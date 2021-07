FC Luzern Patrick Farkas – ein neuer Wolf für den FCL aus dem Burgenland Patrick Farkas ist zum zweiten Mal in seiner Karriere der Nachfolger von Christian Schwegler als rechter Verteidiger. Der 28-jährige Österreicher hat einen Schlaganfall überwunden – und ist begeistert vom FC Luzern. Daniel Wyrsch 13.07.2021, 05.00 Uhr

Luzern-Neuzugang Patrick Farkas beim Einwurf – die zahlreichen Tätowierungen an seinen Armen fallen auf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 10. Juli 2021)

Patrick Farkas ist kein gewöhnlicher Profi. Spricht man mit ihm, gibts kein Vorbeikommen an einem Thema: Der Schlaganfall von Ende Oktober 2019. Farkas kippte im Kraftraum plötzlich um. Später wird beim Aussenverteidiger ein kleines Loch in der Herzrückwand entdeckt. Jeder fünfte Mensch soll ein solches haben, erfährt davon im Normalfall aber nichts.

Von sich aus möchte Patrick Farkas nicht mehr über den Schlaganfall sprechen. Doch der 28-jährige Österreicher ist ein offener Typ, er beantwortet die an ihn gestellten Fragen, «Die Geschichte mit dem Schlaganfall hatte ich damals öffentlich gemacht – und viele positive Nachrichten darauf bekommen», erzählt er. Mit Schicksalsgenossen habe er sich ausgetauscht. Heute fasst er für sich das Erlebte in wenigen Worten zusammen: «Vergangen, bestanden, stärker zurückgekommen.»

Eine Woche überwacht – und wieder 100 Prozent leistungsfähig

Die gesundheitlichen Probleme von damals beeinträchtigen Farkas nicht mehr. Eine Woche sei er ständig überwacht worden. «Auch in Luzern haben sie mich genaustens untersucht», erzählt er. Was bleibt, sind die Blutverdünner, die er täglich nehmen muss. Aber sonst bleibt da nichts zurück. Trotzdem sei er auch in Luzern von den neuen Mitspielern darauf angesprochen worden, ob er denn mit dieser Vorgeschichte 100 Prozent leistungsfähig und nicht wieder gefährdet sei. Er hat ihnen geantwortet:

«Ich bin fit und werde nicht zurückschrecken.»

Patrick Farkas am Samstag im Testspiel auswärts gegen die Grasshoppers. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 10. Juli 2021)

Die Körpersprache von Patrick Farkas auf dem Platz bestätigt seine Aussage. Der Mann, der die letzten vier Jahre bei Red Bull Salzburg spielte und dort in 61 Pflichtspielen auf fünf Tore und zehn Assists kam, ist beim FC Luzern in den ersten vier Testspielen als spielfreudiger, aggressiver und flankenschlagender Rechtsverteidiger aufgefallen. Was sagt er zu dieser Einschätzung des Beobachters? «Genau, ich war nie mit dem grössten Talent gesegnet», entgegnet er. «Schon bei RB Salzburg und nun beim FCL haben mir die Verantwortlichen bestätigt, dass ich ein williger Spieler sei.»

Zweikampfstarker Verteidiger mit Ausdauer

Zu den Stärken gehört die zweite Luft, sein Laufvermögen, die Aggressivität und, «dass ich keinen Zweikampf scheue». Attribute, die den FCL-Fans bekannt vorkommen? Die ausgeprägten Fähigkeiten von Farkas erinnern an dessen Vorgänger Christian Schwegler. Der nach dem Cupsieg mit Luzern zurückgetretene 37-jährige Ettiswiler war übrigens schon 2017 der Vorgänger von Patrick Farkas bei RB Salzburg. «Jetzt bin ich wieder Christians Nachfolger beim FC Luzern, das ist schon eine aussergewöhnliche Situation», findet der Österreicher.

Farkas wartet schon richtig darauf, dem Luzerner Ex-Captain und Leitwolf «die vielen schönen Grüsse» von den früheren Kollegen bei RB Salzburg zu überbringen. Im Moment ist Schwegler mit seiner Familie in den wohlverdienten Ferien. Aber schon bald dürfte ein FCL-Trainingsbesuch auf seinem Programm stehen, anschliessend werden sich die beiden austauschen.

Die Familie ist das Hauptthema der Tätowierungen

An den Armen und am Oberkörper von Farkas fallen die zahlreichen Tätowierungen auf. Es sind mehr als sich der durchschnittliche Fussballer von heute stechen lässt. Gehts wie einst beim ehemaligen FCL-Coach Markus Babbel um die Wappen dessen Ex-Klubs Bayern, Liverpool, VfB Stuttgart und Luzern? «Nein, bei mir gehts an erster Stelle um meine Familie. Sie ist immer für mich dagewesen, auch wenns mal schlecht lief.» Wie nach dem Schlaganfall – oder wie eineinhalb Jahre vorher beim Kreuzbandriss.

Patrick Farkas schlägt im Testspiel gegen Dynamo Kiew eine Flanke, Gegenspieler Carlos de Pena versucht zu blocken. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 7. Juli 2021)

Nach dieser gravierenden Knieverletzung liess Farkas einen Löwen tätowieren.

«In Salzburg sagten sie über mich: Das Löwenherz kämpft sich zurück!»,

erzählt der Mann aus dem 1000-Seelen-Dorf Oberdorf im Burgenland, wo die Welt noch in Ordnung ist - und wo er im Nachbardorf Oberwart zusammen mit seiner Verlobten ein Haus gekauft hat, «dort wollen wir später, nach Beendigung meiner Karriere, das Leben geniessen».

Der Nachname stammt aus Ungarn und bedeutet Wolf

Ein Kämpfer – oder Löwenherz ist Farkas. Dabei bedeutet sein ungarischer Familienname Wolf. Sein Urgrossvater war ein Magyare, «Verwandte habe ich in Ungarn keine mehr», sagt der Wolf aus dem Burgenland. In seiner Heimat beim SV Mattersburg wurde er Profi, in Salzburg holte er vier Meistertitel und drei Cupsiege, weil er dort zu selten spielte, möchte er die Karriere in Luzern neue lancieren. Er verspricht:

«Ich will wieder mehr auf dem Platz stehen, mein inneres Feuer brennt.»

Die erste Eingewöhnungszeit sei optimal gelungen. «Ich sehe mich schon als fester Bestandteil der Mannschaft», betont Patrick Farkas mit einem Leuchten in den Augen. Er fügt hinzu: «Jetzt muss nur noch der Erfolg auf dem Rasen kommen.»