FC Luzern Das sagt FCL-Sportchef Meyer zum Thema Celestini, zu weiteren Personalien und zur sportlichen Situation Der FC Luzern startet unter schwierigen Vorzeichen in das letzte Viertel der Saison: Sportchef Remo Meyer spricht über die aktuelle Tabellensituation und Personalien wie Trainer Celestini oder die Leihspieler. Janick Wetterwald 09.04.2021, 05.00 Uhr

«Die Tabelle lügt nie.» Eine Fussball-Floskel, die FCL-Sportchef Remo Meyer zu Beginn des Gesprächs ausspricht. Zur Erinnerung:

Ende Februar sagte Meyer mit Blick auf die Rückrunde: «Ein Selbstläufer wird das nicht.» Die Mannschaft nahm diese Worte ernst, zeigte nach der Quarantäne trotz dichtem Programm gute Leistungen. Jetzt vor dem Saison-Endspurt trauert der Sportchef hauptsächlich den letzten drei Spielen nach – zurecht. Ein Sieg gegen Sion, Punktgewinne gegen Basel und Lausanne – und schon würde der FCL, auch wegen der engen Tabellensituation, einige Plätze besser dastehen. So aber beträgt das Polster auf den Barrageplatz nur drei Punkte. Nächster Gegner in der heimischen Arena ist am Samstag (20.30 Uhr) der FC Basel.

Remo Meyer, Sportchef des FC Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. März 2020)

Wie schätzt der Sportchef die aktuelle Situation ein? Was sagt er zur wieder aufgeflammten Diskussion um Fabio Celestini als Trainer beim FC Basel? Wie sind die Chancen für einen Verbleib der beiden Leihspieler Louis Schaub und Jordy Wehrmann?

Remo Meyer nimmt Stellung zu diesen Fragen und weiteren Punkten:

«Alle wissen, dass es jetzt in die finale Phase geht und viele Entscheidungen anstehen. Ich spüre die Anspannung der Mannschaft im Training. Die Tabellensituation ist uns bewusst. Wir wissen aber auch, dass wir gegen jeden Gegner in der Super League bestehen können, sofern wir unser Potenzial abrufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die kommenden Spiele positiv gestalten können – die Mannschaft hat genug Qualität. Wir glauben an unsere Stärken, das ist aus meiner Sicht entscheidend.»

«Spielerisch ist die Entwicklung in Ordnung. Die Mannschaft versucht, offensiv zu spielen. Es fehlte uns teilweise die Effizienz, die absolute Geilheit, vor dem gegnerischen Tor etwas zu provozieren. Ich habe keine Zweifel, was unser Spielkonzept betrifft. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter.»

Anmerkung der Redaktion: Im Sommer 2020 stand Fabio Celestini kurz vor einem Wechsel zum FC Basel. Nach der Entlassung von Ciriaco Sforza beim FCB steht Celestini wohl als Nachfolger auf der Liste.

«Ich pflege mit Fabio ein ehrliches, offenes Verhältnis. Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Basel waren überhaupt kein Thema. Er hat den neuen Vertrag bis im Sommer 2023 aus Überzeugung unterschrieben und nicht mit der Absicht, den FCL im Sommer bereits wieder zu verlassen.»

Wollen weiter zusammen arbeiten: FCL-Trainer Fabio Celestini und Sportchef Remo Meyer. Bild: Martin Meienberger

Der Niederländer Jordy Wehrmann sowie der Österreicher Louis Schaub spielen aktuell auf Leihbasis in Luzern. Der FCL hat für beide Spieler die Möglichkeit einer vereinbarten Kaufoption.

«Louis Schaub spielt eine super Saison. Jordy Wehrmann, der im Winter zur Mannschaft gestossen ist, hat sich schnell und gut integriert. Mit den sportlichen Leistungen dieser beiden Spieler bin ich zufrieden. Es ist ein Ziel von uns, Kontinuität in die Kaderplanung zu bringen. Spieler, die sportlich die Erwartungen erfüllen, versuche ich, in der Mannschaft zu behalten. Unser Wunsch ist, beide Kaufoptionen zu ziehen. Ob das finanziell möglich ist, kann ich momentan noch nicht sagen.»

Jubelt der Österreicher Louis Schaub auch nächste Saison im FCL-Dress? Bild: Martin Meienberger

Der 23-jährige Simon Enzler hat beim FC Aarau in der Challenge League einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Er war in der aktuellen Spielzeit vom FC Luzern an die Aargauer ausgeliehen.

«Wir hätten uns auch vorstellen können, den Vertrag mit Simon Enzler zu verlängern. Sein Abgang zum FC Aarau war ein sportlicher Entscheid – er will regelmässig spielen. Diese Perspektive konnte ich ihm in der aktuellen Situation beim FCL nicht bieten.

Simon Enzler kehrt nach seiner Leihe nicht zum FCL zurück, sondern bleibt fix beim FC Aarau. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Mit David Zibung, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, sind wir seit Monaten im intensiven Austausch. Die Zukunftsplanung befindet sich in den letzten Zügen.

Marius Müller hat noch einen Vertrag bis im Sommer 2022. Ich bin mit ihm, wie mit anderen Spielern, deren Verträge Ende der nächsten Saison auslaufen, schon in Gesprächen.»

Der Spanier erhielt im letzten Sommer einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22. Nach wenigen Einsätzen zu Saisonbeginn spielte der 23-Jährige die letzten Monate keine Rolle mehr in der 1. Mannschaft. Über die Weihnachtstage verbrachte Carbonell aus persönlichen Gründen zusätzliche Tage in seiner Heimat.

«Seine Probleme nach dem Transfer zum FCL kamen für mich überraschend. Alex war zuvor auch schon ein Jahr weg von Spanien, in Holland. Es war für ihn also nicht eine komplett neue Erfahrung. Solche Dinge können passieren, genau wie Verletzungen. Wir hatten in der für ihn schwierigen Zeit rund um den Jahreswechsel stets einen guten Austausch.

Alex Carbonell wartet auf seinen nächsten längeren Einsatz für den FCL. Bild: Martin Meienberger

Wir unterstützen jeden Spieler in seiner Entwicklung. Die Wahrheit zeigt sich mit der Leistung auf dem Platz. Es herrscht Konkurrenzkampf, und wenn ein Spieler die Chance bekommt, dann muss er parat sein. Alex ist nun seit längerer Zeit wieder voll ins Training der 1. Mannschaft integriert und heiss auf einen Einsatz. Es geht ihm gut, er ist nicht mehr der Alex vom Januar.»