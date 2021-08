Fussball Die Feyenoord-Fans sehen den FC Luzern als Favorit – und sie wollen trotz geschlossenem Gästesektor ins Stadion Der FC Luzern empfängt am Donnerstagabend (20.30 Uhr) das Team von Feyenoord Rotterdam. Die niederländischen Fans sind bereits in Luzern unterwegs – und sie wollen ihre Mannschaft im Stadion anfeuern. Janick Wetterwald 05.08.2021, 16.03 Uhr

In der Stadt Luzern und vor allem entlang des Rathausquais wird am Donnerstag vermehrt holländisch gesprochen. Die Fans von Feyenoord Rotterdam markieren Präsenz. Am Donnerstagabend spielt ihre Mannschaft in der Luzerner Swisspor-Arena gegen den FCL in der Qualifikation für die Europa Conference League.

Am Luzerner Rathausquai stimmen sich die Feyenoord-Fans auf das Spiel gegen den FC Luzern ein. Bild: Janick Wetterwald (5. August 2021)

Ein Fan sagt in englischer Sprache: «Wir sind schon seit Dienstag hier in Luzern. Es ist schön, aber sehr teuer.» Rund 300 - 400 niederländische Fans seien für das Auswärtsspiel gegen den FCL angereist. Zur sportlichen Ausgangslage sind sich die Supporter am Tisch einig: «Der FC Luzern ist Favorit.» Das erstaunt, ist doch Feyenoord Rotterdam im europäischen Fussball der um einiges bekanntere Name als der FC Luzern. Auf Nachfrage meint der Fan:

«Die letzten Jahre spielte Feyenoord in europäischen Wettbewerben auswärts meistens nicht so gut. Dafür sind wird zuhause in unserem Stadion eine Macht.»

Tatsächlich zeigt ein Blick in die Datenbank: Auf fremdem Rasen hat Feyenoord zuletzt nicht brilliert. In der Saison 19/20 gab es zum Beispiel in der Qualifikation für die Europa League auswärts ein 1:1 gegen Dinamo Tiflis. In der anschliessenden Gruppenphase gegen YB, sowie den FC Porto und die Glasgow Rangers gab es nur Niederlagen. Zuhause dafür zwei Unentschieden und ein Sieg gegen Porto. In der letzen Saison in der Europa-Leauge-Gruppe mit dem Wolfsberger AC, ZSKA Moskau und Dinamo Zagreb gab es auswärts eine Niederlage gegen die Österreicher und zwei Unentschieden.

Finden die Feyenoord-Fans einen Weg ins Stadion?

Trotz diesen schlechten Auswärtsspielen in der vergangenen Saison sind die treuen Fans nach Luzern gereist – und sie wollen ins Stadion. Zwar ist der Gästesektor geschlossen und offiziell sind keine Auswärtsfans zugelassen. Doch die Fans sagen:

«Wir versuchen, ins Stadion zu kommen. Mal schauen ob es klappt.»

Das heisst: Die Fans werden wohl zum Stadion gehen und dort versuchen mit regulären Tickets auf eine der Tribünen zu kommen. Die United Supporters Luzern (USL) hingegen bleiben dem Spiel aus Protest fern.

Wie auf dem Bild oben zu sehen ist, hat sich die Polizei in der Stadt bereits in der Nähe der Fans positioniert und beobachtet aus der Distanz. «Die Polizei ist vorbereitet und bereit, sollte ausserhalb des Stadions etwas passieren», sagt Mediensprecher Christian Bertschi. Genauere Details gibt er aus taktischen Gründen nicht bekannt. Für den Einlass der Fans sei jedoch der FC Luzern zuständig. Der Klub will sich auf Anfrage nicht zu diesem Thema äussern.

«Wehrmann hatten wir kaum auf dem Radar»

Für einen FCL-Spieler wird das Duell mit den Holländern ganz speziell: Jordy Wehrman. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer fix von Feyenoord zum FC Luzern, nachdem er die Rückrund bereits auf Leihbasis in der Innerschweiz kickte.

Jordy Wehrmann beim Abschluss-Training vor dem Heimspiel mit dem FCL gegen Feyenoord Rotterdam. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Der Feyenoord-Anhänger trauert Wehrmann nicht nach: «Er hat kaum gespielt bei uns und wir hatten ihn darum gar nicht so auf dem Radar. Vielleicht hätte er diese Saison eine Chance gehabt auf einen Stammplatz, wer weiss. Der Transfer ist verständlich: Wehrmann ist noch jung, er will spielen.»

Ob der Neuzugang heute zum Einsatz kommt, ist noch nicht klar. Wehrmann kurierte zuletzt eine Knieverletzung aus und wird wohl zuerst auf der FCL-Ersatzbank sitzen.