Joaquín Ardaiz soll kurz vor dem Wechsel nach Luzern stehen

FC Luzern Darf sich der FCL endlich über den «Uru»-Sturmtank freuen? Ardaiz-Deal soll fix sein Kommt er oder kommt er nicht? Seit geraumer Zeit wird spekuliert, ob der Schaffhauser-Stürmer Joaquin Ardaiz zum FC Luzern wechselt. Daniel Wyrsch 23.06.2022, 19.05 Uhr

Joaquin Ardaiz soll kurz vor einem Wechsel zum FC Luzern stehen. Bild: Martin Meienberger

Pius Dorn dürfte bald nicht mehr der einzige Sommer-Neuzugang des FCL sein. Am Wechsel von Stürmer Joaquin Ardaiz vom FC Schaffhausen in die Innerschweiz wird seit Wochen und Monaten fleissig gearbeitet. Den Deal hat unsere Zeitung schon seit März (!) angekündigt, nun soll er vor der Bekanntgabe stehen. Das berichtet das Newsportal nau.ch.

Der 23-jährige Uruguayer hat in der vergangenen Saison für Schaffhausen in der Challenge League 20 Treffer erzielt, damit wurde der Ex-Lugano-Angreifer Torschützenkönig in der zweithöchsten Liga. Ardaiz hat beim FCS noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Die Rechte am Spieler besitzt aber der Spielerberater Pablo Betancourt, dem auch die AC Bellinzona gehört.

Ardaiz sorgte für Unruhe im Barrage-Hinspiel

Linksfuss Ardaiz hat dem FCL vor allem im Barrage-Hinspiel vor knapp einem Monat in Schaffhausen weh getan. Der Südamerikaner sorgte für enorme Gefahr vor dem Tor von Goalie Marius Müller. In der zweiten Halbzeit gelang Ardaiz bei einem schnellen Konter der Pass auf Danilo Del Toro, der das 2:2-Schlussresultat markierte. Ardaiz wäre eine echte FCL-Verstärkung.