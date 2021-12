FC Luzern: Ex-Goalie Pavel Karpf in Kroatien verstorben

FC Luzern Trauer bei den Blau-Weissen: Ex-FCL-Torhüter Pavel Karpf mit 52 Jahren verstorben Traurige und berührende Nachrichten vom ehemaligen Luzern-Goalie Pavel Karpf: Der 52-jährige Aargauer ist in Kroatien an akutem Herzversagen gestorben. Daniel Wyrsch 10.12.2021, 11.46 Uhr

Der ehemalige FCL-Keeper Pavel Karpf befand sich in Kroatien auf seinem Segelboot, das er einwintern wollte, als er am vergangenen Dienstag an akutem Herzversagen verstarb. Der Landschaftsgärtner mit einem eigenen Gartenbauunternehmen mit 15 Mitarbeitenden in Sarmenstorf hinterlässt eine Lebenspartnerin und eine 20-jährige Tochter.