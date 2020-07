Poker um FCL-Offensivtalent: Males will zu Inter Mailand, Sportchef Meyer blockt Der FC Luzern leidet vor dem Heimmatch gegen den FC Lugano am Sonntag (16 Uhr) unter der dünnen Personaldecke, zudem pokert Sportchef Remo Meyer um Jungprofi Darian Males. Daniel Wyrsch 10.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Italienische Medien berichten seit Wochen davon: FCL-Offensivspieler Darian Males soll sich mit Inter Mailand einig sein. Die Ablösesumme von 4 Millionen Euro (umgerechnet 4,24 Millionen Franken) scheint allerdings etwas zu hoch gegriffen zu sein für einen 19-jährigen Profi mit 19 Spielen in der Super League (ein Tor, vier Assists).

FCL-Talent Darian Males (vorne): Spielt er bald im Dress von Inter Mailand? Bild: Freshfocus / Daniela Frutiger

Zum Vergleich: Der ultraschnelle Ruben Vargas wechselte vor einem Jahr nach 50 Spielen in der obersten Schweizer Spielklasse für 4 Millionen Euro zum Bundesligisten FC Augsburg. Vargas hatte sich beim FCL mit einer starken zweiten Saison mit acht Toren und acht Assists verabschiedet.

Verkaufsobergrenze aktuell bei 2 Millionen Euro

Realistischer Verkaufspreis für den Jungprofi Darian Males beträgt derzeit zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Mehr für das technisch beschlagene Talent aus der Luzerner Nachwuchsabteilung zu lösen, scheint momentan kaum möglich.

Doch offensichtlich wird hinter den Kulissen um die Ablösesumme des Begabten gefeilscht. FCL-Sportchef Remo Meyer will dazu keine Einblicke gewähren, aber italienischen Journalisten ist längst bekannt, dass Darian Males mit der sportlichen Leitung des Mailänder Traditionsvereins einig ist. Ihn lockt neben den sportlichen Perspektiven ein lukrativer Fünfjahresvertrag. Ganz im Gegensatz zum bescheidenen Salär, das er noch bis Sommer 2022 bei seinem Heimatverein in Luzern bekommt.

Remo Meyer will die Offerte von Inter für Darian Males weder bestätigen noch dementieren. Kategorisch sagt der Luzerner Sportchef:

«Für Males gibt es sicher keine Einigung mit irgendeinem Verein.»

Ab einer gewissen Höhe der Transfersumme würde aber die Schmerzgrenze sicher erreicht sein? Meyer geht auf diese Frage nicht ein.

Der Poker läuft. Inter will aus den erwähnten Gründen nicht mehr als 2 Millionen Euro für den Rohdiamanten ausgeben, Meyer blockt die Begehrlichkeiten der Norditaliener ab. Solange nicht deutlich mehr Geld aus der Lombardei in die Innerschweiz fliesst.

Harmonische Dreierabwehr mit Lucas, Knezevic und Burch

Darian Males leidet gerade an einer leichten Zerrung im Oberschenkel. Die letzten drei Spiele hat er deshalb verpasst. Sein Altersgenosse Marco Burch erwischte die Verletzungshexe viel schlimmer: Der 19-jährige Obwaldner erlitt eine Meniskusverletzung. Burch gehört beim FCL zu den hoffnungsvollsten Spielern, der Alpnacher hat in seinen ersten sieben Super-League-Spielen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er überzeugte vor allem in der Dreierabwehr an der Seite von Captain Lucas Alves und Stefan Knezevic.

Trainer Fabio Celestini lobte den Youngster kürzlich: «Marco macht seine Sache sowohl in der Abwehr wie im Spielaufbau sehr gut.» Doch jetzt stoppt die zweite gravierende Blessur die Entwicklung des 1,82 Meter grossen Verteidiger. Am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Thun (3:0) verspürte der Obwaldner erstmals Schmerzen im Meniskus. Kurz vor Schluss wurde er ausgewechselt. Am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Servette (0:2-Niederlage) war Burch nicht einsatzfähig, fuhr nicht mit nach Genf.

Burchs Verletzung dünnt Personaldecke weiter aus

Nun haben sich die Befürchtungen bestätigt: Marco Burch muss sich am Meniskus operieren lassen. Die offizielle Bestätigung des FC Luzern erfolgt erst am Freitag. Bekannt wurde, dass das Knie des Jungprofis in Zürich noch einmal genau untersucht worden ist. Die tendenzielle Prognose ist für den Sportler, der bereits in der Vorrunde an einer hartnäckigen Schambeinentzündung laborierte, niederschmetternd: Vier bis sechs Monate Pause. Luzern muss somit am Sonntag (16 Uhr) zu Hause gegen Lugano mit Burch und und Knezevic (Rotsperre) gleich auf zwei Verteidiger verzichten.