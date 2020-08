Die Gründe für den Rekord von neuen Super-League-Spielern beim FCL: Verletzte und Spardruck führen zu Debüts Ein Dutzend eigene Nachwuchsspieler hat der FC Luzern in der abgelaufenen Saison erstmals in der Super League eingesetzt. Morgen Donnerstag (18.00 Uhr, SRF 2) empfangen die Innerschweizer zu Hause im Cup-Viertelfinal den Meister YB aus Bern. Daniel Wyrsch 05.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

David Mistrafovic (vorne in Weiss gegen Basel) zählt zu den Luzerner Nachwuchshoffnungen mit grossem Potenzial. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Basel, 3. August 2020)

Fabio Celestini war am Montagabend nach dem 0:0-Remis in Basel positiv gestimmt. «Ich bin zufrieden mit den jungen Spielern.» Der FCL-Coach hatte im letzten Meisterschaftsspiel erneut zwei jungen Akteuren das Debüt in der Super League ermöglicht. Torhüter Simon Enzler spielte erstmals für Stammkeeper Marius Müller, der sich vor dem Cup-Viertelfinal morgen Donnerstag (18.00 Uhr, SRF 2) gegen Meister YB ein wenig vom strapaziösen Programm der letzten sechs Wochen mit zwölf Ligaspielen erholen konnte. Der für die letzten 20 Minuten im St.-Jakob-Park eingewechselte Mittelfeldspieler Julian Hermann war der zwölfte Nachwuchsmann, der beim FC Luzern in dieser Spielzeit zum Einstand bei den Profis gekommen ist. Das ist eine aussergewöhnliche Marke, ein Rekordwert.

Bereits die insgesamt 15 Debütanten, die der FCL zwischen 2015 und Mitte 2019 in der höchsten Liga einsetzte, waren eine ungewöhnlich hohe Zahl.

Coronasaison könnte ein 5-Millionen-Defizit bringen

Dass jetzt während einer Saison gleich ein Dutzend eigene Junge (siehe Box) zum Einstand gekommen sind, hat Gründe. Zum einen beklagte der FCL grosses Verletzungspech. Zwischenzeitlich sind nicht weniger als zehn Spieler verletzt gewesen. Dazu kommt die Coronakrise, welche die Clubs zum Sparen zwingt. Bekanntlich mussten die letzten 13 Runden in anderthalb Monaten ohne oder nur vor 800 Zuschauern (Saisonkarteninhaber) durchgeführt werden. Luzerns Präsident Philipp Studhalter sagte, dass der Club pro Geisterspiel in der Swisspor-Arena rund 250 000 Franken verliere. Bei sieben Heimpartien ohne Publikum verlor der FCL demnach ungefähr 1,75 Millionen Franken. Sollten die Innerschweizer keine Transfers machen, könnte der Verlust für die abgelaufene Saison gegen 5 Millionen Franken betragen. Werden auch in der neuen Saison ab dem 11. September lediglich 1000 Personen im Stadion erlaubt sein, dann braucht es kein Wirtschaftsstudium, um auszurechnen, dass auf der Allmend bald das Lichterlöschen droht.

Von der Ausbildungs- zur Nachwuchsliga

5000 bis 8000 Zuschauer pro Heimmatch sieht der FCL dank dem neuen Schutzkonzept der Swiss Football League (SFL) im Kampf gegen die Insolvenz als machbarer Weg. Falls es irgendwie auch ohne weitergehen sollte, dann werden schon bald wie in allen anderen Super-League-Clubs deutlich kleinere Brötchen gebacken. Aus der Ausbildungsliga Super League würde eine Jugendliga.

Luzern hätte den Vorteil, dass die Nachwuchsabteilung in den vergangenen sechs Jahren mehrere gestandene Super-League-Profis produziert hat. Auch der eine oder andere Spieler wurde herausgebracht, der dem Club mit Übertritten schwarze Zahlen beschert hat. Stürmer Ruben Vargas wurde im letzten Sommer zum FC Augsburg transferiert, zwölf Monate zuvor hatte Goalie Jonas Omlin zum FC Basel gewechselt. Die beiden Transfers schütteten dem FCL total zwischen fünf und sechs Millionen Franken in die Kasse.

Jonas Omlin steht offenbar vor Wechsel zu Montpellier

Wird Omlin nächstens den erwarteten Wechsel vom FCB zu Montpellier in die Ligue 1 vollziehen, dann fliesst zusätzlich eine mittlere sechsstellige Summe nach Luzern.

Für einen existierenden FCL bleiben Transfereinnahmen essenziell. Genesio Colatrella, der seit Januar Assistent von Fabio Celestini ist, hatte fünfeinhalb Jahre lang einen hervorragenden Job als Nachwuchschef gemacht. Nachfolger Pius Kaspar ist mit seiner Crew gefordert, weiterhin so erfolgreich zu sein.

Wertvolle Einnahmen könnte der FCL auch im Cup generieren. Gegen YB kehren die zuletzt gesperrten Pascal Schürpf und Otar Kakabadse zurück. Jungstürmer Mark Marleku (Muskelverletzung) sollte wieder fit sein.