze Freundesgruppe für das Spiel FC Luzern gegen FC Basel vom 28. November. Hier gehts zur Verlosung

Ansteckung an einer gemeinsamen Sitzung?

Die Frage stellt sich nun: Haben sich Alpstaeg, Bieri und Sportchef Meyer an einer gemeinsamen Besprechung infiziert? Dazu antwortet Josef Bieri: «Nein, ich hatte keine Sitzung mit Bernhard Alpstaeg. Seit dem Heimspiel gegen St.Gallen am 24. Oktober habe ich ihn nicht mehr gesehen.»

Anfang Woche hatten wir Josef Bieri als Löser des gordischen Knotens im jahrelangen Aktionariatsstreits porträtiert, jetzt bangt man um die Gesundheit des FCL-Mitbesitzers.

Team bereitet sich auf das wichtige Spiel in Lugano vor

Wenigstens ist die Profi-Mannschaft der Innerschweizer anders als im vergangenen Januar bisher nicht betroffen von Covid-19. So wie die Lage aktuell ist, kann das auf dem vorletzten Rang platzierte Team von Fabio Celestini am Sonntag (16.30 Uhr) beim viertplatzierten FC Lugano antreten. Der FC Luzern und der angezählte Coach brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf. Bis jetzt haben die Innerschweizer aus 13 Partien nur zehn Zähler geholt.