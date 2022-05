Nach Suchaktion: FC Luzerns Schürpf schenkt Fan sein Trikot

FC Luzern Erfolgreiche Suchaktion von Pascal Schürpf – junger Fan erhält sein Trikot Letzten Sonntag gewann der FCL mit einem spektakulären 4:0 gegen Servette. Ganz zur Freude der FCL-Fans. Mit einem grossen Plakat sorgte ein Fan auf der Besuchertribüne für besonders viel Aufmerksamkeit. 11.05.2022, 15.13 Uhr

Bild: PilatusToday

«Daf ech es Trikot vom FCL? Ech neme au das vom Schürpf. ;) », stand auf dem Plakat. Pascal Schürpf war beeindruckt und postete prompt eine Instagram-Story mit den Worten: «Suche diesen kreativen Fan».

Auf Anfrage von PilatusToday und Tele1 hat sich dieser Fan nun am Dienstag via Instagram bei Schürpf gemeldet. «Zuerst meldete sich ein anderer, dieser konnte aber nicht beweisen, dass das Plakat von ihm stammte.» Umso mehr freute sich der FCL-Spieler über die Nachricht des «echten» Fans. «Wir werden am nächsten Match gegen die Young Boys das Plakat gegen ein Trikot tauschen», schreibt Schürpf. (red.)