FC LUZERN Den Zwölf-Spiele-Marathon hat der FCL mit dem nimmermüden Louis Schaub insgesamt erfolgreich bewältigt Die Mannschaft des FC Luzern hat nach sechs englischen Wochen in Serie am Dienstag endlich wieder Zeit für ein ordentliches Training. In der intensiven Phase mit zwölf Partien in 38 Tagen erspielten sich die Innerschweizer eine positive Bilanz. Daniel Wyrsch 16.03.2021, 05.00 Uhr

Louis Schaub bejubelt in Basel seinen zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Der FCL-Topskorer hat mit sechs Toren und acht Assists massgeblich Anteil an der Durchschlagskraft der Luzerner Offensive.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 13. März 2021)

Pascal Schürpf wirkte am Samstag nach der 1:4-Niederlage in Basel müde. Der 31-jährige Angreifer brachte die Situation beim FC Luzern auf den Punkt:

«Wir stehen am Ende eines Marathons.»

Sechs Wochen hintereinander standen die Luzerner im Dauereinsatz, bestritten in dieser Zeit zwölf Pflichtspiele. «Nun haben wir eine Woche Spielpause», stellte Schürpf erleichtert fest. Zuerst bekamen die Profis zwei Tage frei. Das erste Training findet heute um 15 Uhr statt. Fabio Celestini kann mit dem Team endlich wieder richtig trainieren.

Wegen der Team-Quarantäne im Januar hatte Luzern den Start in die zweite Saisonhälfte verschieben müssen. Erst am 4. Februar absolvierte der FCL sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2021. Gegen Servette resultierte zu Hause ein 3:0-Sieg. Das war das Signal zur Aufholjagd, nachdem die verkürzte Vorrunde vor Weihnachten mit bloss 13 Punkten aus 14 Begegnungen zu Ende gegangen war.

Sechs Siege und nur drei Niederlagen

Die Innerschweizer machten es zuletzt in den zwölf Pflichtspielen innerhalb von 38 Tagen deutlich besser: In der Liga sammelten sie in elf Partien 18 Zähler. Fünf Siege sowie je drei Unentschieden und Niederlagen - den sechsten Vollerfolg errang die Celestini-Elf beim 2:1-Sieg im Cup-Achtelfinal letzte Woche in Chiasso.

Der FCL fand den Rhythmus trotz der unterbrochenen Vorbereitung. Die Mannschaft bewältigte das happige Programm mit Wettkämpfen an fast jedem dritten Tag erstaunlich gut. Celestini meinte dazu:

«Ich versuche, die Spieler immer wieder mental zu überzeugen. Sie sind jung, können alle drei oder vier Tage spielen.»

Das ist ihm durchaus gelungen. In den letzten drei Partien gegen St. Gallen, Chiasso und Basel benötigten die Luzerner eine Anlaufzeit während den ersten 45 Minuten, ehe sie die Müdigkeit überwanden und in der zweiten Halbzeit stark verbessert auftraten.

Celestini jammert nicht über zu viele Spiele

In der jüngeren Vergangenheit hatten beim FCL die Trainer ständig darauf hingewiesen, dass die Belastungen mit mehreren aufeinander folgenden englischen Wochen nur schwer zu verkraften seien. Das war in den vergangenen Jahren regelmässig der Fall, wenn die Blau-Weissen eine oder auch einmal zwei Qualifikationsrunden mit Hin- und Rückspiel zur Europa League absolvierten. Celestini gehört nicht zu den Trainern, die über zu viele Partien in kurzer Zeit klagen. Das ist ein entscheidender Punkt, der den FCL und seinen Fussball stärker macht.

Dazu gehören auch Profis mit Hingabe und überdurchschnittlichen Qualitäten. Herausragend spielt meist Louis Schaub. Schon bei Rapid Wien kam der 26-jährige Österreicher in einen Flow, wenn er zweimal wöchentlich kickte: Sie nannten ihn «Euro-Louis», weil er in der Europa League 16 Tore schoss. Für den FCL erzielte er in den zwölf Spielen der «Marathonphase» fünf Treffer und bereitete drei Goals vor.

Schaub und Ndiaye gegen Sion gesperrt, Ugrinic vor Comeback

Der offensive Mittelfeldmann Schaub fühlt sich wohl, wenn er Fussball spielt. Sogar nach dem bitteren 1:4 in Basel suchte der Edeltechniker keine Entschuldigung: «Die Müdigkeit hat keine Rolle gespielt.» Obwohl er hin und wieder – auch gegen Basel kurz nach seinem 1:1-Ausgleich – eine Chance auslässt, ist seine persönliche FCL-Bilanz beeindruckend: sechs Tore und acht Assist in 25 Partien - damit ist er der Luzerner Topskorer.

Im Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen Sion fehlt Schaub. Er und Flügelspieler Ibrahima Ndiaye sind nach je der vierten gelben Karte aus dem Match gegen Basel gesperrt. Beim Tabellensiebten hofft man, dass Filip Ugrinic wieder einsatzfähig sein wird. Der Offensivmann laboriert seit letzter Woche an einer leichten Zerrung. Einen Aufsteller gab's für Verteidiger Silvan Sidler: Er wurde von Nationalcoach Mauro Lustrinelli für die U21-EM in Slowenien vom 25. bis 31. März aufgeboten.