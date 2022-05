FC Luzern Es ist noch lange nicht geschafft – das Spiel gegen Schaffhausen endet unentschieden Der FC Luzern schafft im ersten Barragespiel gegen den unterklassigen FC Schaffhausen nur ein 2:2 (1:1). Turi Bucher, Schaffhausen 1 Kommentar 26.05.2022, 22.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erstmal ganz tief durchatmen! Nach dem 2:2 (1:1) in Schaffhausen ist für den FC Luzern im Kampf gegen den Abstieg noch nichts verloren. Aber: Es ist auch noch nichts gewonnen. Ja, der Auftritt von Gegner Schaffhausen, dem Zweiten der Challenge League, beeindruckte, lässt einen hoch spannenden zweiten Match erwarten. Der FCL muss am Sonntag nochmals über sich hinauswachsen. Denn das tat er am Auffahrtsdonnerstag nicht. Also, nochmals tief durchatmen. Luzern hätte in Schaffhausen gewinnen können. Aber am Schluss wäre auch eine Niederlage möglich gewesen, stand der FCL am Rande des Abgrunds.

«Wir waren zu wenig cool, haben vieles falsch gemacht»,

sagt FCL-Trainer Mario Frick nach Spielschluss. «Diese Fehler müssen wir vor dem Rückspiel ansprechen.» Auch die zwei auswärts erzielten Tore verschaffen dem FC Luzern keinen zusätzlichen Vorteil. Die Auswärtstorregel gilt nicht mehr, es fängt in Luzern wieder bei Null an.

Enttäuschung bei Mohamed Dräger nach einer verpassten Torchance. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Bobadilla, Ardaiz und Co. mit Vollgas

«Mier wänd ufe!» Das verkündete die Speakerin vor dem Anpfiff über ihr Mikrofon laut und deutlich und unmissverständlich. Und das signalisierten die zweitklassigen Schaffhauser Fussballer von der ersten Spielminute weg. Als Rául Bobadilla den Ball zu Joaquin Ardaiz rüberschob, hätte Schaffhausen schon nach wenigen Spielsekunden in Führung gehen können. Ardaiz schoss vorbei, stattdessen lag der FCL eine Minute später vorne: Dejan Sorgic schickte Marvin Schulz mit einem schönen Pass in den Strafraum des Heimteams, und weil Torhüter Francesco Ruberto Luzerns Schulz von den Beinen holte, diktierte der Schiedsrichter sofort Elfmeter. Schulz verwertete den Penalty gleich selber souverän zum 1:0.

Die Führung brachte nicht die gewünschte Ruhe ins FCL-Spiel. Schaffhausen gab Vollgas, Ardaiz hatte schnell zwei Ausgleichschancen (5/7.). Das 1:1 kam dann schon in der 14. Minute: Nachdem Uran Bislimi von links flankte und Ardon Jashari mit seinem Abwehrversuch zu spät kam, liess FCL-Torhüter Marius Müller den Ball auf der Torlinie zu Boden fallen. Schaffhausen-Star Bobadilla war sofort zu Stelle und drückte den Ball über die Linie.

Es war eine turbulente Startphase, kaum war Zeit, Atem zu holen. Erst nach dem 1:1 gab es in diesem Duell ein paar ruhigere Minuten. Beeindruckend: Der 34-jährige Bobadilla war in der ersten halben Stunde der auffälligste, beste Mann auf dem Platz. Vor der ersten Partie hatte er im «Blick» noch gesagt:

«Ich finde, der FC Luzern sollte Respekt vor uns haben.»

Enttäuschung bei Marco Burch (links) und Samuele Campo nach dem Spiel. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022) hung bei Mohamed Dräger ärgert sich über eine verpasste Torchance. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Ardon Jashari trifft zum 2:1 für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Ardon Jashari, Asumah Abubakar, Marvin Schulz und Filip Ugrinic jubeln nach dem 2:1 für den FCL. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Luzerner Fans zünden Pyros Bild: Patrick B. Krämer / Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Luka Stevic (Schaffhausen, gelbes Trikot) spielt gegen Marvin Schulz Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Jetmir Krasniqi gegen Luzerns Martin Frydek (rechts) Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Marvin Schulz trifft per Penalty zum 1:0 für den FCL. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Valon Hamdiu (gelb) im Zweikampf mit Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Der Luzerner Trainer Mario Frick kam – sozusagen – auch in Ballbesitz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Der Luzerner Asumah Abubakar gegen Schaffhausens Guillermo Padula. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Die Fans des FC Luzerns waren zahlreich und mit vielen Fahnen vor Ort. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schiedsrichter im Barrage-Spiel war Fedayi San Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Marvin Schulz (Luzern) jubelt nach dem Tor zum 1:0 für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Uran Bislimi gegen Luzerns Martin Frydek Bild: Patrick B. Krämer / Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Uran Bislimi (Schaffhausen, gelb) gegen Filip Ugrinic (Luzern, weiss) Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022) Schaffhausens Torhüter Francesco Ruberto kann zusehen, wie der Penalty ins Netz fliegt. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Das hatte der FCL allerspätestens jetzt. Luzerns Samuele Campo schoss den Ball in der 41. Minute noch an den Pfosten, zur Pause stand fest: Zwei Torhüterfehler hatten die erste Halbzeit geprägt; dazu das flüssige Offensivspiel des Unterklassigen. «Diese Flügelläufe von Schaffhausen sind kaum zu stoppen», wusste Luzern-Trainer Frick.

Hakan Yakin: «Wir hatten mehr Spielanteile»

Luzern, das als klarer Favorit in diese Partie gestartet war, konnte bald nach dem Seitenwechsel wieder vorlegen. Nach einer kurzen Cornervariante von Campo zu Filip Ugrinic liess Ardon Jashari dessen Flanke kurz aufsetzen und schoss aus 17 Metern zum 2:1 ein. Der FCL war wieder auf Super-League-Kurs.

«Wir wollen uns gegen Schaffhausen durchsetzen», hatte Frick gesagt, als das Verdikt «Barrage» feststand. Es gelang dem FCL im 1. Spiel nicht. Schaffhausen konnte nämlich in der 71. Minute durch Danilo Del Toro verdient zum 2:2 ausgleichen. In den Schlusssekunden hätte Schaffhausen sogar noch auf 3:2 erhöhen können. Hakan Yakin, der frühere FCL-Regisseur und heutige Schaffhausen-Assistenztrainer, sagte: «Vor dem Spiel hätte ich ein 2:2 unterschrieben. Aber jetzt? Wir hatten mehr Spielanteile. Wir werden auch am Sonntag parat sein.»

FCL-Coach Frick analysierte nach dem 2:2:

«Das Resultat ist positiv für uns, aber es war absolut zu wenig, was wir gezeigt haben. Wir müssen am Sonntag anders auftreten.»

«Anders» heisst nichts anderes als: besser! Und besser heisst nichts anderes als: Der FCL muss das letzte Spiel der Saison gewinnen! Sonst ist die sportliche Katastrophe perfekt.

Das sagt FCL-Trainer Mario Frick nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Schaffhausen – Luzern 2:2 (1:1)

Wefox Arena. – 8143 Zuschauer. – SR San.

Tore: 3. Schulz (Foulpenalty) 0:1. 14. Bobadilla (Bislimi) 1:1. 54. Jashari (Ugrinic) 1:2. 71. Del Toro (Ardaiz) 2:2.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (84. Stevic), Serge Müller, Padula, Lika; González, Hamdiu (62. Kalem), Gjorgjev (77. Rodriguez), Bislimi; Ardaiz (84. Alounga), Bobadilla (62. Del Toro).

Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Frydek; Schulz, Jashari, Campo (55. Tasar), Ugrinic; Abubakar (62. Kvasina), Sorgic (62. Ndiaye).

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Maouche und Paulinho (beide verletzt). Luzern ohne Gentner und Cumic (beide verletzt). 41. Pfostenschuss Campo. Verwarnungen: 65. Burch, 69. Padula, 85. Stevic (Fouls).

Ardon Jashari im Interview nach dem Spiel Video: PilatusToday

Denis Simani im Interview nach dem Spiel Video: PilatusToday

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen