FC Luzern «Es geht darum, aus dem Teufelskreis herauszukommen» – alt Stadtrat Ruedi Meier bittet Alpstaeg an den Runden Tisch Unter den Teilnehmenden der entscheidenden FCL-Generalversammlung am vergangenen Mittwoch war auch alt Stadtrat Ruedi Meier. Er gibt einen Einblick in die Geschehnisse – und hat einen Lösungsvorschlag. Interview: Miriam Abt Jetzt kommentieren 26.12.2022, 12.00 Uhr

Mit der Generalversammlung der FC Luzern Holding AG am vergangenen Mittwoch erreichte der Aktionärsstreit seinen Höhepunkt: Gegen den bisherigen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg wurde Anzeige erstattet und der gesamte Verwaltungsrat wiedergewählt.

Mit dabei an besagter GV waren nicht wie erwartet zwei, sondern mehr als 60 Aktionärinnen und Aktionäre – unter ihnen auch alt Stadtrat Ruedi Meier (Grüne). In einer Wortmeldung rief er Bernhard Alpstaeg dazu auf, an einem Runden Tisch teilzunehmen, wie die Bewegung «Zäme meh als 52%» auf ihrem Blog bekannt gab. Im Interview erklärt Meier, wie es zum Aktienkauf gekommen ist und worin er die Lösung des Konflikts sieht.

Alt Stadtrat Ruedi Meier bittet Bernhard Alpstaeg an den Runden Tisch. Dominik Wunderli (Luzern, 12.04.2022)

Unter welchen Umständen konnten Sie an dieser GV teilnehmen? Haben Sie von Minderheitsaktionär Josef Bieri Aktien bekommen?

Ruedi Meier: Ich wurde kontaktiert und angefragt, ob ich mitmachen möchte – gemeinsam mit Urs Studer, ehemaligem Luzerner Stadtpräsident. Wir vertreten die Politikgeneration, die bei der Stadionentwicklung der jetzigen Swisspor-Arena dabei war. Mir war es wichtig, einen Beitrag im Sinne vom Brückenbauen zu leisten. Wir sind mit Josef Bieri zusammengesessen und haben je eine Aktie gekauft. Bieri hat versucht aufzuzeigen, dass es noch eine breitere Szene gibt als die Fangemeinde, die vielleicht auch mal übertrieben hat. Es gibt viele Kräfte, die Lösungen finden wollen. Nun geht es darum, aus dem Teufelskreis herauszukommen. Für mich ist es absolut klar, dass wir miteinander reden müssen. Das ist kein Konflikt, der nur via Zeitung, Internet und Gerichte ausgetragen werden soll.

An der GV haben Sie Alpstaeg aufgefordert, an den Runden Tisch zurückzukehren. Glauben Sie, dies könnte in der aktuellen Situation, in der man sich gegenseitig einklagt, eine realistische Option sein?

Solange wir noch nicht miteinander gesprochen haben, kann ich das nicht sagen. Ich weiss nicht, welche Diskussionen sonst noch geführt werden, finde aber, dass die Zeit bis zum ersten Match im Januar 2023 genutzt werden muss, um sich auszusprechen. Es herrscht aktuell eine riesige Geschlossenheit. Auf der einen Seite Alpstaeg mit seiner Community, die viel Geld hat. Auf der anderen Seite sind die Leute, die den FCL ausmachen. Eigentlich sind wir ja alle gegen diesen «Krieg». Aber die Meinungsverschiedenheiten und Emotionen vernebeln das Denken. Es wäre jetzt wichtig, dass sich die Fangemeinde fantasie- und würdevoll mit Bernhard Alpstaeg versöhnt – und ich bin mir sicher, dass sie diese Fantasie hat. Aber auch er muss Schritte machen.

Was würden Sie sich konkret von einem Runden Tisch erhoffen?

Das müsste man noch festlegen. Der grosse Wunsch ist, dass mehr Menschen mitreden können – und das nicht nur von den Fans, sondern von der Luzerner Lebensgemeinschaft. Dieser Klub ist ein historisches Kulturgut, das allen gehört. Auch wenn das nur symbolisch gemeint ist. Wichtig ist, dass keine Einzelperson die Aktienmehrheit besitzt. Das sieht man auch immer wieder bei anderen Vereinen – beispielsweise bei den Fans von Manchester United, die sich gegen ihren Inhaber wehren. Ich bin auch jetzt noch der Meinung, dass wir das zum Besseren drehen können. Es wäre schön, wenn wir in Zukunft rückblickend sagen können, dass es in Luzern zwar «Lämpen» gab, nun aber ein vernünftiges Modell gefunden wurde. Bernhard Alpstaeg könnte ein klares Zeichen der Zeit setzen, wenn seine Tochter Giulia im Verwaltungsrat die Investorenseite vertreten würde. Ich kenne zwar die Person nicht und es stellt sich die Frage der Unabhängigkeit, doch das könnte eine Lösung sein. Gesellschaftlich hätte sie ein Recht darauf, dass wir ihr ohne Vorurteile begegnen.

Wie hat Herr Alpstaeg an der GV auf Ihr Angebot reagiert?

Für Herrn Alpstaeg war das schwierig, denn er sass alleine dort. Die Aktienmehrheit konnte er ja nicht ausspielen, weshalb er sich anders einstellen musste. Offenbar hat er sich dazu entschlossen, nicht und mit niemandem in Diskussionen einzusteigen. Zu meinem Anliegen hat er nichts gesagt. Ich hätte mir von ihm aber schon ein Zeichen oder die Bereitschaft gewünscht, demnächst mit einer kleinen Gruppe zusammenzusitzen und zu diskutieren, um nach Lösungen zu suchen.

Gemäss den Schilderungen dieser GV kam diese einer Art Tribunal gegen Alpstaeg gleich. Wie haben Sie die Stimmung gegen Alpstaeg im Saal erlebt?

Es war konstruktiv, aber auch emotional, mehrheitlich frustrierte Leute haben sich gemeldet. Der Ton war fadengerade, aber nicht beleidigend. Herr Alpstaeg hätte durchaus das Wort ergreifen können. Der Schlüssel liegt jetzt ganz klar bei ihm. Ich denke, wenn er ein konstruktives Zeichen von sich gibt, kann er auch in Zukunft ein akzeptierter Investor bleiben.

Realistischerweise steht der FCL nun vor einem langwierigen juristischen Streit. Was bedeutet das in Ihren Augen für die Zukunft des Klubs?

Letztlich geht es ja nicht nur um einen juristischen Streit. Auch wenn das Gericht die Aktien Bernhard Alpstaeg zuschlägt, bleibt der Konflikt mit der Fanszene – beziehungsweise den Luzernerinnen und Luzernern – auf vielen Ebenen bestehen. Und wenn sich der Verwaltungsrat vor Gericht durchsetzt, so ist Bernhard Alpstaeg weiterhin ein wichtiger Player. Es gibt also kaum eine Alternative zum Gespräch und zur einvernehmlichen Lösung.

